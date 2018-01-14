Компания «Газпром бурение» закончила процедуру деофшоризации, среди ее собственников больше нет офшорных компаний. С 29 декабря компанией напрямую владеют три физических лица: Игорь Ротенберг (78,71%), Борис Ротенберг (16,290%) и Александр Замятин (5%).

ООО «Газпром бурение» — главный буровой подрядчик «Газпрома» и один из крупнейших буровых подрядчиков России — ​закончил процедуру деофшоризации и официально назвал своих владельцев, сообщает РБК.

Как следует из базы данных СПАРК «Интерфакса», с 29 декабря 2017 года компанией напрямую владеют Игорь Ротенберг (78,71%), Борис Ротенберг (16,290%) и Александр Замятин (5%).

Путин и Ротенберг

В разговоре с корреспондентом РБК представитель Ротенберга назвал эту сделку деофшоризацией.​​

В 2014 году российский миллиардер Аркадий Ротенбренг рассказал, что продал своему сыну Игорю Ротенбергу компанию «Газпром бурение». «Газпром бурение», компанию, которая занимается строительством нефтегазовых скважин, тоже выкупил Игорь. Этот бизнес в том виде, в котором он есть сейчас, — вообще его заслуга», — пояснил тогда Ротенберг.

Однако ни он, ни представители компании не назвали тогда остальных бенефициаров компании.

По данным СПАРК, в 2011 году «Газпром бурение» на 100% принадлежала «Газпрому». В июле 2014 года стопроцентным владельцем компании стала кипрская фирма «Миласи Бизнес Лимитед». ​В декабре 2017 года зафиксировано 12 сделок с различными долями компании, в которых участвовали компании, зарегистрированные на Кипре и Сент-Люсии, в результате которых владельцами «Газпром бурения» стали Игорь и Борис Ротенберги, а также Замятин.

Согласно рейтингу российского Forbes, семейный клан Ротенберг занимает второе место в России по размеру состояния — $4,2 млрд. В него входят братья Борис и Аркадий Ротенберги, сын Аркадия Игорь и сын Бориса Роман​.

Аркадий Ротенберг был внесен в санкционный список Минфина США в 2015 году, вместе с братом Борисом он также фигурирует в санкционном списке ЕС.

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