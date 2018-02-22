Год Пикуля

Нынешний год для почитателей таланта и литературной мощи Валентина Саввича Пикуля, для всех русских людей — особенный: со дня рождения великого писателя исполняется 90 лет.

Увековечить в городах и весях

Обсудить предстоящие памятные юбилейные мероприятия, наметить планы по их организации и поговорить о творчестве юбиляра собрались писатели, поэты, историки, общественники, дипломаты, журналисты. Организовали круглый стол пресс–клуб «Росбалтовские среды» и Русский центр фонда «Русский мир». А проходила встреча в недавно открытом Мемориальном зале памяти и славы Валентина Пикуля в Балтийской Международной академии, увешанном стендами с интереснейшей, богато иллюстрированной информацией.

Появился здесь и еще один экспонат — большой календарь на 2018 год, посвященный Пикулю, который издан оргкомитетом по подготовке к юбилею писателя. Возглавляет оргкомитет депутат сейма Игорь Зуев.

На выпуск календаря, как и на предстоящие мероприятия средства изыскать непросто, поэтому Зуев и обратился к единомышленникам с призывом не только вносить свои предложения по празднованию 90–летия, но и продумать, как их осуществить. Оргкомитет — общественная организация. Много уже сделано и еще больше всего впереди.

— Первый шаг уже сделан — мы начали с оформления этого зала, — сказал Зуев.

— Второе — календарь. Спасибо за помощь в его подготовке и издании газете «СЕГОДНЯ» и продюсеру Евгению Куренному. Тираж в 300 экземпляров уже почти весь разошелся — 100 календарей было направлено в Москву, в адрес Общероссийского движения поддержки флота, которое возглавляет Михаил Петрович Ненашев. Уже много лет эта организация очень много делает по увековечению памяти Валентина Саввича по всей России. Подарили 25 календарей посольству России, которое самым живейшим образом вовлечено в юбилейные события. Часть календарей отправилась в Питер, а другая — на Дальний Восток.

Сейчас разрабатываем дизайн юбилейной пикулевской медали — львиную часть работы по ее выпуску берет на себя посольство. В планах — разработка и гашение юбилейной марки к 90–летию, проведение круглых столов. Есть проект по изданию сборника «Пикуль и Латвия» — о том, что их объединяет.

Планируем провести Международную научно–практическую конференцию «Роль Пикуля в развитии и сохранении исторической памяти» — на базе БМА, творческий конкурс среди журналистов Латвии на лучший материал о Пикуле, конкурс на лучшее школьное сочинение, посвященное писателю. С Пикулевскими чтениями Русская община Латвии поедет на городам Айзкраукле, Вентспилс, Даугавпилс, Лиепая, Резекне, Елгава, Екабпилс. Чтения пройдут — с показом фильма по произведениям Пикуля — и в санатории «Янтарный берег»: директор здравницы Виктор Данилох уже предложил это. Собирается пригласить и ребят из подшефной школы.

Хотим напечатать копии плакатов, которые висят на этих стендах, чтобы использовать для выездных мероприятий. Но нужны для них подставки. Есть идея и документального фильма о Пикуле — ну, это если найдем средства…

Еще не могу не сказать, что хорошо бы провести благоустройство аллеи и тропы им. Пикуля, которые открыли в Усть–Двинске. Я бы добавил туда скамейки, чтобы пожилым людям можно было присесть на этих длинных расстояних. Говорил об этом с исполнительным директором района — он поставил нас на очередь и обещал помочь. Нет на аллее и тропе информации о писателе — надо бы установить какой–то стенд, рассказывающий о нем.

«Русского читателя слуга…»

— Вы прекрасно знаете, что в цивилизованных странах каждый год общественность отмечает знаменательные даты живших и творивших у них писателей, поэтов, художников, композиторов, — взяла слово Антонина Ильинична Пикуль, берегиня творчества Пикуля, член Союза писателей России и почетный председатель оргкомитета по подготовке к юбилею. — Это и год 220–летия Александра Горчакова, о котором Валентин Саввич написал роман «Битва железных канцлеров».

В конце февраля сдала в издательство новую книгу о Пикуле для серии ЖЗЛ — она выйдет примерно в июне. Может быть, проведу ее презентацию и в Риге. Готовлю сейчас второе издание альбома «Жизнь и творчество Валентина Пикуля в фогографиях и документах». Он был издан в 2008 году на 80–летие писателя. Сейчас дополняю его новыми материалами.

Занимаюсь определением лауреатов премии Пикуля на конкурсе по историческим произведениям в России. Премия вручается с 1994 года. В Латвии этого нет, потому что не думаю, что кто–то будет писать роман по истории России. В том амплуа, в котором Пикуль работал.

Мы встречались с послом России Евгением Владимировичем Лукьяновым, чтобы обсудить, как можно изготовить и выпустить памятную медаль Пикуля. По аверсу мне хотелось бы написать «Российского читателя покорнейший слуга». Это Валентин Саввич говорит такую фразу в одном из своих произведений.

