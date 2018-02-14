Главный портрет Барака Обамы написал учившийся в России художник-гей(5)

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Герман Бергер
21:35 13.02.2018
Lifenews / Интересно

Накануне в Вашингтоне в Национальной портретной галерее США были представлены портреты 44-го президента Барака Обамы и его жены Мишель.

Впервые написать официальный портрет президента доверили художнику, который, к тому же, в детстве учился в России. Причём, выбрал Кьянде Уайли для написания самого главного портрета сам Барак Обама. 

 

 

На официальном портрете Барак Обама сидит, слегка наклонившись, со скрещенными на коленях руками на фоне стены из ярко-зеленых листьев с вкраплениями цветов. Этот характерный именно для Кьянде Уайли почерк и вызвал множество вопросов у тех, кто не знаком с его творчеством.

 

«Я пытался договориться, чтобы мне сделали поменьше седины, но художественные принципы Кьянде не позволили ему это сделать. Еще я просил уши поменьше, но в этом мне тоже отказали», — шутил Обама на представлении портрета, приводит его слова «Голос Америки».

 

Как выяснилось, выбранные художником (первым афроамериканцем и геем, написавшим официальный портрет президента США) растения символизируют различные этапы жизненного пути Обамы. Среди них есть официальный цветок родного штата Обамы Иллинойса — хризантема, а также цветы из Кении, с родины отца экс-президента.

life.ru / Фото
Комментарии (5)
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Саня 21:40 13:02:2018

ну без пидарасов никак

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Дык 21:52 13:02:2018

это же Бергер...

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Гражданин LV 21:56 13:02:2018

Главный портрет Барака Обамы написал учившийся в России художник-гей
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А при чём тут это и что это меняет? От этого что - портрет хуже? Почему заголовок статьи не просто "Главный портрет Барака Обамы написал учившийся в России художник."? Дебилы млять!

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вова 22:11 13:02:2018

А пока он писал ничего не испортил...

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отсюдова вывод- 00:01 14:02:2018

если хочешь, много бабла, и хорошей карьеры, записывася в педерасты!))) За этот лозунг, мы все отдадим свои жизни! Вперед к победе мужеложества!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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