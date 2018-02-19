Главу центробанка Латвии выпустят?(2)

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Анатолий Тарасов
09:35 19.02.2018
Экономика / Банки

Президента Банка Латвии (центробанка) Илмара Римшевича, которого в субботу вечером задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, если не будет санкции на арест, должны будут выпустить в понедельник в 18:00 (19:00), сообщил журналистам его адвокат Саулведис Варпиньш.

«Сорокавосьмичасовой срок истекает в понедельник в 18 часов», — сказал Варпиньш.

 

Адвокат не знает, когда именно могут освободить Римшевича, но без санкции на арест держать его под стражей нельзя больше 48 часов.

 

Решение об аресте подозреваемых на более долгий срок может принимать только суд.

 

Римшевич сейчас находится в изоляторе Госполиции.

 

В пятницу, 16 февраля, сотрудники KNAB провели обыски в рабочем кабинете Римшевича и у него дома. В субботу глава Центробанка провел более восьми часов в офисе бюро, после чего, покидая здание, сел в машину ведомства.

 

Также правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса, который позже был арестован. Как сообщает портал Diena, следствие, которое связывает имена Римшевича и Мартинсонса, рассматривает версии трех противоправных деяний: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

 

Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, возможно, требовали взятки, в частности, у кредитных учреждений.

 

Ранее уже сообщалось, что БПБК начало проверку в связи с озвученной в СМИ информацией о том, что администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленное лицо из финансового сектора вымогали взятку у крупнейшего акционера Norvik Banka Григория Гусельникова.

 

Также стало известно, что БПБК начало проверку содержащейся в заявлении сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) информации о том, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.

РИА Новости / Фото
Комментарии (2)
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KOZA 09:38 19:02:2018

Илмар,держись!Я полностью ЗА тебя,так как ты один из немногих трезвомыслящих латышей у власти.А остальным советую выбирать денежки из банков.Ибо,начнётся скоро падёж.

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прачечная 10:25 19:02:2018

Что- в этом "королевстве" пошло не так. Не так просто арестовали Римкевича.
Есть такое подозрение, что Хозяин из-за "лужи" хочет именно в Банк страны посадить своего человека, чтоб самим воротить финансами и сделать тут "прачечную" для себя.
Другие обвинения Римкевича не воспринимаю всерьёз.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)

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