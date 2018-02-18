Глава делегации «Олимпийских атлетов из России» (OAR) Станислав Поздняков рассказал о деталях встречи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Его слова приводит «Р-Спорт».

По словам Позднякова, инициатор встречи стал президент МОК. «Первая делегация, с которой решил встретиться Бах, была делегация OAR. Были острые вопросы, нетривиальные. Первая встреча была сложна, остальные будут носить для него простой характер», — заявил функционер.

Поздняков отметил, что вопрос по отсутствию лидеров российского спорта на этой встрече не был задан. «Бах выразил четкое намерение перелистнуть страницу и после 25 февраля двигаться дальше», — добавил он.

Встреча Баха с представителями российской команды в Пхенчхане прошла 14 февраля. В ней приняли участие спортсмены, в тот момент не занятые на тренировках и соревнованиях.

Россияне выступают на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом и в особом статусе в связи с отстранением Олимпийского комитета России (ОКР) якобы за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Ряд российских атлетов, не подозреваемых в применении запрещенных веществ, не были приглашены МОК на Олимпиаду-2018. Среди них шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.