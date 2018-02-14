Главный портрет Барака Обамы написал учившийся в России художник-гей

Накануне в Вашингтоне в Национальной портретной галерее США были представлены портреты 44-го президента Барака Обамы и его жены Мишель.

Впервые написать официальный портрет президента доверили художнику, который, к тому же, в детстве учился в России. Причём, выбрал Кьянде Уайли для написания самого главного портрета сам Барак Обама.

На официальном портрете Барак Обама сидит, слегка наклонившись, со скрещенными на коленях руками на фоне стены из ярко-зеленых листьев с вкраплениями цветов. Этот характерный именно для Кьянде Уайли почерк и вызвал множество вопросов у тех, кто не знаком с его творчеством.

«Я пытался договориться, чтобы мне сделали поменьше седины, но художественные принципы Кьянде не позволили ему это сделать. Еще я просил уши поменьше, но в этом мне тоже отказали», — шутил Обама на представлении портрета, приводит его слова «Голос Америки».

Как выяснилось, выбранные художником (первым афроамериканцем и геем, написавшим официальный портрет президента США) растения символизируют различные этапы жизненного пути Обамы. Среди них есть официальный цветок родного штата Обамы Иллинойса — хризантема, а также цветы из Кении, с родины отца экс-президента.