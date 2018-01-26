Главный итог «Дакара» — обошлось без жертв

В Южной Америке завершился 40–й по счету легендарный ралли–рейд «Дакар», который в этом году проводился на территории Аргентины, Перу и Боливии. Получился он сложнейшим на протяжении 8000 километров дистанции, но главное — обошлось без жертв. И это удивительно, если исходить из того, что почти половина участников так и не добрались до финиша.

От Лимы до Кордобы по сложнейшей трассе

Мужественные гонщики, добравшиеся из Лимы в Кордобу, получили заслуженные призы и наконец–то отправились отдохнуть, а фанаты зарядились впечатлениями на год вперед. Юбилейное издание «Дакара» удалось. Его успели окрестить самым сложным и интересным за последнее десятилетие.

«Этот «Дакар» оказался сумасшедшим, — подтвердил 13–кратный победитель марафона Стефан Петерансель, в нынешнем году не попавший даже на подиум. — Из–за аварий мы теряли время, но другие топ–гонщики либо совсем не смогли добраться до финиша, либо потеряли еще больше».

«Перед организаторами была задача, чтобы юбилейный «Дакар» запомнился, — поделился впечатлениями руководитель «КАМАЗ–мастер» Владимир Чагин, выигрывавший и африканские, и южноамериканские издания марафона. — И он получился в традициях 80–90–х годов».

«В этом году гонка была не в пример жесткая — и с точки зрения трассы, и с точки зрения конкуренции, — согласился основатель команды «КАМАЗ» Семен Якубов. — Связываю это с тем, что организаторы наконец–то нашли в Латинской Америке трассу, которая соответствует названию «Дакар», который мы видели в Африке».

«Считаю, что при разработке маршрута спортивный директор Марк Кома потрудился на славу», — резюмировал пилот «КАМАЗ» Айрат Мардеев.

Осознание неминуемого жестокого испытания даже для легендарных гонщиков пришло уже на первой части дистанции: опытные раллисты ошибались, попадали в аварии, теряли время или вовсе сходили. Стало ясно, что победить на «Дакаре–2018» поможет не скорость, а аккуратный пилотаж. Краткое описание гонки дал двукратный чемпион мира по ралли и победитель марафона 2010 года Карлос Сайнс: «Поначалу я хотел ехать неспешно, но команда сказала атаковать. Так что я сильно прибавил, серьезно атаковал пару дней, однако затем гонка изменилась, и оказалось, очень важно не допускать ошибки».

В целом участники вынужденно придерживались двух стратегий: либо ехали максимально аккуратно, чтобы свести риск инцидентов к минимуму, либо безумно неслись вперед и после аварий снова сталкивались с проблемами из–за слишком высокого темпа.

Второй успех «Матадора»

Острожная тактика «Матадора» Карлоса Сайнса сработала: пока его соперники вязли в песках, попадали в аварии и падали с дюн, испанец старательно избегал серьезных проблем и на финише привез 43 минуты Нассеру Аль–Аттийе (Катар) даже без побед на последних шести этапах. Однако Карлос не уверен, что станет защищать титул в следующем году: «Хочется насладиться победой, вернуться домой, обсудить все с женой и семьей, а дальше будет видно».

Завершить выступления может и «мистер Дакар» Стефан Петерансель (Франция), упустивший шансы на победу и даже подиум из–за двух просчетов.

«Мы допустили две большие ошибки: одна была в Уюни, другая — на предпоследнем этапе. Думаю, на спецучастках в общей сложности мы потратили на ремонт около трех часов — слишком много. Не знаю, что будет дальше. Перед стартом этого «Дакара» я сказал, что не знаю, продолжу ли и выступать и дальше, и пока тут ничего не изменилось — нужно обо всем подумать», — признался один из самых опытных гонщиков в истории марафона.

Самая тяжелая победа «КАМАЗа»

Организаторы рейда и конкуренты ощутимо устали от доминирования российской команды, но ни ежегодная смена регламента, ни жульничество соперников не помогли — завод из Набережных Челнов добился 15–й победы на «Дакаре». В каком–то смысле провалилась и попытка ограничить мощность и скорость грузовиков 2018 года, поскольку в конечном счете все решила надежность: такие фавориты как Тон ван Генугтен («Ивеко–де Рой»), Мартин Коломы («Татра»), Федерико Вильягра («Дизель–де Рой»), Мартен ван ден Бринк («Рено») и Алеш Лопрайса (собственная команда) попали в аварии или столкнулись с серьезными техническими проблемами. Большинство грузовиков до финиша не добралось, и этим здорово воспользовался белорусский экипаж «МАЗа» Сергея Вязовича, который также провел выдающийся «Дакар», закончившийся лучшим результатом в истории белорусского автоспорта (раньше «красно–зеленые» выше шестого места не поднимались). Третье место занял еще один пилот «КАМАЗ» Айрат Мардеев.

