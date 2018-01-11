Об этом рассказал Latvijas Radio руководитель центра Петерис Грубе. По его мнению, все эти проблемы надо быстро решать, чтобы человек мог начать работать. Он также не отрицает, что размер пособия, в особенности для семей с детьми, является одной из причин, из-за которых беженцы покидают Латвию.
Сейчас в центре «Mucenieki» содержится 62 человека. Всего же за два года, когда начала действовать программа по распределению беженцев в ЕС, через центр прошло 367 человек. Параллельно сюда поступают люди, которых задерживают за пересечение государственной границы. В год их бывает около 200. В основном это граждане Сирии, Афганистана и Ирака, но в последнее время прибывают люди из Армении, Азербайджана, Таджикистана и России.
Руководитель центра также отверг обвинения в том, что местные жители настроены нетерпимо против лиц, ищущих приют. «Отношение не столь отрицательное, как это часто преподносится», — указал Петерис Грубе.
Понятно, всем латвийцам перейти на арабский...В этом смысл писульки?« ответить
учили,учили,а выучили русски й,как оказалось.« ответить
их же не предупредили,что в латвии 2 языка,они и думали,что учат лотышский