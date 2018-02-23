Годовая декларация: как вернуть переплаченные налоги

Какие новшества нужно учесть при заполнении декларации в нынешнем году? — пишет газета «СЕГОДНЯ» Далее мы приведем пошаговую инструкцию, как подать этот документ.

Приближается 1 марта — срок, когда уже можно подавать налоговую декларацию, чтобы вернуть переплаченный подоходный налог с населения за образование, лечение и так далее. Попробуем же разобраться во всем этом, чтобы не потерять деньги. Кстати, для части населения декларация обязательна, об этом мы тоже расскажем.

Но начнем с денег: за что можно вернуть переплату и на какую сумму можно рассчитывать.

Что такое оправданные расходы?

В понятие «оправданные расходы» входят траты на образование, лечение, детские кружки (начиная с 2016 года), страхование здоровья и жизни, пожертвования и дарения, в том числе политическим партиям, оплата частных пенсионных фондов и премий страхования, введенный с 2016 года дифференцированный необлагаемый минимум.

Разберемся, что входит в эти позиции конкретно.

Расходы на лечение

— Взносы пациента (визит к врачу, манипуляции, лабораторные исследования, обследования, пребывание в стационаре, вызов врача на дом и так далее);

— лечение в реабилитационных учреждениях;

— полис страхования здоровья, если вы его покупали сами или по частям оплачивали работодателю.

Расходы на образование

Из трат на образование возвращают часть расходов, если это

— получение высшего и всех ступеней профессионального образования в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях Латвийской Республики, а также в учебных заведениях стран–участниц Евросоюза и Европейской экономической зоны;

— обучение необходимым навыкам работы, профессии, должности или ремеслу либо расширение знаний по профессии;

— детские образовательные программы по интересам и кружки — например, за занятия детей до 18 лет в спортивных, танцевальных и музыкальных секциях (начиная с 2016 года). Одно “но”: учреждение должно быть аккредитовано.

Возвращаются также расходы за стоматологические услуги, включая расходы на плановые операции, которые являются плановой услугой здравоохранения, и протезирование зубов.

Пожертвования и страхование

Кроме того, к оправданным относятся

— взносы в частные пенсионные фонды, ЛР или регистрированные пенсионные фонды стран–участниц ЕС/ЕЭЗ в соответствии с законом ЛР «О частных пенсионных фондах» (также если взнос вносил супруг);

— выплаты страховых премий в фонд накопительного страхования жизни;

— пожертвования и дарения общественным организациям, а также политическим партиям. Возврат подоходного налога за пожертвования можно получить, указав в декларации пожертвованную сумму и приложив подтверждающие документы (например, распечатку интернет–банка, платежное поручение и кассовый ордер организации).

Новшества: дифференцированный необлагаемый минимум

Как разъясняет Служба госдоходов, если в таксационном году не применялся весь обозначенный в 12–й статье закона «О подоходном налоге на жителя» необлагаемый минимум или весь полученный в 2017 году (например, объем доходов составил сумму меньше 13 200 евро), то при подаче годовой декларации о доходах применяется дифференцированный необлагаемый минимум от 720 до 1380 евро, в зависимости от общей величины доходов.

Так, работник без иждивенцев или с одним зарегистрированным иждивенцем, получающий 380 евро в месяц до уплаты налогов и не имеющий дополнительных доходов, подав декларацию, может возвратить от государства 69 евро за непримененную часть дифференцированного необлагаемого минимума.

Часть необлагаемого минимума могут вернуть и те, кто в 2017 году работал неполный год и тем самым не использовал причитающийся ему годовой необлагаемый минимум.

Льготы на иждивенца

При подаче декларации о доходах можно вернуть и указанные в 13–й статье льготы на иждивенца, а также вернуть льготы могут и другие группы жителей: лица с инвалидностью, политически репрессированные и участники национального освободительного движения — если этот минимум не применялся в течение года.

Зарегистрировать иждивенцев вы можете и задним числом, а потом, задекларировав доходы, получите причитающиеся вам льготы.

