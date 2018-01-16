«Брюссельские политики и бюрократы ведут себя так, словно они — центр империи... Мы не позволим Брюсселю диктовать нам, кого мы должны принимать в нашей стране. Только Венгрия может решать, кто может находиться на венгерской земле», — заявил в интервью Die Welt премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Мы, венгры, говорим традиционным, прямым языком. На Западе говорят по-другому. Запад считает себя постнациональным, постхристианским и называет это либерализмом и правовым государством. Мы этого не хотим. Мы хотим нашу национальную и христианскую идентичность», — подчеркнул политик.
По словам Орбана, в Европе «очень рискованно сказать хоть полслова хорошего о Путине». «Его изображают с рогами и копытами, как дьявола. Но это безумие — демонизировать Путина. Путин руководит великой, старой империей... Следует признать, что Путин вновь сделал свою страну сильной и Россия — снова глобальный политический игрок. На Западе в первую очередь ценят свободу. В России на первом месте — удержать огромную империю, всё остальное — вторично», — отметил премьер-министр.
«ЕС не понимает, что в отношении России нужно показывать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика в отношении России плоха, потому что она слишком односторонняя», — продолжил Орбан. Что касается Украины, то, по словам венгерского политика, это «важная страна, и русские должны соблюдать международное право». Поэтому он поддерживает Ангелу Меркель и минский процесс. При этом Киеву нужно «помогать создать западную страну». «Она больше не должна быть буферной зоной между Россией и Европой», — подчеркнул Орбан.
Китайский рынок и китайские инвесторы — это «большой шанс» для Венгрии. Китайцы поняли, какой огромный экономический потенциал заключается в Центральной и Восточной Европе. Они готовы финансировать проекты, на которые не хотят выделять деньги европейские учреждения. Китайцы предлагают не только наилучшие условия — с ними очень легко вести дело. «Успешное экономическое развитие Венгрии — это в интересах Европы», — резюмировал Орбан.
Мы внимательно читаем , и память у нас хорошая .« ответить
Ungāriem uznācis muldamais.« ответить
А то! Вам же с хутора виднее.))))« ответить
Bez Latviešu viensētām, tu mēsls sen būtu nosprādzis.« ответить
Latviešu patriots истинный представитель латышской интеллигенции.)))))« ответить
Но, эврика! Оказывается польская, литовская, Испанская, голландская и пр. продукция производится на латышских хуторах.)))))))
Сенат США в ночь с 10 на 11 января одобрил спецдоклад, посвящённый современному состоянию и проблемам мировой демократии, но самое главное — угрозе, которую представляет для неё… лично президент России Владимир Путин. Я ознакомился с этим докладом, содержащим рекомендации для противодействия «путинской агрессии», по развёрнутому репортажу телекомпании CNN. Разумеется, вопрос в нём ставится не о защите «демократии по-американски» в самих США, Европе и по всему миру, и даже не о давлении на Трампа, чтобы тот не препятствовал реализации ещё более жёсткой модели конфронтации с нашей страной. Нет, доклад был посвящён именно Путину. В этой объёмной работе американских политиков и разного рода экспертов предпринята развёрнутая попытка доказать, что именно действующий российский президент и его политика представляют смертельную угрозу всей системе «мировой демократии», под которой в Вашингтоне понимают собственное безусловное глобальное лидерство. А главный пафос этого документа заключается в том, что Соединённым Штатам любой ценой необходимо исключить «хозяина Кремля» из политической жизни России и, соответственно, убрать «фактор Путина» из международной политики.« ответить
Но уши мёртвого осла для них уже заготовлены впрок! :)