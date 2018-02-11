Лучшей стала Карлейн Ахтеректе (время — 3:59.21), второй стала Ирен Вуст (3:59.29), третьей — Антоньетт де Йонг (4:00.02).
Россиянка Наталья Воронина стала 10-й (4:05.85).
Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решила специальная комиссия). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).
XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
А где эти... серые, без флага, без страны - короче, крысы?« ответить
По крайней мере, американцы так называют их в своих репортажах. Пока негусто. В первый день пока одна бронзовая медалька в шорт-треке. Наш Родриго 11-ый. Это так, для сравнения.« ответить
Holandieši malači, krievi lūzeri!« ответить
Ах ! как замечательно выглядят эти хронически больные девушки ! Вот что спорт "животворящий" делает из астматиков ! Мордочки - поперек себя шире .« ответить