Производитель электромобилей Tesla получил 675 миллионов долларов убытков в четвертом квартале 2017 года, глава компании Илон Маск признал бедственное положение, сообщает CNN.

«Мы глубже в аду, чем ожидали», — сказал он во время телефонной конференции с аналитиками. Компания столкнулась с трудностями с производством аккумуляторных батарей для электромобилей Model 3, отметил Маск. Но Tesla выйдет на заявленную мощность в пять тысяч автомобилей еженедельно во втором квартале, уверен бизнесмен.

Несмотря на то, что квартальные убытки оказались самыми большими в истории корпорации, финансовые результаты Tesla оказались лучше прогнозов аналитиков. На котировках акций компании эта информация почти не отразилась. Годовой убыток автопроизводителя, как сказано в финансовом отчете, составил почти 2 миллиарда долларов.

В третьем квартале прошлого года убытки компании составили 671 миллион долларов. В четвертом квартале 2016 года убыток составил 121 миллион долларов.

В январе Маск лишился гарантированного оклада и теперь будет получать компенсацию в форме акций компании в зависимости от роста ее капитализации.

Tesla позиционирует Model 3 как массовый автомобиль, его стоимость начинается от 35 тысяч долларов, в то время как Model S стоит от 75 тысяч до 100 тысяч долларов, Model X — от 80 тысяч.