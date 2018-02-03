Глава языкового центра: нас критикуют даже латыши, забывающие о важности языка!(27)

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Виталий Вавилкин
17:48 02.02.2018
Политика

Центр госяцзыка активно критикуют не только русские, но и латыши, которым также не нравится, когда им навязывают правильный латышский язык. Более того, среди латышей появилась страшная тенденция отгораживать себя от государственного языка в пользу других.

Об этом в интервью порталу Diena рассказал руководитель языкового центра Марис Балтиньш.

 

По его словам, многие в стране уже привыкли к языковым инспекторам, ведут себя при встрече спокойно, зная правила игры, но в Латвии есть целые группы людей, которые агрессивно критикуют учреждение.

 

“Что касается этих агрессивных людей, у меня нет основания говорить, что это всегда нелатыши. Латыши тоже. Если им, к примеру, указывают на ошибки в маркировке, тоже начинают ругаться: “Я знаю лучше, не надо меня учить”. Если человек пишет на чужом языке, ему проще принять мысль, что он мог ошибиться, но, к примеру, если вам — журналистам указать на ошибки, вы ведь наверняка напряжетесь”, — сказал Балтиньш.

 

При этом, по его мнению, тема уважения латышского языка среди латышей в целом движется в довольно тревожном направлении.

 

“Меня, честно говоря, больше тревожит другой вопрос – есть много школ, где мы хотим сделать главным предметом английский. То есть, люди недостаточно ценят свой родной язык. Это ужасно. Мой знакомый, чей сын учится в средней школе, рассказал, что его охватил ужас, когда он услышал, как на собраниях родители говорят только о том, что пошлют детей за границу. По их мнению, в Латвии ничего не будет. Вопрос в том, от кого исходят эти мысли, от молодежи или от родителей, кому лет 40”, — заявил руководитель учреждения.

 

Балтиньш уверен, что вопрос использования правильного латышского, знание граматики – это вопрос правильной мысли.

 

“К примеру, запятые, которые мы привыкли ставить в использовании латышского – они создают мысленную структуру предложений. Без них мы не могли бы нормально воспринимать мысли. Человек, который не может выставить запятые, не может четко формулировать мысль”, — подытожил он.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (27)
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Саня 18:01 02:02:2018

_Мой знакомый, чей сын учится в средней школе, рассказал, что его охватил ужас_
Действительно, ужасный ужас. Хорошо, что в окно прямо на собрании не вышел.

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СОВЕТНИК ДЬЯВОЛА ( бывший БОГА) 18:26 02:02:2018

родители говорят только о том, что пошлют детей за границу
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вы, Латыши наработали..
.. только этим..
..языком..

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ен 18:10 02:02:2018

охватил ужас, когда он услышал, как на собраниях родители говорят только о том, что пошлют детей за границу.
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Совершенно верно. Ничего не будет. И правильно что готовят детей уехать из Латвии. А ужас охватил от того что кормить языковую инспекцию скоро будет некому. Рабов теряют короче говоря.

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ыыы 18:18 02:02:2018

Инспекторы ЦГЯ будут жрать борщевик. Этим принесут пользу стране.

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дурдилло 18:26 02:02:2018

языком болтать не лопатой махать

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деревня раССудительных дурачков-созидателей 18:14 02:02:2018

язук до куева доведёт

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обзор ежегодного вранья местечковой власти 18:22 02:02:2018

Языком болтать - не мешки ворочать. ...

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LL 18:18 02:02:2018

Jurkānveidīgos latviešus nav jāņem vērā. Atkritumi ir katrā tautā. Izmantojiet vēl iespēju un izmantojiet kirilicu, drīz tas tiks uzskatīts par slikto toni un aborigēnismu.

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ыыы 19:57 02:02:2018

Atkritumi ir katrā tautā. Un tu esi latvju tautas atkritums

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гость 18:26 02:02:2018

Как достали своим языком! Других дел в Латвии нет наверное больше!

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (4)

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