Глава МОК решил пересмотреть отношение к российским олимпийцам(18)

Лента новостей
Люди выстроились в очередь, чтобы почитать книгу грустному псу Министр: в Латвии финансовая система пока стабильна Эксперт: «элита» России пилит бабло через Сирию Расстрел празднующих Масленицу в РФ произошел на выходе из церкви Собчак назвала ролик Путина «гомофобной гадостью» (видео) Галкин: под Берлином спалят храм РПЦ, представляете гвалт? KNAB отказался арестовать главу Банка Латвии Римшевича Празднующих Масленицу в России расстреляли Избитый до неузнаваемости DJ Smash показал гей-видео
Eще в разделе
Для спортсменов геев в Пхенчане открыт специальный “Прайд-хаус” Тренер сборной США отказался пожать руку Знарку Губерниев: «Если про допинг у Крушельницкого правда – нам п...ц» Допинг-проба керлингиста Крушельницкого дала положительный результат Сборную СССР-84 назвали лучшей хоккейной командой
Виталий Вавилкин
09:15 18.02.2018
Спорт

Глава делегации «Олимпийских атлетов из России» (OAR) Станислав Поздняков рассказал о деталях встречи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Его слова приводит «Р-Спорт».

По словам Позднякова, инициатор встречи стал президент МОК. «Первая делегация, с которой решил встретиться Бах, была делегация OAR. Были острые вопросы, нетривиальные. Первая встреча была сложна, остальные будут носить для него простой характер», — заявил функционер.

 

Поздняков отметил, что вопрос по отсутствию лидеров российского спорта на этой встрече не был задан. «Бах выразил четкое намерение перелистнуть страницу и после 25 февраля двигаться дальше», — добавил он.

 

Встреча Баха с представителями российской команды в Пхенчхане прошла 14 февраля. В ней приняли участие спортсмены, в тот момент не занятые на тренировках и соревнованиях.

 

Россияне выступают на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом и в особом статусе в связи с отстранением Олимпийского комитета России (ОКР) якобы за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Ряд российских атлетов, не подозреваемых в применении запрещенных веществ, не были приглашены МОК на Олимпиаду-2018. Среди них шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

 

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

 

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (18)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
«Бах выразил четкое намерение перелистнуть страницу и после 25 февраля двигаться дальше», 09:23 18:02:2018

Отличненько! Вот так просто, нейтрализовали ведущих спортсменов накануне Олимпиады, потом перелистнули страницу и забыли. Схема сработала. Перед следующей олимпиадой можно повторить. Получается такой честный-честный спорт вне политики.))))

« ответить
Profile_default
эксперт 10:19 18:02:2018

это ни какая не олимпиада, а спортивные игры ХОЛУЁВ АМЕРИКИ, если и дальше так будет продолжаться диктат фашистского блока, то олимпийские игры надо закрывать, а то дело дойдёт до того, что все олимпийские чемпионы будут из африканской деревни, где живёт бабушка примата ОБАМЫ - нет конкуренции, нет рекордов - одна американская банда.

« ответить
Profile_default
Факт 11:23 18:02:2018

Россияне получили хороший урок, теперь будут паиньками, и самыми чистыми, это называется , жизненный урок, вступить на путь исправления, и с чистой совестью в дальнейшем участвовать в соревнованиях.

« ответить
Profile_default
Факт 11:29 18:02:2018

России надо бороться с допингом у себя дома, не только с кандидатами в сборную работать, в российском чемпионате полно допинга, потому он и вылазит у них на мировой уровень. Россия, как и прежний СССР считает победы в спорте, равными победам в сражениях, потому и идут на всякие уловки. После позора Ванкувера, и потраченых на Сочи денег, победа была нужна как воздух для "каленаразгибающей", оттого и пошли на массовое применение допинга, иначе бы Путин с них шкуру спустил..

« ответить
Profile_default
Я дурею, дорогая редакция! 11:43 18:02:2018

Неужели еще остались люди, которые верят, что причиной всего этого беспредела послужил допинг?!

« ответить
Profile_default
Саня 09:35 18:02:2018

Норвегия чемпион, раися вперде.
Попробовали бежать прямо с капельницей, допинга хватило на 2.5 этапа.

« ответить
Profile_default
Саня 09:37 18:02:2018

"Бах выразил четкое намерение перелистнуть страницу и после 25 февраля двигаться дальше"
"Дальше действовать будем мы",- мурлыкают себе под нос функционеры ФИФА.

« ответить
Profile_default
Поздняков отметил, что вопрос по отсутствию лидеров российского спорта на этой встрече не был задан 09:48 18:02:2018

Надеюсь, что этот вопрос зададут соответствующие органы.

« ответить
Profile_default
Саня 09:50 18:02:2018

Норвежцев с победой.

« ответить
Profile_default
Тупорылому 10:33 18:02:2018

Астма в помощь

« ответить
123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV