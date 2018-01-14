Как пояснил Калниньш, законопроект призван «не допустить повторения 1940 года, когда Карлис Улманис заявил населению — «Я остаюсь на своем месте, вы оставайтесь на своих»».
«Я совершенно уверен, что это изменило наш генетический код. Поэтому теперь, если вдруг произойдет нечто абсолютно нереальное и мы потеряем верховное командование, солдаты и их непосредственные командиры не будут обязаны ждать каких-либо приказов, чтобы начать борьбу за сохранение суверенности», — рассказал Калниньш.
Также глава НВС Латвии отметил, что новый закон, накладывающий на граждан прямые обязанности оказывать сопротивление в случае вторжения, одновременно сделает такие их действия абсолютно законными. «Ни в одном международном суде его не смогут судить за то, что он сопротивлялся агрессору», — уверен Калниньш.
При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что военное вторжение не всегда бывает войной в классическом понимании этого слова. «Это может быть и попытка тайно просочиться небольшими группами и обеспечить смену власти в небольшой волости», — говорит командир Вооруженных сил.
Чтобы оперативно противостоять такой ситуации — в поправках она характеризуется как «случай угрозы государству» — правительство теперь будет иметь право молниеносно мобилизовать земессаргов и солдат резерва (не путать с обычными гражданами без военной подготовки, то есть резервистами, — прим.ред.) на срок до 72 часов. Делается это для того, чтобы среагировать как можно быстрее и не ждать разрешения Сейма.
бляяять тупые лабууусы!« ответить
Правильно - что бы руские окупанты не говорили что мы сами хотели под окупацию« ответить
Наберите полный рот кала и плюньте в сторону агрессора!« ответить
х... вам по всей морде а не защиту тупые животные. Можем разве что добить вас чтоб вы твари не долго мучались...« ответить
Нет господа, идите в дырсу. Как к кормушке, так латыши, как защищать, так вспомнили про латвийцев! Сам латвиец, никогда не был, не являюсь и просто не могу быть латышом, я русский! Мне кажется суть демократии, в выборе. Защищать я буду, то, что мне дорого, тех, кто мне не кричал каждый день, что я пришлый. Так, что возьмите пример с посольства США, перенесите Сейм на другой берег Двины, а то свалить не успеете« ответить
Mums jābūt gataviem dot pretsparu agresīviem austrumu kaimiņiem. Atbalstu 100%« ответить
Я точно не буду защищать миллионную зарплату главы Айрбалтик Гаусса, как и наворованные миллионы экс-президента Берзиньша, а также сахарные заводы Годманиса, да и мясо-молочные комбинаты Калвитиса мне по боку вместе с ветрогенераторами Шкеле.« ответить
Пусть они сами собирают родственников и защищают своё "добро" .
Это не моё и дела мне до этого никакого нет.
только дайте оружие:)« ответить
Tupak, ir runa par lojāliem pilsoņiem, ne kremļa pakaļdirsējiem.« ответить
в преамбуле к конституции написано, что Латвия для латышей, так может латыши пусть и защищают?« ответить
уходим в леса и оттуда бьем американцев , пока не освободят нашу страну .« ответить
Vispirms izaudzē sitamo, pajoliņ. Ha ha ha« ответить
Их патриотсы все срубили и распродали, а что не смогли вывезти, то гниет в лесу.« ответить
Это в точку и массово.« ответить
Ну не смеши, а нам это надо, этв страна латышов , вот пусть они ибдят« ответить
Вспомнили о всех латвийцах? О народе вспоминают, когда касается налогов и защите« ответить
и мы потеряем верховное командование, =============в смысле разбегутся?« ответить