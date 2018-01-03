Глава МИД Германии готов посетить Донбасс(3)

Лента новостей
Латышский публицист сравнил русских Латвии с папуасами Как долго латвийцы будут страдать из-за “глюков” системы э-здравоохранения? В 2018 ЕС продолжит распадаться на части. Что делать Латвии? Депутат о смерти Кришьяниса: в Риге тысячи мест, где можно умереть пьяным Клинцевич: маршами в честь Бандеры Украина соревнуется с Латвией Стали известны подробности вчерашнего пожара в здании рижской полиции Трамп — Ким Чен Ыну: у меня тоже есть кнопка, но она больше и мощнее Пропавший в Гробини пенсионер найден мертвым За убийство латвийца в Англии беженцу дали 12 лет тюрьмы
Eще в разделе
Трамп — Ким Чен Ыну: у меня тоже есть кнопка, но она больше и мощнее За убийство латвийца в Англии беженцу дали 12 лет тюрьмы Генсек НАТО назвал Россию самоуверенной и призвал с ней договариваться Додона могут убрать с поста лидера Молдавии Катастрофа MH17: Европа скрывает список подозреваемых
Анатолий Тарасов
22:14 02.01.2018
В мире / Украинская война

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 3-4 января посетит с рабочим визитом Украину, как планируется, министр вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным посетят линию соприкосновения в Донбассе, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Анонс: 3-4 января глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль осуществит рабочий визит в Украину. В МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и ФРГ. Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках «нормандского формата», — говорится в сообщении МИД Украины в Facebook.

 

Как отмечается в сообщении, планируется, что главы МИД двух стран обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также «освобождение украинских политзаключенных, содержащихся тюрьмах РФ».

 

По данным внешнеполитического ведомства Украины, министры обсудят также вопросы двустороннего сотрудничества, которое является динамичным и плодотворным. Во время переговоров планируется подписание двустороннего соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

 

По информации МИД, намечена поездка Климкина и Габриэля в Донбасс, в частности, в районы у линии соприкосновения.

РИА Новости / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
бендеровский фашизм 22:49 02:01:2018

вот и пусть немец посморит, как хохло-быдло мирных жителей убивает.

« ответить
Profile_default
бендеровский фашизм 22:50 02:01:2018

Вот и пусть немец посморит, как хохло-быдло мирных жителей убивает..

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 23:55 02:01:2018

Vācu ministrs redzēs seperātistu teroristu grēku darbus.

« ответить

Мнение
F9087644e3db-col15
Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)