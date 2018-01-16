Европа изображает Владимира Путина «с рогами и копытами» и в ЕС «очень рискованно» хорошо отзываться о российском лидере, заявил в интервью Die Welt премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По мнению политика, «демонизация Путина — это безумие».

«Брюссельские политики и бюрократы ведут себя так, словно они — центр империи... Мы не позволим Брюсселю диктовать нам, кого мы должны принимать в нашей стране. Только Венгрия может решать, кто может находиться на венгерской земле», — заявил в интервью Die Welt премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Мы, венгры, говорим традиционным, прямым языком. На Западе говорят по-другому. Запад считает себя постнациональным, постхристианским и называет это либерализмом и правовым государством. Мы этого не хотим. Мы хотим нашу национальную и христианскую идентичность», — подчеркнул политик.

По словам Орбана, в Европе «очень рискованно сказать хоть полслова хорошего о Путине». «Его изображают с рогами и копытами, как дьявола. Но это безумие — демонизировать Путина. Путин руководит великой, старой империей... Следует признать, что Путин вновь сделал свою страну сильной и Россия — снова глобальный политический игрок. На Западе в первую очередь ценят свободу. В России на первом месте — удержать огромную империю, всё остальное — вторично», — отметил премьер-министр.

«ЕС не понимает, что в отношении России нужно показывать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика в отношении России плоха, потому что она слишком односторонняя», — продолжил Орбан. Что касается Украины, то, по словам венгерского политика, это «важная страна, и русские должны соблюдать международное право». Поэтому он поддерживает Ангелу Меркель и минский процесс. При этом Киеву нужно «помогать создать западную страну». «Она больше не должна быть буферной зоной между Россией и Европой», — подчеркнул Орбан.

Китайский рынок и китайские инвесторы — это «большой шанс» для Венгрии. Китайцы поняли, какой огромный экономический потенциал заключается в Центральной и Восточной Европе. Они готовы финансировать проекты, на которые не хотят выделять деньги европейские учреждения. Китайцы предлагают не только наилучшие условия — с ними очень легко вести дело. «Успешное экономическое развитие Венгрии — это в интересах Европы», — резюмировал Орбан.