Главная ошибка Европы — демонизация Путина(6)

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Анатолий Тарасов
09:00 16.01.2018
В мире / Евросоюз

Европа изображает Владимира Путина «с рогами и копытами» и в ЕС «очень рискованно» хорошо отзываться о российском лидере, заявил в интервью Die Welt премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По мнению политика, «демонизация Путина — это безумие».

«Брюссельские политики и бюрократы ведут себя так, словно они — центр империи... Мы не позволим Брюсселю диктовать нам, кого мы должны принимать в нашей стране. Только Венгрия может решать, кто может находиться на венгерской земле», — заявил в интервью Die Welt премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Мы, венгры, говорим традиционным, прямым языком. На Западе говорят по-другому. Запад считает себя постнациональным, постхристианским и называет это либерализмом и правовым государством. Мы этого не хотим. Мы хотим нашу национальную и христианскую идентичность», — подчеркнул политик.

 

По словам Орбана, в Европе «очень рискованно сказать хоть полслова хорошего о Путине». «Его изображают с рогами и копытами, как дьявола. Но это безумие — демонизировать Путина. Путин руководит великой, старой империей... Следует признать, что Путин вновь сделал свою страну сильной и Россия — снова глобальный политический игрок. На Западе в первую очередь ценят свободу. В России на первом месте — удержать огромную империю, всё остальное —  вторично», — отметил премьер-министр.

 

«ЕС не понимает, что в отношении России нужно показывать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика в отношении России плоха, потому что она слишком односторонняя», — продолжил Орбан. Что касается Украины, то, по словам венгерского политика, это «важная страна, и русские должны соблюдать международное право». Поэтому он поддерживает Ангелу Меркель и минский процесс. При этом Киеву нужно «помогать создать западную страну». «Она больше не должна быть буферной зоной между Россией и Европой», — подчеркнул Орбан.

 

Китайский рынок и китайские инвесторы — это «большой шанс» для Венгрии. Китайцы поняли, какой огромный экономический потенциал заключается в Центральной и Восточной Европе. Они готовы финансировать проекты, на которые не хотят выделять деньги европейские учреждения. Китайцы предлагают не только наилучшие условия — с ними очень легко вести дело. «Успешное экономическое развитие Венгрии — это в интересах Европы», — резюмировал Орбан.

RT / Фото
Комментарии (6)
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Евгений 09:04 16:01:2018

Мы внимательно читаем , и память у нас хорошая .

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Latviešu patriots 09:09 16:01:2018

Ungāriem uznācis muldamais.

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Патриотсу 09:36 16:01:2018

А то! Вам же с хутора виднее.))))

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Latviešu patriots 09:41 16:01:2018

Bez Latviešu viensētām, tu mēsls sen būtu nosprādzis.

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Да! АднАзначо! 10:06 16:01:2018

Latviešu patriots истинный представитель латышской интеллигенции.)))))
Но, эврика! Оказывается польская, литовская, Испанская, голландская и пр. продукция производится на латышских хуторах.)))))))

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Ты суслика видишь? 10:54 16:01:2018

Сенат США в ночь с 10 на 11 января одобрил спецдоклад, посвящённый современному состоянию и проблемам мировой демократии, но самое главное — угрозе, которую представляет для неё… лично президент России Владимир Путин. Я ознакомился с этим докладом, содержащим рекомендации для противодействия «путинской агрессии», по развёрнутому репортажу телекомпании CNN. Разумеется, вопрос в нём ставится не о защите «демократии по-американски» в самих США, Европе и по всему миру, и даже не о давлении на Трампа, чтобы тот не препятствовал реализации ещё более жёсткой модели конфронтации с нашей страной. Нет, доклад был посвящён именно Путину. В этой объёмной работе американских политиков и разного рода экспертов предпринята развёрнутая попытка доказать, что именно действующий российский президент и его политика представляют смертельную угрозу всей системе «мировой демократии», под которой в Вашингтоне понимают собственное безусловное глобальное лидерство. А главный пафос этого документа заключается в том, что Соединённым Штатам любой ценой необходимо исключить «хозяина Кремля» из политической жизни России и, соответственно, убрать «фактор Путина» из международной политики.
Но уши мёртвого осла для них уже заготовлены впрок! :)

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (1)

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