Поскольку вопрос о ратификации конвенции снова оказался в повестке дня правительства, латвийские лидеры христианских конфессий повторно направили Кабинету министров свои возражения против нее. В понимании церкви, документ «открывает возможности навязать Латвии проект преобразования общества, основанный на идеологии социального пола (гендера), что противоречит Сатверсме», передаёт LR4.
Станкевич на прошлой неделе повидался с фракцией СЗК в Сейме, изложив эту точку зрения. В ближайшее время он намерен пообщаться и с депутатами нацблока и «Согласия» – с теми же целями. Бригманис ранее конвенцию поддерживал, но после разговора со священником изменил свое мнение, хотя и признал, что «не углублялся во все детали» при беседе со Станкевичем. Но его беспокоят возможные расхождения между конвенцией и основным законом страны – Сатверсме.
«Мы не одобрим и законопроект о совместной жизни, когда он окажется в Сейме», — предупредил лидер СЗК.
Его товарищ по партии, премьер-министр Марис Кучинскис, от прямой оценки документа воздерживается. Он заявил журналистам, что сейчас в дискуссии вокруг конвенции доминируют эмоции.
Указания Брюсселя должны быть исполнены неукоснительно.« ответить
Иначе нечего было лезть в этот ЕС.
Иначе кредитов больше вообще не будет.
А на мнение лидеров конфессий внимание можно вообще не обращать.
Все на хуторах должны ходить в один туалет одновременно, как и мыться в бане.
У православных поп может женится, рожать детей и примером своей образцовой христианской семьи давать совет другим семьям как им жить. А католики не могут вступать в брак и вообще должны вечно воздерживаться. Что за бред??? Как??? Ананизмом заниматся всю жизнь??? Я например недели не могу без женьщины, просто яйца распухают и готов на любую кобылу залезть. Через месяц уже невольно на старух начинаю с интересом поглядывать. Какие воздержания? Особенно в молодости! Я в 20 лет имел всё что напрашивалось и драл так, что соседи полицию вызывали. Особенно красивых моделей просто сутками из кровати не выпускал! На пляже вообще на животе загорать приходилось. А тут здоровые мужики и целебат. Я уверен, что именно по-этому католическая церковь постоянно попадает в скандалы с мужеложством, педофилией и прочими гадостями. Монахов тогда надо или кастрировать или разрешить вступать в законный брак. А пропоганду гомосексуализма надо запретить законодательно, на равне с запретом гомофобии. Пусть хоть с ослами, но не надо об этом рассказывать и показывать публично. Пусть женятся, наследуют, но всякие пропогандистские парады запретить. Меньшинство не имеет права голоса! Правительство тоже выбирают большинством голосов. Не надо позволять кучке отщепенцев заниматся пропогандой своего постыдного занятия. Иначе скоро пройдёт парад педофилов под лозунгом: «отдайте нам ваших детей».« ответить
Katoli,latviesi (latgaliesi),mes esam ar Jums Z.Stankevica k-gs. Nekadas Stambulas konvencijas ! ! Vara Latvija pieder Tautai ! ! !« ответить
Kas ir Jančuks?« ответить
Tu esi pret ES lemumu?
Ak tu tads un tads negodigs latviešu patriots.