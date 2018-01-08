Глобальное похолодание: в ближайшие годы Латвию ждет переохлаждение(5)

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ptzgovorit.ru
Тимур Пушкарев
13:00 08.01.2018
Наша Латвия / Погода

Несмотря на все разговоры о глобальном потеплении, ученые предрекают нам в ближайшие годы сильные холода. Из-за низкой солнечной активности в следующие пять лет в Европе увеличится вероятность волн сильных холодов в зимний период. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Предыдущий минимум 11-летнего цикла солнечной активности был связан с волнами зимних холодов в Европе в 2009-2011 гг., следующий наиболее вероятен в 2019-2023 гг.

 

Причем вероятность связи низкой солнечной активности с очень холодными зимами в Центральной Европе составляет 99%.

 

В Латвии предыдущие четыре зимы были теплыми, последние холодные зимы были в 2009-2010 и 2010-2011 гг. Жаркое лето 2010 и 2011 гг. тоже могло быть связано с вызванными солнечной активностью изменениями атмосферной циркуляции, которые могли способствовать формированию устойчивых антициклонов.

 

О том, что вместо глобального потепления Землю ждет новый Ледниковый период, многие ученые предупреждали и раньше. Так, британские ученые недавно сообщили о том, что через 10-15 лет на Земле наступит новое глобальное похолодание.

 

К такому выводу ученые пришли благодаря математической модели процессов, которые сегодня происходят на Солнце.

 

Подобные исследования солнечной активности проводились и раньше, и вердикт всегда был одинаковый — планету ждет похолодание, причем довольно серьезное.

 

 

baltnews.lv / Фото
Комментарии (5)
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CCCP 13:05 08:01:2018

Не страшно замёрзнуть, это легче чем от жары сдохнуть.

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dlz77 16:15 08:01:2018

и тем не менее.
не лишним будет получше утеплить жилища.
поменять окна, или как минимум наклеить на них современные пленки.
утеплить стены, владельцам коттеджей подумать о рекуперации.
модернизировать или заменить отопительные котлы.

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тетя 14:21 08:01:2018

короче ни лета ни зимы еще 10-15 лет

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ваня 14:25 08:01:2018

А мне пофигу, я и так отмороженый на всю голову..

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Факир 14:43 08:01:2018

Надо успеть поссориться с РФ и Газпромом - и будем готовы к трудностям.

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (3)

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