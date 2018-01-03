Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 3-4 января посетит с рабочим визитом Украину, как планируется, министр вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным посетят линию соприкосновения в Донбассе, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Анонс: 3-4 января глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль осуществит рабочий визит в Украину. В МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и ФРГ. Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках «нормандского формата», — говорится в сообщении МИД Украины в Facebook.

Как отмечается в сообщении, планируется, что главы МИД двух стран обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также «освобождение украинских политзаключенных, содержащихся тюрьмах РФ».

По данным внешнеполитического ведомства Украины, министры обсудят также вопросы двустороннего сотрудничества, которое является динамичным и плодотворным. Во время переговоров планируется подписание двустороннего соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

По информации МИД, намечена поездка Климкина и Габриэля в Донбасс, в частности, в районы у линии соприкосновения.