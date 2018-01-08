Предыдущий минимум 11-летнего цикла солнечной активности был связан с волнами зимних холодов в Европе в 2009-2011 гг., следующий наиболее вероятен в 2019-2023 гг.
Причем вероятность связи низкой солнечной активности с очень холодными зимами в Центральной Европе составляет 99%.
В Латвии предыдущие четыре зимы были теплыми, последние холодные зимы были в 2009-2010 и 2010-2011 гг. Жаркое лето 2010 и 2011 гг. тоже могло быть связано с вызванными солнечной активностью изменениями атмосферной циркуляции, которые могли способствовать формированию устойчивых антициклонов.
О том, что вместо глобального потепления Землю ждет новый Ледниковый период, многие ученые предупреждали и раньше. Так, британские ученые недавно сообщили о том, что через 10-15 лет на Земле наступит новое глобальное похолодание.
К такому выводу ученые пришли благодаря математической модели процессов, которые сегодня происходят на Солнце.
Подобные исследования солнечной активности проводились и раньше, и вердикт всегда был одинаковый — планету ждет похолодание, причем довольно серьезное.
Не страшно замёрзнуть, это легче чем от жары сдохнуть.« ответить
и тем не менее.« ответить
не лишним будет получше утеплить жилища.
поменять окна, или как минимум наклеить на них современные пленки.
утеплить стены, владельцам коттеджей подумать о рекуперации.
модернизировать или заменить отопительные котлы.
короче ни лета ни зимы еще 10-15 лет« ответить
А мне пофигу, я и так отмороженый на всю голову..« ответить
Надо успеть поссориться с РФ и Газпромом - и будем готовы к трудностям.« ответить