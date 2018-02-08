«Мы глубже в аду, чем ожидали», — сказал он во время телефонной конференции с аналитиками. Компания столкнулась с трудностями с производством аккумуляторных батарей для электромобилей Model 3, отметил Маск. Но Tesla выйдет на заявленную мощность в пять тысяч автомобилей еженедельно во втором квартале, уверен бизнесмен.
Несмотря на то, что квартальные убытки оказались самыми большими в истории корпорации, финансовые результаты Tesla оказались лучше прогнозов аналитиков. На котировках акций компании эта информация почти не отразилась. Годовой убыток автопроизводителя, как сказано в финансовом отчете, составил почти 2 миллиарда долларов.
В третьем квартале прошлого года убытки компании составили 671 миллион долларов. В четвертом квартале 2016 года убыток составил 121 миллион долларов.
В январе Маск лишился гарантированного оклада и теперь будет получать компенсацию в форме акций компании в зависимости от роста ее капитализации.
Tesla позиционирует Model 3 как массовый автомобиль, его стоимость начинается от 35 тысяч долларов, в то время как Model S стоит от 75 тысяч до 100 тысяч долларов, Model X — от 80 тысяч.
все равно столько ракет не сделает,чтоб на марс отправить« ответить
на биткойнах прогорел, финансовый гений? Ничего, зато зимой не замерзнет, будет акциями печку топить!« ответить
Акциями и батарейками Тесловскими, литий хорошо горит, жарко и хрен потушишь« ответить
В глубоком заду он! Ис последних сил, запускает Теслы в космос, к Марсу, правда слегка промахивается и гробит основной блок ракеты при посадке. Но сразу кричит всему миру, ща сделаю еще толще бочку и запулю ее, еще дальше. Смешной чувак, этот Маск, но смешнее те, кто ему верят« ответить
Xmmm...« ответить
Imeja materialy...
Imeja texnologiju...
Imeja osnastku...
Imeja proizvodstvwennyj cikl...
Amerikanec ne mozhet sobrat' batarejki...
Kto on? Pravil'no - genij!!!