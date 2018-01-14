LETA

Командир Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш в ходе интервью на «Delfi TV с Янисом Домбурсом» рассказал подробности о новых поправках к законам, которые обязывают всех граждан Латвии оказывать сопротивление агрессору, если тот нападет на их государство.

Как пояснил Калниньш, законопроект призван «не допустить повторения 1940 года, когда Карлис Улманис заявил населению — «Я остаюсь на своем месте, вы оставайтесь на своих»».

«Я совершенно уверен, что это изменило наш генетический код. Поэтому теперь, если вдруг произойдет нечто абсолютно нереальное и мы потеряем верховное командование, солдаты и их непосредственные командиры не будут обязаны ждать каких-либо приказов, чтобы начать борьбу за сохранение суверенности», — рассказал Калниньш.

Также глава НВС Латвии отметил, что новый закон, накладывающий на граждан прямые обязанности оказывать сопротивление в случае вторжения, одновременно сделает такие их действия абсолютно законными. «Ни в одном международном суде его не смогут судить за то, что он сопротивлялся агрессору», — уверен Калниньш.

При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что военное вторжение не всегда бывает войной в классическом понимании этого слова. «Это может быть и попытка тайно просочиться небольшими группами и обеспечить смену власти в небольшой волости», — говорит командир Вооруженных сил.

Чтобы оперативно противостоять такой ситуации — в поправках она характеризуется как «случай угрозы государству» — правительство теперь будет иметь право молниеносно мобилизовать земессаргов и солдат резерва (не путать с обычными гражданами без военной подготовки, то есть резервистами, — прим.ред.) на срок до 72 часов. Делается это для того, чтобы среагировать как можно быстрее и не ждать разрешения Сейма.