Льготный необлагаемый минимум в 2017 году:

— за иждивенцев — 175 евро в месяц, или 2100 евро в год;

— инвалиды 1–й и 2–й групп — 154 евро в месяц, или 1848 евро в год;

— инвалиды 3–й группы — 120 евро в месяц, или 1440 евро в год;

— политически репрессированные и участники национального освободительного движения — 154 евро в месяц, или 1848 евро в год.

Однако возвращенная сумма не может превышать сумму, уплаченную в отчетном году в качестве налога.

В годовой декларации можно указать оправданные расходы на лечение и образование и других членов семьи — родителей, бабушек и дедушек, детей, внуков, супруга и других лиц, находящихся у вас на иждивении, но только в случае, если они сами не подают декларацию о доходах.

О деньгах

Лимит оправданных расходов на образование и медицинские услуги за 2016 и 2017 годы составляет 215 евро, за 2015 год — 214,3 евро. Возвращается сумма в зависимости от размера налоговой ставки на жителя (IIN) в предыдущем году (за который подается декларация). За 2015, 2016 и 2017 годы это 23% от суммы лимита. Если оправданных расходов в соответствующем году было больше, они автоматически переносятся на следующие пять лет.

Размер расходов на стоматологические услуги, полученные по 2017 год включительно, при подаче декларации не ограничиваются определенной суммой, налогоплательщику возвращается сумма, пропорциональная налоговой ставке IIN в отчетном году. Проще говоря, если вы потратили на приведение в порядок зубов 1000 евро, то вам могут вернуть 230 евро…

Пожертвования и дарения, выплаты в частные пенсионные фонды, выплата страховых премий и выплаты в инвестиционные фонды в общей сложности не могут превышать 20% от суммы доходов, облагаемых подоходным налогом на жителя в таксационном году.

Как подать декларацию

Легче всего в электронном виде. Хотя можно и в бумажном — в центрах обслуживания СГД.

В электронном начать нужно с сайта eds.vid.gov.lv. Подключиться к системе можно, заключив договор с СГД или используя ИД–карту с электронной подписью. Но есть самый простой вариант — зайти через окошко с логотипом портала Latvija.lv.

Нажимайте на это окошко, ставьте галочку в квадратике, что вы согласны с правилами идентификации, выбирайте свой банк и заходите в систему как в свой интернет–банк.

Отметим, что у EDS теперь есть и русифицированная версия, но рекомендуем воздержаться от ее использования, ибо перевод машинный и понять, чего страница хочет, иногда очень непросто.

В любом случае на первой странице вы сразу увидите предложения составить документы. За последние годы процедура несколько поменялась (упростилась). Теперь можно просто нажать кнопку Gada ienAkumu deklarācija («Годовая декларация о доходах») и в открывшемся окошке выбрать подходящий год (2017). Рядом будет кнопка Sagatavot («Подготовить»).

Во вновь открывшемся окне нужно отметить, подаете ли вы декларацию добровольно (Iesniegšu Gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi) или обязательно (man Gada ienākumu deklarācija ir jāsniedz obligāti). В каких случаях нужно подавать декларацию обязательно, мы напомним ниже, а для того, чтобы получить возврат налогов, выбирайте ячейку добровольно и жмите Turpināt.

Во вновь открывшемся окне нужно поставить галочку в том квадратике, который поясняет, зачем вы подаете декларацию. Если вы делаете это, чтобы вернуть переплаченный налог за лечение и образование, выбирайте первое окошечко. Если пожертвования общественным организациям — то второе, и так далее. После того как вы отметили все нужные вам варианты, снова жмите Turpināt.

И наконец, последний шаг: нажимайте на кнопку с надписью Sagatavot manu deklarāciju («Подготовить мою декларацию»). И перед вами откроется готовый бланк именно вашей декларации.

Обратите внимание: бланк содержит несколько вкладок. Те, которые вам нужно заполнить, выделены более темным цветом, и на них можно нажать (лишние вкладки у вас даже не откроются).

