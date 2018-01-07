Глава католиков Латвии указал на угрозу свободе слова(10)

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LETA
Герман Бергер
17:50 07.01.2018
Политика / Политики

На данный момент в Латвии ситуация со свободой слова является очень хорошей, однако в целом западный мир столкнулся с угрозой свободе слова. Такое заявление в эфире передачи «900 секунд» телеканала LNT сделал архиепископ Латвийской Римско-католической церкви Збигнев Станкевич.

По мнению священника, наблюдается тенденция к формированию одного господствующего мнения, которое навязывается обществу. Если же у людей имеется отличное от «общепринятого» мнение, его пытаются заглушить, назвать разжиганием вражды, гомофобией и другими словами, сообщает LETA.

 

В качестве примера Станкевич привел собственные высказывания о сокращении числа абортов, которые были интерпретированы как борьба за запрет абортов в Латвии вообще.

 

«Как добиться того, чтобы ситуация улучшилась в пользу детей и семей? Готового ответа нет. Это результат долгосрочной государственной политики. Однако, изменения возможны. Необходимо заботиться о своих незащищенных и самых слабых членах общества. В числе первых хотелось бы назвать неродившихся детей и женщин, которые, пребывая в большом отчаянии, решаются на шаг, о котором потом жалеют всю жизнь. Это наш народ, которому мы не дали возможность родиться, вырасти, жениться, родить новое поколение и радовать нас всех, — сказал по поводу абортов Збигнев Станкевич.

 

«Законодательство Латвии разрешает аборты, но я призываю, чтобы этот гуманный закон — не убей — был вписан в сердца, и аборты стали чем-то немыслимым».

rus.delfi / Фото
Комментарии (10)
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русский 17:56 07:01:2018

Латышским аборигенам из банановой республики еще далеко до цивилизации и демократии

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А 18:13 07:01:2018

латыш - педераст,сидя на пальме только и думает O ЧEPHOM OБE3ЬЯHEM XyE!!!

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Вот ведь как 18:11 07:01:2018

Плохо что аборты не делают свиньям, не появилось бы на свет уебищеподобное ваня

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Latviešu patriots 18:24 07:01:2018

Krievu zilās cūkas izceļas ar savu daiļrunību.

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Вот ведь какLatviešu patriots 18:56 07:01:2018

Опять хуторское чмо, совыпердыш ваня, морду из навозной кучи подняло

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Вася 18:57 07:01:2018

Следи за языком"левый патриотс-идиотс!!

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Latviešu patriots 20:11 07:01:2018

Vasjkam. Un kas būs ja nesekošu, zilā krievu cūka?

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шери 18:50 07:01:2018

Если же у людей имеется отличное от «общепринятого» мнение,--------Меня на Делфи ,,забанили,, на полгода(так уже было)видно мои высказывания идет в разрез ,,общепринятым,, мнением(паритии и правительство?) Слишком ,,резко,, не по нраву СМИ, убирают комент, да не у меня одной

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Latviešu patriots 20:13 07:01:2018

Šeri. Pareizi dara, smirdoņa jāaizvāc. Malači Delfi.

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dave 20:32 07:01:2018

А ты не радуйся отброс общества

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