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Несмотря на все разговоры о глобальном потеплении, ученые предрекают нам в ближайшие годы сильные холода. Из-за низкой солнечной активности в следующие пять лет в Европе увеличится вероятность волн сильных холодов в зимний период. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Предыдущий минимум 11-летнего цикла солнечной активности был связан с волнами зимних холодов в Европе в 2009-2011 гг., следующий наиболее вероятен в 2019-2023 гг.

Причем вероятность связи низкой солнечной активности с очень холодными зимами в Центральной Европе составляет 99%.

В Латвии предыдущие четыре зимы были теплыми, последние холодные зимы были в 2009-2010 и 2010-2011 гг. Жаркое лето 2010 и 2011 гг. тоже могло быть связано с вызванными солнечной активностью изменениями атмосферной циркуляции, которые могли способствовать формированию устойчивых антициклонов.

О том, что вместо глобального потепления Землю ждет новый Ледниковый период, многие ученые предупреждали и раньше. Так, британские ученые недавно сообщили о том, что через 10-15 лет на Земле наступит новое глобальное похолодание.

К такому выводу ученые пришли благодаря математической модели процессов, которые сегодня происходят на Солнце.

Подобные исследования солнечной активности проводились и раньше, и вердикт всегда был одинаковый — планету ждет похолодание, причем довольно серьезное.