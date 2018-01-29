Глава католической церкви Латвии Збигнев Станкевич. Фото: LETA

Митрополит Римско-католической церкви Латвии, архиепископ Збигнев Станкевич убедил фракцию Союза «зеленых» и крестьян в Сейме не одобрять Стамбульскую конвенцию о предотвращении семейного насилия, заявил глава фракции Август Бригманис.

Поскольку вопрос о ратификации конвенции снова оказался в повестке дня правительства, латвийские лидеры христианских конфессий повторно направили Кабинету министров свои возражения против нее. В понимании церкви, документ «открывает возможности навязать Латвии проект преобразования общества, основанный на идеологии социального пола (гендера), что противоречит Сатверсме», передаёт LR4.

Станкевич на прошлой неделе повидался с фракцией СЗК в Сейме, изложив эту точку зрения. В ближайшее время он намерен пообщаться и с депутатами нацблока и «Согласия» – с теми же целями. Бригманис ранее конвенцию поддерживал, но после разговора со священником изменил свое мнение, хотя и признал, что «не углублялся во все детали» при беседе со Станкевичем. Но его беспокоят возможные расхождения между конвенцией и основным законом страны – Сатверсме.

«Мы не одобрим и законопроект о совместной жизни, когда он окажется в Сейме», — предупредил лидер СЗК.

Его товарищ по партии, премьер-министр Марис Кучинскис, от прямой оценки документа воздерживается. Он заявил журналистам, что сейчас в дискуссии вокруг конвенции доминируют эмоции.