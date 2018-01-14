ООО «Газпром бурение» — главный буровой подрядчик «Газпрома» и один из крупнейших буровых подрядчиков России — закончил процедуру деофшоризации и официально назвал своих владельцев, сообщает РБК.
Как следует из базы данных СПАРК «Интерфакса», с 29 декабря 2017 года компанией напрямую владеют Игорь Ротенберг (78,71%), Борис Ротенберг (16,290%) и Александр Замятин (5%).
Путин и Ротенберг
В разговоре с корреспондентом РБК представитель Ротенберга назвал эту сделку деофшоризацией.
В 2014 году российский миллиардер Аркадий Ротенбренг рассказал, что продал своему сыну Игорю Ротенбергу компанию «Газпром бурение». «Газпром бурение», компанию, которая занимается строительством нефтегазовых скважин, тоже выкупил Игорь. Этот бизнес в том виде, в котором он есть сейчас, — вообще его заслуга», — пояснил тогда Ротенберг.
Однако ни он, ни представители компании не назвали тогда остальных бенефициаров компании.
По данным СПАРК, в 2011 году «Газпром бурение» на 100% принадлежала «Газпрому». В июле 2014 года стопроцентным владельцем компании стала кипрская фирма «Миласи Бизнес Лимитед». В декабре 2017 года зафиксировано 12 сделок с различными долями компании, в которых участвовали компании, зарегистрированные на Кипре и Сент-Люсии, в результате которых владельцами «Газпром бурения» стали Игорь и Борис Ротенберги, а также Замятин.
Согласно рейтингу российского Forbes, семейный клан Ротенберг занимает второе место в России по размеру состояния — $4,2 млрд. В него входят братья Борис и Аркадий Ротенберги, сын Аркадия Игорь и сын Бориса Роман.
Аркадий Ротенберг был внесен в санкционный список Минфина США в 2015 году, вместе с братом Борисом он также фигурирует в санкционном списке ЕС.
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tas ir pareizi 100%« ответить
Divi žīdi un viens krievs, interesanti..« ответить
а ты никакой патриот, а какол бежавший от защиты Вусраины« ответить
Всё правильно! В руках Евреев 50% мировых ресурсов. А вот в Латвии - 80%.« ответить
Молодцы иудеи! Жаль что моя фамилия не Абрамович или хотя бы Шефлер.
Вот с компьютерами они чуток отстали, дали фору Джобсу и Гейтсу. Даже Алишер Усманов не еврей но женат на еврейке!
Latviešu patrioti atbalsta Ukraiņu patriotus cīņā pret Krieviju.« ответить
Глист - умри!« ответить
ПО СЕЙ ДЕНЬ НАРОД РФ СИДИТ В ГЛУБОКОЙ ЖОПЕ...В ТО« ответить
ВРЕМЯ,
КОГДА ВЛАСТЬ ИМУЩИЕ ПОЛИТИКИ,ИСПОЛЬЗУЯ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ СХЕМЫ
ВЫВОДА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕГ ИЗ-ПОД ЮРИСДИКЦИИ ГОСУДАРСТВА
В ЗАПАДНЫЕ ОФФШОРЫ
НАЗНАЧАЮТ "СВОИХ ЛЮДЕЙ" СМОТРЯЩИМИ"РОССИЙСКИМИ МИЛЛИАРДЕРАМИ...
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РФ,
С
ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ
РАСПИЛИВАЮТСЯ МЕЖДУ СВОИМИ
А
ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫВОДЯТСЯ в ЗАПАДНЫЕ ОФФШОРЫ...
ЗА 3 ГОДА
БРАТЬЯ РОТЕНБЕРГИ с НИЧЕГО СТАЛИ МИЛЛИАРДЕРАМИ!!!!
ПАРТИЯ - ЭТО УМ,ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ!!!
УРА,ТОВАРИЩИ!!!!
ЗАВОДЫ - РАБОЧИМ,ЗЕМЛЮ - КРЕСТЬЯНАМ!!!
"ДЕНЕГ НЕТ,но ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!" - Дмитрий Ведьмедев.
и это пишет нищий и весь в говне скакол, где берут в долг у ЕС при самом богатом в Европе президентом и самым нищим народом в мире, ура товарищи скaчeм дальше не забываем надеть кастрюлu. Готовтесь к земле (ц) ваш отбитый мозг Кличко« ответить
« ответить
ЕСЛИ НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ,
ТО
В ЭКОНОМИКЕ РФ НЕТ ДЕНЕГ!!!!ВСЕ ДЕНЬГИ ВЫВОДЯТСЯ
С
СОГЛАСИЯ НАСТОЯЩИХ ПОЛИТИКОВ
ИЗ
ПОД КОНТРОЛЯ ГОССТРУКТУР В ЧАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ
КОТОРЫЕ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
ЗАПИХИВАЮТ
В ЗАПАДНЫЕ ОФФШОРЫ,ПОКУПАЮТ НА ЗАПАДЕ НЕДВИЖИМОЕ
И
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО,ЗАПАДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ...
ПИЛИТЕ ГИРИ,ШУРА,ОНИ ЗОЛОТЫЕ...,