Что появится автоматически и как вбить расходы

* о взносах в частные пенсионные фонды

* о взносах в 3–й пенсионный уровень

* о взносах в страхование здоровья и жизни

* о взносах за обучение в аккредитованных в Латвии вузах

* перенесенные с прошлых лет оправданные расходы на образование и лечебные услуги

* ваши доходы за год и необлагаемый минимум

Не облагаемый налогом минимум появится сам во вкладке D. Расходы на образование появятся во вкладке D4.

Непосредственное внесение данных о расходах выглядит так. Если это лечение или образование, во вкладке D4 нажимаете кнопку «Добавить платежный документ» (Pievienot maksājuma dokumentu), присоединяете нужный чек или квитанцию с компьютера, после того как появилась строчка для этого документа, описываете платеж: дата, номер чека, регистрационный номер или персональный код поставщика услуги, его название или имя, сумму с чека заносите в ту ячейку, к которой относится услуга (образование или медицина).

Документами, подтверждающими расходы, могут быть и выписка со счета или платежное поручение. В них должны быть указаны имя, фамилия, персональный код подателя декларации или члена его семьи, номер документа, дата и регистрационный номер выдавшего документ.

Там же вы можете записать не только свои расходы, но и расходы членов семьи. Для этого выберете Pievienot personu («Добавить человека»), внесите его данные и расходы.

Подводные камни

У многих проблемы начинаются еще со входа в EDS. Удостоверьтесь, что вы правильно вводите пароль от интернет–банка.

Если вы с самого начала (еще до регистрации) выбрали язык, то в процессе декларирования его поменять нельзя. Чтобы изменить язык, придется все бросать и входить в систему заново. Можете нажать кнопку PārbaudIt un saglabāt («Проверить и сохранить»), чтобы сохранить уже сделанные изменения, если пришлось прерваться. Тогда при следующем входе ищите полузаполненную декларацию в списке слева, в пункте «Документы». Для того чтобы снова вернуться к редактированию, нажмите на номер документа или кнопку Labot («Править»).

«Я все заполнила, все внесла, но Dokumenta statuss EDS Nenoteikts. Так должно быть или я сделала что–то не так?»

Что–то не так. Стоит отметить, что, когда вы сохраняете неготовую декларацию, система вам выдает предупреждение об ошибках. Самая частая — отсутствие точечки в строчке Pirmreizējs dokuments или Precizējums (то есть первоначальный документ или уточнение). Отметьте Pirmreizējs dokuments (первоначальный документ), если вы в этом году еще не подавали декларацию. Уточнения — это для тех, кто уже посылал, но что–то хочет добавить.

Просто сохранить недостаточно. Для того чтобы документ точно ушел в СГД, надо нажать кнопку Iesniegt («Внести»).

Появится окошко Vai tiešām vēlaties iesniegt («Действительно ли хотите внести»), там жмите «да».

А потом ждите на электронной почте сообщение, что документ принят.

Когда вашу декларацию рассмотрят и придут к выводу, что вам должны, в системе появится надпись Informējam, ka nodokļu maksātajam (имя, фамилия) VID administrēto aktuālo nodokļu (nodevu) pārmaksa ir ___ euro (skat. Nodokļu pārmaksas detalizācija). Nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai saskaņā ar konkrētā nodokļa likuma nosacījumiem triju gadu laikā pēc attiecīgā nodokļu likumā noteiktā maksāšanas termiņa, pretējā gadījumā, saskaņā ar likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25.1 pantu, nodokļu pārmaksa, izņemot pārmaksu, kas izveidojusies pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas, tiek dzēsta.

(Вкратце: «Информируем, что у вас переплата столько–то евро, можем выплатить деньги, можем переправить в качестве уплаты налогов на следующие 3 года. В противном случае переплата будет погашена»).

Многих эта строчка пугает, непонятно, что делать. Ничего, если вы хотите получить деньги — вы их запросили на счет декларацией. Если же вы хотите переправить сумму в счет уплаты налогов — тогда нужно нажать кнопку Novirzīt pārmaksu» («Переправить переплату»).

Кому задать вопросы

Если не рискуете подавать декларацию в электронном виде, обращайтесь во все отделения СГД или обслуживающие центры службы. С собой нужно иметь удостоверение личности и документы о расходах. Консультант поможет вам составить декларацию.