Посередине его портрет. Реверс — лавровый венок по всей поверхности, посередине раскрытая книга и по сторонам ее цифры 9 и 0, то есть 90. Посольство взяло на себя расходы по выпуску медали.

В московском Театре на Таганке сейчас идет спектакль по роману Пикуля «Нечистая сила», который поставил Николай Губенко. Этот роман Валентин Саввич считал главной книгой своей жизни. 16 декабря прошла премьера. К сожалению, не смогла поехать в Москву, хотя Губенко приглашал. Сейчас постановка идет при полных аншлагах. Возникла мысль — а что если пригласить этот спектакль в Ригу? Это было бы важное событие. Как будто Пикуль символически вернулся в Ригу…

Николай Николаевич очень приветствует идею. Даже готов дать спектакль юбилейный в день рождения писателя, 13 июля. Постановочная команда — это 60 актеров и еще 40 человек технического персонала. Постановка сложная, многоплановая, в ней используется особое освещение, включены фрагменты кинофильмов, демонстрируются проекции картин. Я об этом и с послом Евгением Лукьяновым говорила. Будем искать средства и возможности.

— Думаю, принять сто человек на гастролях — не проблема, — откликнулся Евгений Куренной. — Привозили и больше. А площадка — это только в театре «Дайлес» возможно.

Пикуль для юного поколения

— Пикуль объединяет Россию и Латвию, и в России, наверное, нет ни одного человека, который бы не слышал о его произведениях, за исключением совсем маленьких, — взял слово Михаил Михайлович Якушев, второй секретарь посольства РФ, кандидат исторических наук. — Поэтому на мой взгляд, то, что делает Антонина Ильинична — это жертвенный труд. И помочь ей в этом — наш долг. Посольство России обязательно примет участие во всех юбилейных мероприятиях. Мы поможем и актерам Театра на Таганке разместиться в Риге. Если будем выступать единым фронтом, думаю, у нас все получится.

— Надо работать в этом смысле со школьниками, — отметил Александр Геронян, глава Рижской армянской общины, редактор газеты «Наше поколение». — Если в России хорошо знают Пикуля, то в Латвии юное поколение не может этим похвастаться. Нашу задачу вижу в том, чтобы привлечь их к чтению произведений Валентина Саввича. Можно провести конкурс сочинений. Как пробудить порыв к собственному творчеству? Но есть замечательные школы с очень сильными педагогами по русскому языку и литературе. В этом году уже в седьмой раз буду проводить чемпионат поэзии школьников и думаю параллельно сделать конкурс школьных сочинений по произведениям юбиляра. Буду говорить с педагогами. Организуем тематическую конференцию в одной из школ, где бы ребята выступали сами.

— На наших собраниях Валентин Саввич бывал при жизни, — заметил библиограф Анатолий Ракитянский. — Предлагаю сделать мероприятие «100 интереснейших книг из библиотеки Пикуля» и выпустить библиографию — с аннотациями, описанием.

Пусть его нет в календарях…

— Мы намереваемся опубликовать в журнале МАП «Наше время» историческую миниатюру Пикуля «Аввакум в пещи огненной», — говорит глава МАП, координатор Славянской литературной и художественной академии, поэт и публицист Татьяна Житкова. — Это очень значимое и трогательное произведение писателя, написанное с необыкновенной энергией и вдохновением. Мало кто знает о событиях, описанных в миниатюре, и мы не могли пройти мимо этого сочинения.

В каждом номере нашего журнала за этот год у нас будет рубрика, посвященная Валентину Саввичу. Это ведь все равно год Пикуля — пусть он и не объявлен официально и не отмечен в календарях. Мы должны весь год охватить именем Пикуля. А поскольку мы распространяем журнал в разных странах, то многие об этом узнают.

Хотим еще сделать выпуск журнала «Латвийская тетрадь» — можем обсудить, что туда вставим из произведений Пикуля. Сейчас ожидаю информацию, в каких изданиях Славянской академии будут опубликованы произведения Валентина Саввича. Эти выпуски распространяются в 17 странах, которые охватывает академия. Хотелось бы, чтобы не только в России праздновался этот юбилей. Потому что где только с братьями–славянами ни встречаешься и называешь имя Пикуля, все тут же откликаются. Потому что старшее поколение в этих странах учило в школе русский язык, многие увлекались русской литературой. Особенно литераторы. Когда у нас была встреча в одном из маленьких болгарских городков, нас просили говорить по–русски: «Мы так любим русский язык, и нам так не хватает сегодня русских книг!»

Экскурсию по пикулевским местам нашей страны и тематическую выставку «100 русских портретов в истории Латвии» предложил организовать историк и экскурсовод Олег Пухляк.

Игорь Зуев предложил широко показать киноленту «Моонзунд», а в Рижском русском театре им. М. Чехова поставить спектакль по одному из произведений юбиляра. Хотя это мало возможно: репертуар театра до 2019 года уже составлен…

Выставку «Русские Латвии в художественных образах» предложил провести вице–президент Русской общины Латвии Олег Сысолятин.

Оргкомитет открыт и к другим предложениям.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.