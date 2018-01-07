LETA

На данный момент в Латвии ситуация со свободой слова является очень хорошей, однако в целом западный мир столкнулся с угрозой свободе слова. Такое заявление в эфире передачи «900 секунд» телеканала LNT сделал архиепископ Латвийской Римско-католической церкви Збигнев Станкевич.

По мнению священника, наблюдается тенденция к формированию одного господствующего мнения, которое навязывается обществу. Если же у людей имеется отличное от «общепринятого» мнение, его пытаются заглушить, назвать разжиганием вражды, гомофобией и другими словами, сообщает LETA.

В качестве примера Станкевич привел собственные высказывания о сокращении числа абортов, которые были интерпретированы как борьба за запрет абортов в Латвии вообще.

«Как добиться того, чтобы ситуация улучшилась в пользу детей и семей? Готового ответа нет. Это результат долгосрочной государственной политики. Однако, изменения возможны. Необходимо заботиться о своих незащищенных и самых слабых членах общества. В числе первых хотелось бы назвать неродившихся детей и женщин, которые, пребывая в большом отчаянии, решаются на шаг, о котором потом жалеют всю жизнь. Это наш народ, которому мы не дали возможность родиться, вырасти, жениться, родить новое поколение и радовать нас всех, — сказал по поводу абортов Збигнев Станкевич.

«Законодательство Латвии разрешает аборты, но я призываю, чтобы этот гуманный закон — не убей — был вписан в сердца, и аборты стали чем-то немыслимым».