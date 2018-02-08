Глава Tesla в глубоком аду(5)

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Анатолий Тарасов
13:36 08.02.2018
Техно / Авто

Производитель электромобилей Tesla получил 675 миллионов долларов убытков в четвертом квартале 2017 года, глава компании Илон Маск признал бедственное положение, сообщает CNN.

«Мы глубже в аду, чем ожидали», — сказал он во время телефонной конференции с аналитиками. Компания столкнулась с трудностями с производством аккумуляторных батарей для электромобилей Model 3, отметил Маск. Но Tesla выйдет на заявленную мощность в пять тысяч автомобилей еженедельно во втором квартале, уверен бизнесмен.

 

Несмотря на то, что квартальные убытки оказались самыми большими в истории корпорации, финансовые результаты Tesla оказались лучше прогнозов аналитиков. На котировках акций компании эта информация почти не отразилась. Годовой убыток автопроизводителя, как сказано в финансовом отчете, составил почти 2 миллиарда долларов.

 

В третьем квартале прошлого года убытки компании составили 671 миллион долларов. В четвертом квартале 2016 года убыток составил 121 миллион долларов.

 

В январе Маск лишился гарантированного оклада и теперь будет получать компенсацию в форме акций компании в зависимости от роста ее капитализации.

 

Tesla позиционирует Model 3 как массовый автомобиль, его стоимость начинается от 35 тысяч долларов, в то время как Model S стоит от 75 тысяч до 100 тысяч долларов, Model X — от 80 тысяч.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (5)
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ну а зачем ему больше 14:12 08:02:2018

все равно столько ракет не сделает,чтоб на марс отправить

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А может, он 16:39 08:02:2018

на биткойнах прогорел, финансовый гений? Ничего, зато зимой не замерзнет, будет акциями печку топить!

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Пророк 16:41 08:02:2018

Акциями и батарейками Тесловскими, литий хорошо горит, жарко и хрен потушишь

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Пророк 16:40 08:02:2018

В глубоком заду он! Ис последних сил, запускает Теслы в космос, к Марсу, правда слегка промахивается и гробит основной блок ракеты при посадке. Но сразу кричит всему миру, ща сделаю еще толще бочку и запулю ее, еще дальше. Смешной чувак, этот Маск, но смешнее те, кто ему верят

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Nek-to 18:03 08:02:2018

Xmmm...
Imeja materialy...
Imeja texnologiju...
Imeja osnastku...
Imeja proizvodstvwennyj cikl...
Amerikanec ne mozhet sobrat' batarejki...

Kto on? Pravil'no - genij!!!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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