БЗС не оценивает ситуацию столь радикально, как Министерство обороны в своем распространенном на прошлой неделе заявлении.
Майзитис добавил, что в публично доступной информации много противоречий, но ничто не свидетельствует, что некто извне пытался влиять на безопасность Латвии и ее финансового сектора.
Публично прозвучало очень много мнений, и надо выяснить, что прав и кто не прав, сказал Майзитис. Только после этого можно будет делать столь серьезные выводы, как об угрозе государству.
Как заявили на прошлой неделе в Министерстве обороны, учитывая последние события в банковском секторе и задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича, велика вероятность организованной извне широкомасштабной информационной атаки на Латвию, продолжение которой, возможно, последует. Минобороны обратило внимание на то, что эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалось в предвыборный период в США, Франции и Германии.
А как же утверждения господина Лато Лапсе в статье "Кремль атакует Латвию ". Можно ли продать на него в суд за клевету?« ответить
Нет Berta продать его нельзя, да и подать на него тоже, потому как щёки легнли ему на плечи.« ответить
А это говорит только об одном, - у него всё в порядке.
foxnews.com/us/2018/02/28/georgia-teacher-in-custody-after-reports-shots-fired-at-high-school.html« ответить
Бюро по защите Сатверсме (БЗС) не считает, что некие силы из-за границы предпринимали попытки повлиять на безопасность Латвии в целом и на ее финансовый сектор« ответить
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ja ne ponjal. razve ne Amerika na ABLV nacala bocku katatj? razve ne ECB zapretil ABLV vse rasceti.
eto ze ne Latvijskie sluzbi a imenno "iz vne". ili Latvija i Amerika eto odno celoe?
Нет ! Лaтвия и Амеpика не одно цeлое.« ответить
Лaтвия колoния Амеpики.