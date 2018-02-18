По словам Позднякова, инициатор встречи стал президент МОК. «Первая делегация, с которой решил встретиться Бах, была делегация OAR. Были острые вопросы, нетривиальные. Первая встреча была сложна, остальные будут носить для него простой характер», — заявил функционер.
Поздняков отметил, что вопрос по отсутствию лидеров российского спорта на этой встрече не был задан. «Бах выразил четкое намерение перелистнуть страницу и после 25 февраля двигаться дальше», — добавил он.
Встреча Баха с представителями российской команды в Пхенчхане прошла 14 февраля. В ней приняли участие спортсмены, в тот момент не занятые на тренировках и соревнованиях.
Россияне выступают на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом и в особом статусе в связи с отстранением Олимпийского комитета России (ОКР) якобы за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Ряд российских атлетов, не подозреваемых в применении запрещенных веществ, не были приглашены МОК на Олимпиаду-2018. Среди них шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.
Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.
Отличненько! Вот так просто, нейтрализовали ведущих спортсменов накануне Олимпиады, потом перелистнули страницу и забыли. Схема сработала. Перед следующей олимпиадой можно повторить. Получается такой честный-честный спорт вне политики.))))« ответить
это ни какая не олимпиада, а спортивные игры ХОЛУЁВ АМЕРИКИ, если и дальше так будет продолжаться диктат фашистского блока, то олимпийские игры надо закрывать, а то дело дойдёт до того, что все олимпийские чемпионы будут из африканской деревни, где живёт бабушка примата ОБАМЫ - нет конкуренции, нет рекордов - одна американская банда.« ответить
Россияне получили хороший урок, теперь будут паиньками, и самыми чистыми, это называется , жизненный урок, вступить на путь исправления, и с чистой совестью в дальнейшем участвовать в соревнованиях.« ответить
России надо бороться с допингом у себя дома, не только с кандидатами в сборную работать, в российском чемпионате полно допинга, потому он и вылазит у них на мировой уровень. Россия, как и прежний СССР считает победы в спорте, равными победам в сражениях, потому и идут на всякие уловки. После позора Ванкувера, и потраченых на Сочи денег, победа была нужна как воздух для "каленаразгибающей", оттого и пошли на массовое применение допинга, иначе бы Путин с них шкуру спустил..« ответить
Неужели еще остались люди, которые верят, что причиной всего этого беспредела послужил допинг?!« ответить
Норвегия чемпион, раися вперде.« ответить
Попробовали бежать прямо с капельницей, допинга хватило на 2.5 этапа.
"Бах выразил четкое намерение перелистнуть страницу и после 25 февраля двигаться дальше"« ответить
"Дальше действовать будем мы",- мурлыкают себе под нос функционеры ФИФА.
Надеюсь, что этот вопрос зададут соответствующие органы.« ответить
Норвежцев с победой.« ответить
Астма в помощь« ответить