Глава профсоюза: учителя и пенсионера так и не дождались улучшений в этом году

Она положительно оценила то, что в этом учебном году удалось добиться выделения на зарплаты учителей дополнительно 47 млн евро. Также учителям предпенсионного возраста, которые в результате оптимизации школьной сети останутся без работы, будет доступна так называемая социальная подушка, а на зарплаты персонала вузов дополнительно будет доступно 3,7 млн евро. Также 2,4 млн евро предусмотрено в бюджете следующего года на школы-интернаты.
Говоря о том, чего в 2017 году не удалось добиться, Ванага назвала так и не утвержденный график повышения зарплат учителей. «Застрял» в Сейме и закон о пенсиях по выслуге педагогам дошкольных учреждений, тренерам и педагогам специального образования.
Не достигнуто и постепенное обеспечение зарплат дошкольных педагогов из государственного бюджета.
Также она отметила, что коммуникация между ЛПРОН и Министерством образования и науки (МОН) улучшилась несущественно.
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