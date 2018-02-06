В Латвийском фонде природы сообщили, что при выборе дерева года Латвийское общество дендрологов остановилось на дубе обыкновенном (Quercus robur)…

Справедливости ради надо сказать, что этот дуб в науке называется по–всякому — дуб черешчатый, или дуб летний, или дуб обыкновенный, или дуб английский. Но наши дендрологи остановились на обыкновенном. Не английским же его называть…

Потому что это самое серьезное дерево, которое занимает свое почетное место в мифологии и народных традициях не только на территории Латвии, но и в других регионах. Как тут не вспомнить Александра Сергеевича Пушкина: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том: И днем и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом»… Видимо, кот был не просто ученым, но и дендрологом.

Кстати, самый известный и величавый дуб обыкновенный в Латвии — это Kaives senCu ozols, обхват ствола которого составляет 10,52 метра! По всем природоохранным требованиям, охраняемым и признанным могучим деревом (diZkoks) дуб становится лишь тогда, как достигнет обхвата ствола в четыре метра.

Был на нашей памяти еще один дуб–красавец, которого запечатлели на пятилатовой купюре. Но только где эти банкноты… С переходом на евро мы потеряли и свой величественный дуб.

Но, по правде сказать, дубов обыкновенных в государстве осталось немало…

Валерий ЗАЙЦЕВ.