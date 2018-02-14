Впервые написать официальный портрет президента доверили художнику, который, к тому же, в детстве учился в России. Причём, выбрал Кьянде Уайли для написания самого главного портрета сам Барак Обама.
На официальном портрете Барак Обама сидит, слегка наклонившись, со скрещенными на коленях руками на фоне стены из ярко-зеленых листьев с вкраплениями цветов. Этот характерный именно для Кьянде Уайли почерк и вызвал множество вопросов у тех, кто не знаком с его творчеством.
«Я пытался договориться, чтобы мне сделали поменьше седины, но художественные принципы Кьянде не позволили ему это сделать. Еще я просил уши поменьше, но в этом мне тоже отказали», — шутил Обама на представлении портрета, приводит его слова «Голос Америки».
Как выяснилось, выбранные художником (первым афроамериканцем и геем, написавшим официальный портрет президента США) растения символизируют различные этапы жизненного пути Обамы. Среди них есть официальный цветок родного штата Обамы Иллинойса — хризантема, а также цветы из Кении, с родины отца экс-президента.
ну без пидарасов никак« ответить
это же Бергер...« ответить
Главный портрет Барака Обамы написал учившийся в России художник-гей« ответить
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А при чём тут это и что это меняет? От этого что - портрет хуже? Почему заголовок статьи не просто "Главный портрет Барака Обамы написал учившийся в России художник."? Дебилы млять!
А пока он писал ничего не испортил...« ответить
если хочешь, много бабла, и хорошей карьеры, записывася в педерасты!))) За этот лозунг, мы все отдадим свои жизни! Вперед к победе мужеложества!« ответить