Глубокий кризис Латвии будет еще хуже(14)

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Анатолий Тарасов
19:00 01.01.2018
Экономика / Макроэкономика

Транзитные грузоперевозки в Латвии достигли худшего показателя за последние 15 лет. В 2018 году из-за роста тарифов Латвия может потерять еще часть клиентов, при этом Latvijas Dzelzceļš не собирается отказываться от дорогостоящего проекта электрификации, заявила президент «Балтийской ассоциации — транспорт и логистика» Инга Антане.

Как указала Антане, для содержания транзитной инфраструктуры Латвии необходима перевалка как минимум 60 миллионов тонн грузов ежегодно. Однако в реальности грузов становится все меньше, и сейчас этот показатель составляет лишь 43 миллиона тонн.

 

«Транзит, транспорт, логистика — это всегда было нашим хлебом. Мы привыкли, что приходят грузы, есть транзит. Теперь, спустя 15 лет, мы заканчиваем год на нерадостной ноте. В прошлом году грузооборот был низок, в этом году он еще хуже. В 2016-м было перевалено где-то 47 миллионов тонн грузов, в 2017-м — уже 43 миллиона тонн. Мы об этом уже давно говорили, что будет еще хуже, что надо пересматривать наши тарифы, планы и инвестиции. Но пока не видно, что будут приняты какие-то решения для улучшения ситуации», — заявила Антане.

 

При этом, по ее словам, возможности улучшить положение дел в отрасли есть.

 

«Во-первых, нужно пересмотреть тарифы. Белоруссия об этом нам говорит уже давно: дайте нам нормальный тариф, чтобы у нас был экономический резон вести наши нефтепродукты через Латвию. Но со следующего года наш тариф будет еще выше! Также повышается акцизный налог на топливо. Мы станем еще дороже… Наша конкурентоспособность станет еще ниже», — признала глава ассоциации.

 

Кроме того, правительство также не планирует пересмотреть амбициозный план электрификации железных дорог. А в нынешней ситуации, по мнению Антане, — стоило бы.

 

«До сих пор, несмотря на всю ситуацию, правительство, Latvijas Dzelzsceļš и министерство сообщения продвигают электрификацию. Это очень дорогая инфраструктура, которую нужно будет содержать. Но сейчас не хватает средств даже для поддержания нынешней инфраструктуры. Во-вторых, нам абсолютно неясно, каким будет тариф на перевалку железнодорожных грузов после электрификации. На этот вопрос сейчас никто не может ответить», — указала Антане.

 

Как сообщалось, дочернее предприятие LDz — LatRailNet — решило с 2018 года повысить плату за пользование железнодорожной инфраструктурой, включая грузоперевозки, на 7%. Плата за 1 километр без НДС для грузовых поездов составит 11,08 евро, для пассажирских электропоездов — 7,27 евро, для пассажирских дизельных поездов — 6,1 евро, для пассажирских поездов с локомотивом — 6,94 евро, для узкоколейных поездов — 2,52 евро.

 

Ранее в «Балтийской ассоциации — транспорт и логистика» прогнозировали, что повышение платы повлияет на Лиепайский и Вентспилсский порты — до них далеко. И для составов, которые везут грузы в том направлении, плата за использование инфраструктуры составляет почти половину всей стоимости перевозки груза от восточной границы. Рижский порт — ближе, и доля платы за инфраструктуру в общем счете, который получает отправитель груза, не такая существенная, отметила Антане.

Sputnik / Фото
Комментарии (14)
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Из Латгалии. 19:04 01:01:2018

Министр финансов сказала, что нас ждут три тучных года. Это как сопоставить?

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Latviešu patriots 19:12 01:01:2018

Nav ko klausīties kremļa agentos.

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может так? 19:13 01:01:2018

Джеймс Рикардс владеет аналитическим агентством, которое уже на протяжении двадцати лет прогнозирует различные события. Так, 20 октября 2017 года на совещании ЦРУ, где присутствовал Рикардс, стало известно, что Третья мировая начнется не позже 20 марта 2018 года, сообщает D.C.Clothesline

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Latviešu patriots 19:24 01:01:2018

Feiks un pasaciņas. Slima suņa murgi.

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олег 19:41 01:01:2018

Патриотс левый пассажир-прикрой свой рот!Глупый старикан!!яЛюди уже про тебя все знают.Кто ты, и что ты!!

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Ты 19:43 01:01:2018

ЛАТЫШ - ПЕДАРАСТ лучше СВОИ ЯЙЦА БЕРЕГИ!!! Холопы из Лимбажи - уже НОЖИ ТОЧАТ,Lat. patriots XyeB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сушить и вялить их будут на вантах Вантового моста!!!

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СССР 19:45 01:01:2018

3 года тучь и там гроза !!!!

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2018 21:01 01:01:2018

Шизофрения,как симптом,потеря реальности,больной находится в воображаемом мире.

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ваням и прочим якобы патриотам 19:54 01:01:2018

А ведь это фейк, по поводу тучных 3 лет?
Ты что думаешь по этому поводу дурилка картонная?

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сл 20:06 01:01:2018

Сами всё и угробили . Нет мозгов , считай калека .

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ваня 20:35 01:01:2018

для скотовани хорошая новость.

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для содержания инфраструктуры Латвии необходима 20:35 01:01:2018

ключевая фраза для деревни дурачков-неонацистов с мышлением сельпа, которую им нужно вытатуировать каждому на лбу "зирга галва"

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
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