После того как вы подадите декларацию, в течение 3 месяцев вам должны начислить на счет деньги — возврат переплаченных налогов.

Годовую декларацию за предыдущие годы можно подать в следующие сроки:

— за 2014 год — до 18 июня 2018 года;

— за 2015–й — до 17 июня 2019 года;

— за 2016–й — до 16 июня 2020 года;

— за 2017 год — с 1 марта 2018 года до 16 июня 2021 года.

Про тех, кто может не беспокоиться

Напомним, что подавать на возврат налогов не могут те, кто получает доходы с хозяйственной деятельности, за которую вносится патентная плата, и доходы, за которые уплачивается налог микропредприятия.

Для кого декларации обязательны

Кому декларацию придется подавать обязательно. Если они:

* вели хозяйственную деятельность (например, являются владельцами индивидуального предприятия, сдают свою недвижимость, владели крестьянским хозяйством, получали доход от профессиональной деятельности);

* получали доходы из–за границы, в том числе это касается моряков, трудоустроенных на международных судах;

* получили в 2017 году не облагаемый налогами доход, который превысил 4000 евро (например, от продажи личного имущества);

* получили доход, который облагается налогом в 10% (например, доходы в виде дивидендов), если налог не был удержан на месте выплаты дохода;

* получили другие доходы, облагаемые налогом, но налог не был удержан (в том числе физические лица, которые получили подарок от человека, не являющегося родственником или супругом).

Если вы входите в какую–то из этих категорий, декларацию нужно внести с 1 марта по 1 июня 2018 года.

Далее в соответствии с поданными данными вам насчитают налоги, которые нужно будет уплатить до 16 июня (если сумма превысит 640 евро, то сумму можно будет разбить на три части и вносить в течение 3 месяцев).

Стоит подчеркнуть, что те, кто подает декларацию в обязательном порядке, также имеют право на возврат переплаченных налогов.

В Латвии — большие налоги

В Латвии на официальном уровне принято рассуждать о наших якобы низких налогах. Однако на днях был опубликован очередной обзор Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), из которого следует совсем другой вывод.

Общая налоговая нагрузка (подоходный налог плюс платежи социального страхования) на низкие зарплаты в 2016 году составила 41,8% — это обеспечило Латвии шестое место с конца среди 35 стран. Выше налоги на рабочую силу только в Венгрии — 48%, Бельгии — 47,5%, Германии — 46%, Франции — 43% и Австрии — 42,9%. Средний показатель по странам ОЭСР составляет 32%, а в Новой Зеландии — так вообще 12%.

Недавно проведенная налоговая реформа должна улучшить ситуацию, но не намного.

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Деньги дают

Согласно данным Службы госдоходов, в 2017 году жителям, которые подали ежегодные декларации о доходах, вернули более 113 миллионов евро переплаченного подоходного налога.

«В 2017 году в общей сложности подано более 800 тысяч деклараций, и это существенно больше, чем в 2016 году. Согласно полученным декларациям о доходах, в 2017 году СГД выплатила 113,2 млн. евро. Это на 24,3 млн. больше, чем в 2016 году. То, что люди активнее пользуются своим правом подавать декларации и возвращать налоги по оправданным расходам, можно видеть как по числу поданных деклараций, так и по суммам возвращенного подоходного налога», — указала Даце Кирше–Кирша, руководитель Управления учета налоговых деклараций частных лиц налогового департамента СГД.

Латвийцы, чьи годовые доходы не превышают 12 тысяч евро, могут претендовать на налоговый возврат — благодаря дифференцированному необлагаемому минимуму. Далеко не все знают о такой возможности, и это подтверждает исследование.

«Примерно треть латвийцев в нашем опросе сказали, что не будут подавать декларацию. И главная причина — у них нет оправданных расходов. Однако это ложное представление, так как многие не знают, что могут вернуть часть необлагаемого минимума, — таких примерно половина. Вторая половина говорит, что не знают, как это сделать», — пояснила Эвия Кропа, специалист института финансов Swedbank.