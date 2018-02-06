Карлос Рамирес, прозванный «Шакалом», — легенда левого подполья 1970-х годов. Борец с капиталистическими порядками приобрел всемирную славу после террористического акта: захвата заложников в штаб-квартире Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. В руках сторонника Ленина оказались 11 министров, и в итоге полиция выполнила все условия.

В эксклюзивном интервью РИА Новости Карлос Ильич Рамирес, отбывающий пожизненный срок во французской тюрьме, рассказал о причинах крушения Советского Союза, исламском терроризме, кубинской революции и Владимире Путине.

Ильич — это не отчество, а имя. Отец Карлоса, преуспевающий венесуэльский адвокат, был большим поклонником «вождя мирового пролетариата» и назвал троих своих сыновей Владимиром, Ильичом и Лениным. Карлос учился в Москве, в Университете дружбы народов, но бросил учебу и уехал в Европу, где познакомился с левыми радикалами.

Разочаровавшись в советском варианте коммунизма, «Шакал» сосредоточился на национальных движениях в развивающихся странах. Постепенно политические идеалы революционера менялись. Примкнув к палестинским боевикам, Карлос отказался от свойственного коммунистам атеизма и перешел в ислам. Свое прозвище он получил после того, как при обыске в номере отеля в его вещах был найден роман Фредерика Форсайта «День Шакала». В 1994 году французские спецслужбы арестовали Карлоса по обвинению в террористических актах, совершенных в Париже.

Распутывание связей радикала растянулось на десятилетия. «Шакала» приговорили к нескольким срокам пожизненного тюремного заключения. Последний процесс по одному из его многочисленных дел завершился только в конце 2017 года.

Тюрьма не изменила Карлоса: он по-прежнему верит в то, что главная причина бедствий на планете — это политика США.

— Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Что вы думаете по этому поводу?

— Я — венесуэлец по крови родителей и палестинец по крови, которую я пролил за освобождение Палестины. Я и венесуэлец, и палестинец — одновременно. Хочу напомнить моим братьям, моим сестрам, моим детям-палестинцам, что борьба не окончена, что все продолжается, что борьба завершится победой. Потому что страх — он не на нашей стороне. Посмотрите на молодых мужчин-палестинцев, на женщин, на тех, кто выходит на улицы: как их много, они протестуют, они не сдаются! И никогда нельзя забывать, что миллион палестинцев родился за пределами Палестины. Подумайте об этих беженцах, которые вернутся, которые имеют право на свою землю. Я надеюсь дожить до того, чтобы увидеть Палестину свободной для всех — и для евреев, и для арабов.

— Как противостоять исламскому терроризму?

— Война — это террор, война — это терроризм. Западные империалистические страны ведут борьбу против мусульман. Миллионы мусульман гибнут повсюду. Так что терроризм существует, но это государственный терроризм, терроризм со стороны западных государств — и он убивает миллионы.

Самый главный террорист — это США. Это гораздо серьезнее.

Есть только один способ остановить то, что вы назвали исламским терроризмом, — признать права мусульман и, главное, устранить те лицемерные режимы, преступные и очень разбогатевшие на нефти, добытой в пустынях Аравии, эвакуировать все захватнические силы с территории арабских стран. Тогда мир и счастье придут на эти земли. Границы большинства арабских стран были прочерчены империалистами — прежде всего британскими. А вслед за ними пришли американцы.

— Мечтаете ли вы об освобождении? Что бы вы сделали, если бы обрели свободу?

— Да, я мечтаю об освобождении. Но не могу сказать, что бы я сделал: Франция не освободила меня. Только я не тюремный заключенный Франции, а тюремный заключенный американского империализма. У меня на родине, в Венесуэле, у власти Мадуро — истинный боливарианец, хотя в стране есть коррупция. Если бы я был свободен, то предложил бы свой опыт, чтобы очистить мою страну от коррупции.

— Кого вы уважаете из современных политиков?

— Не так и много политиков в мире, кого я бы уважал. Но, разумеется, это товарищ Путин.

В моей части мира — конечно, Рауль Кастро. Куба — независимая страна.

— Россия больше не строит социализм, но все равно находится в конфликте с Западом. Почему так?

— Россия — не типичная капиталистическая страна. После СССР там был дикий капитализм, людей лишили их собственности, зачастую омерзительные выходцы из партии набивали себе карманы. Люди, у которых не было ничего, стали миллиардерами. Миллиардерами! В долларах! За счет собственности советской системы.

Но пришел товарищ Путин и начал вычищать все. Российский капитализм — это государственный капитализм. В то же время и частный, но главным образом государственный. И по этой причине он не полностью такой, как в странах Запада. Но теперь конфронтация России и Запада не имеет ничего общего с идеологией — это геополитическая конфронтация.

— Как вы объясняете падение коммунизма?

— В начале октября 1968 года я приехал в СССР. Увидел, что есть проблемы. Еще до этого слышал о коммунизме и социализме — и вот увидел советское государство. Это был полицейский режим, пропаганда была чрезмерной, а у правительства дела шли не особенно хорошо.

Советская система пала из-за того, что партия обветшала.

Поэтому, когда объявили перестройку, поначалу казалось, что это здорово. Но не следовало избавляться от социализма. Вдобавок заговорили о гласности, и действительно нужно было перестать говорить неправду и признать ошибки, нужна была позитивная конструктивная критика вместо культа личностей Ленина и Сталина. Но пришел новый генеральный секретарь-оппортунист.