Главный буровой подрядчик «Газпрома» захвачен олигархами(9)

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Герман Бергер
12:35 14.01.2018
В мире / Россия

Компания «Газпром бурение» закончила процедуру деофшоризации, среди ее собственников больше нет офшорных компаний. С 29 декабря компанией напрямую владеют три физических лица: Игорь Ротенберг (78,71%), Борис Ротенберг (16,290%) и Александр Замятин (5%).

ООО «Газпром бурение» — главный буровой подрядчик «Газпрома» и один из крупнейших буровых подрядчиков России — ​закончил процедуру деофшоризации и официально назвал своих владельцев, сообщает РБК.

 

Как следует из базы данных СПАРК «Интерфакса», с 29 декабря 2017 года компанией напрямую владеют Игорь Ротенберг (78,71%), Борис Ротенберг (16,290%) и Александр Замятин (5%).

 

Путин и Ротенберг 

 

В разговоре с корреспондентом РБК представитель Ротенберга назвал эту сделку деофшоризацией.​​

 

 

В 2014 году российский миллиардер Аркадий Ротенбренг рассказал, что продал своему сыну Игорю Ротенбергу компанию «Газпром бурение». «Газпром бурение», компанию, которая занимается строительством нефтегазовых скважин, тоже выкупил Игорь. Этот бизнес в том виде, в котором он есть сейчас, — вообще его заслуга», — пояснил тогда Ротенберг.

 

Однако ни он, ни представители компании не назвали тогда остальных бенефициаров компании.

 

По данным СПАРК, в 2011 году «Газпром бурение» на 100% принадлежала «Газпрому». В июле 2014 года стопроцентным владельцем компании стала кипрская фирма «Миласи Бизнес Лимитед». ​В декабре 2017 года зафиксировано 12 сделок с различными долями компании, в которых участвовали компании, зарегистрированные на Кипре и Сент-Люсии, в результате которых владельцами «Газпром бурения» стали Игорь и Борис Ротенберги, а также Замятин.

 

Согласно рейтингу российского Forbes, семейный клан Ротенберг занимает второе место в России по размеру состояния — $4,2 млрд. В него входят братья Борис и Аркадий Ротенберги, сын Аркадия Игорь и сын Бориса Роман​.

 

Аркадий Ротенберг был внесен в санкционный список Минфина США в 2015 году, вместе с братом Борисом он также фигурирует в санкционном списке ЕС.

 

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РБК / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 12:44 14:01:2018

tas ir pareizi 100%

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Latviešu patriots 12:46 14:01:2018

Divi žīdi un viens krievs, interesanti..

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Ваня 12:54 14:01:2018

а ты никакой патриот, а какол бежавший от защиты Вусраины

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CCCP 13:18 14:01:2018

Всё правильно! В руках Евреев 50% мировых ресурсов. А вот в Латвии - 80%.
Молодцы иудеи! Жаль что моя фамилия не Абрамович или хотя бы Шефлер.
Вот с компьютерами они чуток отстали, дали фору Джобсу и Гейтсу. Даже Алишер Усманов не еврей но женат на еврейке!

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Latviešu patriots 13:51 14:01:2018

Latviešu patrioti atbalsta Ukraiņu patriotus cīņā pret Krieviju.

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СССР 23:19 14:01:2018

Глист - умри!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 13:35 14:01:2018

ПО СЕЙ ДЕНЬ НАРОД РФ СИДИТ В ГЛУБОКОЙ ЖОПЕ...В ТО
ВРЕМЯ,
КОГДА ВЛАСТЬ ИМУЩИЕ ПОЛИТИКИ,ИСПОЛЬЗУЯ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ СХЕМЫ
ВЫВОДА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕГ ИЗ-ПОД ЮРИСДИКЦИИ ГОСУДАРСТВА
В ЗАПАДНЫЕ ОФФШОРЫ
НАЗНАЧАЮТ "СВОИХ ЛЮДЕЙ" СМОТРЯЩИМИ"РОССИЙСКИМИ МИЛЛИАРДЕРАМИ...
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РФ,
С
ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ
РАСПИЛИВАЮТСЯ МЕЖДУ СВОИМИ
А
ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫВОДЯТСЯ в ЗАПАДНЫЕ ОФФШОРЫ...
ЗА 3 ГОДА
БРАТЬЯ РОТЕНБЕРГИ с НИЧЕГО СТАЛИ МИЛЛИАРДЕРАМИ!!!!
ПАРТИЯ - ЭТО УМ,ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ!!!
УРА,ТОВАРИЩИ!!!!
ЗАВОДЫ - РАБОЧИМ,ЗЕМЛЮ - КРЕСТЬЯНАМ!!!
"ДЕНЕГ НЕТ,но ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!" - Дмитрий Ведьмедев.

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Александр Шерстобитов 14:32 14:01:2018

и это пишет нищий и весь в говне скакол, где берут в долг у ЕС при самом богатом в Европе президентом и самым нищим народом в мире, ура товарищи скaчeм дальше не забываем надеть кастрюлu. Готовтесь к земле (ц) ваш отбитый мозг Кличко

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:58 14:01:2018


ЕСЛИ НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ,
ТО
В ЭКОНОМИКЕ РФ НЕТ ДЕНЕГ!!!!ВСЕ ДЕНЬГИ ВЫВОДЯТСЯ
С
СОГЛАСИЯ НАСТОЯЩИХ ПОЛИТИКОВ
ИЗ
ПОД КОНТРОЛЯ ГОССТРУКТУР В ЧАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ
КОТОРЫЕ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
ЗАПИХИВАЮТ
В ЗАПАДНЫЕ ОФФШОРЫ,ПОКУПАЮТ НА ЗАПАДЕ НЕДВИЖИМОЕ
И
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО,ЗАПАДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ...
ПИЛИТЕ ГИРИ,ШУРА,ОНИ ЗОЛОТЫЕ...,

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)