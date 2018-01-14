Глава НВС: латвийцы обязаны сопротивляться в случае вторжения(73)

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LETA
Герман Бергер
12:12 14.01.2018
Политика / Политики

Командир Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш в ходе интервью на «Delfi TV с Янисом Домбурсом» рассказал подробности о новых поправках к законам, которые обязывают всех граждан Латвии оказывать сопротивление агрессору, если тот нападет на их государство.

Как пояснил Калниньш, законопроект призван «не допустить повторения 1940 года, когда Карлис Улманис заявил населению — «Я остаюсь на своем месте, вы оставайтесь на своих»».

 

«Я совершенно уверен, что это изменило наш генетический код. Поэтому теперь, если вдруг произойдет нечто абсолютно нереальное и мы потеряем верховное командование, солдаты и их непосредственные командиры не будут обязаны ждать каких-либо приказов, чтобы начать борьбу за сохранение суверенности», — рассказал Калниньш.

 

Также глава НВС Латвии отметил, что новый закон, накладывающий на граждан прямые обязанности оказывать сопротивление в случае вторжения, одновременно сделает такие их действия абсолютно законными. «Ни в одном международном суде его не смогут судить за то, что он сопротивлялся агрессору», — уверен Калниньш.

 

При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что военное вторжение не всегда бывает войной в классическом понимании этого слова. «Это может быть и попытка тайно просочиться небольшими группами и обеспечить смену власти в небольшой волости», — говорит командир Вооруженных сил.

 

Чтобы оперативно противостоять такой ситуации — в поправках она характеризуется как «случай угрозы государству» — правительство теперь будет иметь право молниеносно мобилизовать земессаргов и солдат резерва (не путать с обычными гражданами без военной подготовки, то есть резервистами, — прим.ред.) на срок до 72 часов. Делается это для того, чтобы среагировать как можно быстрее и не ждать разрешения Сейма.

Rus.Delfi / Фото
Комментарии (73)
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Latviešu хуууесос 12:16 14:01:2018

бляяять тупые лабууусы!

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хуторянен 12:38 14:01:2018

Правильно - что бы руские окупанты не говорили что мы сами хотели под окупацию

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CCCP 14:40 14:01:2018

Наберите полный рот кала и плюньте в сторону агрессора!

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+1000 14:47 14:01:2018

х... вам по всей морде а не защиту тупые животные. Можем разве что добить вас чтоб вы твари не долго мучались...

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Пророк 22:56 14:01:2018

Нет господа, идите в дырсу. Как к кормушке, так латыши, как защищать, так вспомнили про латвийцев! Сам латвиец, никогда не был, не являюсь и просто не могу быть латышом, я русский! Мне кажется суть демократии, в выборе. Защищать я буду, то, что мне дорого, тех, кто мне не кричал каждый день, что я пришлый. Так, что возьмите пример с посольства США, перенесите Сейм на другой берег Двины, а то свалить не успеете

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Latviešu patriots 12:20 14:01:2018

Mums jābūt gataviem dot pretsparu agresīviem austrumu kaimiņiem. Atbalstu 100%

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Latviešu patriots 14:40 14:01:2018

Я точно не буду защищать миллионную зарплату главы Айрбалтик Гаусса, как и наворованные миллионы экс-президента Берзиньша, а также сахарные заводы Годманиса, да и мясо-молочные комбинаты Калвитиса мне по боку вместе с ветрогенераторами Шкеле.
Пусть они сами собирают родственников и защищают своё "добро" .
Это не моё и дела мне до этого никакого нет.

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ну да 12:21 14:01:2018

только дайте оружие:)

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Latviešu patriots 12:29 14:01:2018

Tupak, ir runa par lojāliem pilsoņiem, ne kremļa pakaļdirsējiem.

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сам себе патриот 15:52 14:01:2018

в преамбуле к конституции написано, что Латвия для латышей, так может латыши пусть и защищают?

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к оружию 12:31 14:01:2018

уходим в леса и оттуда бьем американцев , пока не освободят нашу страну .

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Latviešu patriots 12:35 14:01:2018

Vispirms izaudzē sitamo, pajoliņ. Ha ha ha

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Какие леса?! 12:46 14:01:2018

Их патриотсы все срубили и распродали, а что не смогли вывезти, то гниет в лесу.

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smyk 13:05 14:01:2018

Это в точку и массово.

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001 12:33 14:01:2018

Ну не смеши, а нам это надо, этв страна латышов , вот пусть они ибдят

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шери 15:44 14:01:2018

Вспомнили о всех латвийцах? О народе вспоминают, когда касается налогов и защите

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шери 15:53 14:01:2018

и мы потеряем верховное командование, =============в смысле разбегутся?

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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