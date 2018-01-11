Центр размещения лиц ищущих убежище «Mucenieki» работает успешно, но основные проблемы для людей, прибывших в Латвию, начинаются, когда они его покидают. И главными проблемами остаются освоение латышского языка и поиск жилья.

Об этом рассказал Latvijas Radio руководитель центра Петерис Грубе. По его мнению, все эти проблемы надо быстро решать, чтобы человек мог начать работать. Он также не отрицает, что размер пособия, в особенности для семей с детьми, является одной из причин, из-за которых беженцы покидают Латвию.

Сейчас в центре «Mucenieki» содержится 62 человека. Всего же за два года, когда начала действовать программа по распределению беженцев в ЕС, через центр прошло 367 человек. Параллельно сюда поступают люди, которых задерживают за пересечение государственной границы. В год их бывает около 200. В основном это граждане Сирии, Афганистана и Ирака, но в последнее время прибывают люди из Армении, Азербайджана, Таджикистана и России.

Руководитель центра также отверг обвинения в том, что местные жители настроены нетерпимо против лиц, ищущих приют. «Отношение не столь отрицательное, как это часто преподносится», — указал Петерис Грубе.