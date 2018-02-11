Голландские конькобежки заняли весь пьедестал(4)

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Анатолий Тарасов
17:50 10.02.2018
Спорт / Олимпиада

Голландские конькобежки заняли первые три места по итогам забега на 3000 м на Олимпиаде в Пхенчхане.

Лучшей стала Карлейн Ахтеректе (время — 3:59.21), второй стала Ирен Вуст (3:59.29), третьей — Антоньетт де Йонг (4:00.02).

 

Россиянка Наталья Воронина стала 10-й (4:05.85).

 

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решила специальная комиссия). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).

 

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Интерфакс / Фото
Комментарии (4)
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П у т и н 17:56 10:02:2018

А где эти... серые, без флага, без страны - короче, крысы?

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Ты, убогенький, про российских спортсменов? 18:06 10:02:2018

По крайней мере, американцы так называют их в своих репортажах. Пока негусто. В первый день пока одна бронзовая медалька в шорт-треке. Наш Родриго 11-ый. Это так, для сравнения.

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Latviešu patriots 19:21 10:02:2018

Holandieši malači, krievi lūzeri!

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Бугага 20:11 10:02:2018

Ах ! как замечательно выглядят эти хронически больные девушки ! Вот что спорт "животворящий" делает из астматиков ! Мордочки - поперек себя шире .

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (16)

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