По мнению священника, наблюдается тенденция к формированию одного господствующего мнения, которое навязывается обществу. Если же у людей имеется отличное от «общепринятого» мнение, его пытаются заглушить, назвать разжиганием вражды, гомофобией и другими словами, сообщает LETA.
В качестве примера Станкевич привел собственные высказывания о сокращении числа абортов, которые были интерпретированы как борьба за запрет абортов в Латвии вообще.
«Как добиться того, чтобы ситуация улучшилась в пользу детей и семей? Готового ответа нет. Это результат долгосрочной государственной политики. Однако, изменения возможны. Необходимо заботиться о своих незащищенных и самых слабых членах общества. В числе первых хотелось бы назвать неродившихся детей и женщин, которые, пребывая в большом отчаянии, решаются на шаг, о котором потом жалеют всю жизнь. Это наш народ, которому мы не дали возможность родиться, вырасти, жениться, родить новое поколение и радовать нас всех, — сказал по поводу абортов Збигнев Станкевич.
«Законодательство Латвии разрешает аборты, но я призываю, чтобы этот гуманный закон — не убей — был вписан в сердца, и аборты стали чем-то немыслимым».
Латышским аборигенам из банановой республики еще далеко до цивилизации и демократии« ответить
латыш - педераст,сидя на пальме только и думает O ЧEPHOM OБE3ЬЯHEM XyE!!!« ответить
Плохо что аборты не делают свиньям, не появилось бы на свет уебищеподобное ваня« ответить
Krievu zilās cūkas izceļas ar savu daiļrunību.« ответить
Опять хуторское чмо, совыпердыш ваня, морду из навозной кучи подняло« ответить
Следи за языком"левый патриотс-идиотс!!« ответить
Vasjkam. Un kas būs ja nesekošu, zilā krievu cūka?« ответить
Если же у людей имеется отличное от «общепринятого» мнение,--------Меня на Делфи ,,забанили,, на полгода(так уже было)видно мои высказывания идет в разрез ,,общепринятым,, мнением(паритии и правительство?) Слишком ,,резко,, не по нраву СМИ, убирают комент, да не у меня одной« ответить
Šeri. Pareizi dara, smirdoņa jāaizvāc. Malači Delfi.« ответить
А ты не радуйся отброс общества« ответить