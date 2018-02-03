Центр госяцзыка активно критикуют не только русские, но и латыши, которым также не нравится, когда им навязывают правильный латышский язык. Более того, среди латышей появилась страшная тенденция отгораживать себя от государственного языка в пользу других.

Об этом в интервью порталу Diena рассказал руководитель языкового центра Марис Балтиньш.

По его словам, многие в стране уже привыкли к языковым инспекторам, ведут себя при встрече спокойно, зная правила игры, но в Латвии есть целые группы людей, которые агрессивно критикуют учреждение.

“Что касается этих агрессивных людей, у меня нет основания говорить, что это всегда нелатыши. Латыши тоже. Если им, к примеру, указывают на ошибки в маркировке, тоже начинают ругаться: “Я знаю лучше, не надо меня учить”. Если человек пишет на чужом языке, ему проще принять мысль, что он мог ошибиться, но, к примеру, если вам — журналистам указать на ошибки, вы ведь наверняка напряжетесь”, — сказал Балтиньш.

При этом, по его мнению, тема уважения латышского языка среди латышей в целом движется в довольно тревожном направлении.

“Меня, честно говоря, больше тревожит другой вопрос – есть много школ, где мы хотим сделать главным предметом английский. То есть, люди недостаточно ценят свой родной язык. Это ужасно. Мой знакомый, чей сын учится в средней школе, рассказал, что его охватил ужас, когда он услышал, как на собраниях родители говорят только о том, что пошлют детей за границу. По их мнению, в Латвии ничего не будет. Вопрос в том, от кого исходят эти мысли, от молодежи или от родителей, кому лет 40”, — заявил руководитель учреждения.

Балтиньш уверен, что вопрос использования правильного латышского, знание граматики – это вопрос правильной мысли.

“К примеру, запятые, которые мы привыкли ставить в использовании латышского – они создают мысленную структуру предложений. Без них мы не могли бы нормально воспринимать мысли. Человек, который не может выставить запятые, не может четко формулировать мысль”, — подытожил он.