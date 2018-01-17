Лишенный возможности публиковать данные опросов о президентских выборах «Левада-Центр» намерен продолжать проводить социологические исследования на эту тему и позднее представить аналитический материал. Об этом сообщил Bfm.ru директор центра Лев Гудков.

«Все опросы, касающиеся голосования, участия в выборах, все политические опросы мы проводим за свой счет и в инициативном порядке, поэтому нам никто не может запретить это делать. Соответственно, после окончания кампании мы проанализируем, как и что люди думали об этих выборах, как они голосовали и прочее. После выборов мы какой-то аналитический материал, конечно, дадим обязательно», — сказал он.

Ранее Гудков сообщил газете «Ведомости», что публиковать данные опросов о предстоящих выборах в России «Левада-Центр» не будет в связи с тем, что организация признана иностранным агентом. По избирательному законодательству такие организации не могут каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах. В противном случае им грозят штрафы и даже закрытие, пояснил он.

«Cмысл в том, чтобы заткнуть нам рот»

В интервью телеканалу «Дождь» Гудков заявил, что «весь смысл в том, чтобы заткнуть нам рот». По его мнению, решение Минюста о зачислении организации в список иноагентов — «это общая зачистка информационного пространства, устранение любых нежелательных для власти голосов и превращение социологии в то, что обслуживает Кремль».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу «Ведомостей» прокомментировать отношение Кремля к отсутствию на выборах опросов «Левада-Центра» сообщил лишь, что для анализа электоральных данных «используются данные существующих центров».

Источник газеты, близкий к администрации президента, уточнил, что опросы во время выборов для АП делают ФОМ и ВЦИОМ. Издание отмечает, что иногда расхождения между ВЦИОМом и «Левада-Центром» бывают весьма заметными.

Закон об иностранных агентах принят в России в 2012 году и вступил в силу в ноябре того же года. По нему иностранным агентом могут признать любую некоммерческую организацию, которая получает деньги из-за рубежа и при этом занимается политической деятельностью.

«Левада-Центр» попал в список иностранных агентов в сентябре 2016 года. Результаты опросов, касающихся выборов, центр перестал публиковать после старта предвыборной кампании в декабре 2017-го. Выборы президента России пройдут 18 марта.