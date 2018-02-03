Об этом в интервью порталу Diena рассказал руководитель языкового центра Марис Балтиньш.
По его словам, многие в стране уже привыкли к языковым инспекторам, ведут себя при встрече спокойно, зная правила игры, но в Латвии есть целые группы людей, которые агрессивно критикуют учреждение.
“Что касается этих агрессивных людей, у меня нет основания говорить, что это всегда нелатыши. Латыши тоже. Если им, к примеру, указывают на ошибки в маркировке, тоже начинают ругаться: “Я знаю лучше, не надо меня учить”. Если человек пишет на чужом языке, ему проще принять мысль, что он мог ошибиться, но, к примеру, если вам — журналистам указать на ошибки, вы ведь наверняка напряжетесь”, — сказал Балтиньш.
При этом, по его мнению, тема уважения латышского языка среди латышей в целом движется в довольно тревожном направлении.
“Меня, честно говоря, больше тревожит другой вопрос – есть много школ, где мы хотим сделать главным предметом английский. То есть, люди недостаточно ценят свой родной язык. Это ужасно. Мой знакомый, чей сын учится в средней школе, рассказал, что его охватил ужас, когда он услышал, как на собраниях родители говорят только о том, что пошлют детей за границу. По их мнению, в Латвии ничего не будет. Вопрос в том, от кого исходят эти мысли, от молодежи или от родителей, кому лет 40”, — заявил руководитель учреждения.
Балтиньш уверен, что вопрос использования правильного латышского, знание граматики – это вопрос правильной мысли.
“К примеру, запятые, которые мы привыкли ставить в использовании латышского – они создают мысленную структуру предложений. Без них мы не могли бы нормально воспринимать мысли. Человек, который не может выставить запятые, не может четко формулировать мысль”, — подытожил он.
_Мой знакомый, чей сын учится в средней школе, рассказал, что его охватил ужас_« ответить
Действительно, ужасный ужас. Хорошо, что в окно прямо на собрании не вышел.
родители говорят только о том, что пошлют детей за границу« ответить
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Вы, Латыши наработали..
.. только этим..
..языком..
охватил ужас, когда он услышал, как на собраниях родители говорят только о том, что пошлют детей за границу.« ответить
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Совершенно верно. Ничего не будет. И правильно что готовят детей уехать из Латвии. А ужас охватил от того что кормить языковую инспекцию скоро будет некому. Рабов теряют короче говоря.
Инспекторы ЦГЯ будут жрать борщевик. Этим принесут пользу стране.« ответить
языком болтать не лопатой махать« ответить
язук до куева доведёт« ответить
Языком болтать - не мешки ворочать. ...« ответить
Jurkānveidīgos latviešus nav jāņem vērā. Atkritumi ir katrā tautā. Izmantojiet vēl iespēju un izmantojiet kirilicu, drīz tas tiks uzskatīts par slikto toni un aborigēnismu.« ответить
Atkritumi ir katrā tautā. Un tu esi latvju tautas atkritums« ответить
Как достали своим языком! Других дел в Латвии нет наверное больше!« ответить