Главной драмой в зачете грузовиков оказалось противостояние Эдуарда Николаева и местного героя Федерико Вильягры: гонщик «КАМАЗ–мастер» лидировал в первой половине ралли–рейда, но аргентинец резко прибавил в скорости во второй.

Борьба оказалась настолько плотной, что после 7500 километров дистанции лидеров разделяла всего одна секунда. Однако мощного раллийного спурта претендентов на «золотого бедуина» болельщики не увидели: российские журналисты поймали аргентинца на запрещенной регламентом дозаправке в зоне нейтрализации — по–видимому, Федерико залил лишь половину бака на старте спецучастка, из–за чего его машина оказалась на полтонны легче и значительно быстрее машины Николаева. «КАМАЗ» моментально подал официальный протест против действий команды «Дизель–де Рой», но решение стюардов гонки не дождался, ведь Вильягра снялся на середине предпоследнего этапа из–за поломки трансмиссии.

Возможно, доминирующая серия российской команды в следующем году прервется: на «Дакаре–2019» всем «КАМАЗам» придется переходить на двигатели с объемом меньше 13 литров. На завершившемся рейде подобный был только у Дмитрия Сотникова, который из–за многочисленных поломок (турбокомпрессор, сцепление и еще пары мелочей) добрался до финиша лишь десятым с отставанием более десяти часов.

Остальные классы: фиаско «Поляриса»

Среди пилотов квадроциклов победу во второй раз в карьере праздновал Игнасио Касале, захвативший лидерство с первого же этапа. Ему фактически никто не смог навязать конкуренцию после схода россиянина Сергея Карякина из–за перелома руки. Чилиец привез полтора часа аргентинцам Николасу Кавильяссо и Жеремиасу Гонсалесу.

В классе мотоциклов с четвертого раза победил вице–чемпион предыдущего «Дакара» Маттиас Валькнер. Австриец опередил Кевина Бенавидеса и Тоби Прайса почти на 40 минут, но выиграл, по сути, лишь один этап, на котором сошел предыдущий лидер — Адриен ван Беверен (Нидерланды).

«Даже не предполагал, что смогу победить. Я нацеливался попасть на подиум, но в этом году борьба оказалась очень плотной. Все решилось на десятом этапе. Было как минимум пять гонщиков, которые могли стать победителями, но, похоже, мне повезло немного больше», — признался после финиша ошарашенный победитель.

А молодой класс Side–by–Side, выигранный бразильцем Рейнальдо Варелой, с ходу запомнился невероятным провалом команды «Полярис». Раньше он входил в класс квадроциклов (хотя внешне напоминает максимально уменьшенные багги), но был намного медленнее лидеров. Несколько производителей (главным образом именно «Полярис»), желая побороться за победы, пробили отделение. Однако американская компания, несмотря на немалые вложения, осталась без первого места и потерпела жесточайшее поражение от «Кан–Ам»: все три экипажа «Поляриса» оказались позади, а два из них проиграли победителю аж по 10 часов. Ближе всех к Вареле подобрался француз Патрис Гарруст, отставший «всего» на час.

Ралли удивительной красоты

А еще это было ралли удивительной красоты. В целом «Дакар» получился невероятно захватывающим: сошло 40 процентов участников, случались курьезные инциденты, яркие проявления истинного раздолбайства и безмерной силы духа. Но, в конце концов, большинству гонщиков такой экстремальный заезд понравился.

За две недели раллисты преодолели опасные высокие дюны Перу, с которых машины валились как спелый виноград с лозы. И, между прочим, грузовикам тоже не особо везло. Пустынные пейзажи очень напоминали северную Африку — традиционную локацию для «старого» «Дакара». В Перу было так жарко, что выдерживала не вся техника. Еще гонщики погонялись вдоль океана — и выглядело это потрясающе. Зато боливийская местность оказалась немного приветливее. Однако высокогорье ужасно выматывало участников и их технику — некоторые даже останавливались не для ремонта, а для отдыха. Аргентинский этап получился самым разнообразным по ландшафту и просто добил многих участников. Там были и пески, и скалы, и пампа с коварными почвами феш–феш. В процессе столь сложного марафона никто не погиб, что тоже можно считать внушительной победой.

Владимир ИВАНОВ.

На фото: Российские «КАМАЗы» снова на «Дакаре» среди сильнейших.