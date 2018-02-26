Голливуд готовит кинокомикс с Вином Дизелем

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Анатолий Тарасов
09:58 26.02.2018
Кино / Актеры

Студия Sony активно взялась за фантастический боевик «Бладшот» из комиксной вселенной Valiant и собирается приступить к съёмкам ленты уже в мае, сообщают Omega Underground. Главная роль в проекте предложена звезде «Форсажей» Вину Дизелю.

Центральный персонаж фильма – Анджело Морталли, современный Франкенштейн на службе у правительства – был реанимирован из мёртвых и превращен в «машину убийства». Для этого ФБР стёрло ему память и запустило в кровь специальные микрокомпьютеры, которые помогают телу Анджело быстро заживлять раны и контролировать различные электронные устройства. Вскоре эта прокачанная машина для убийств выходит из-под контроля и объявляет войну своим прежним работодателям, лишившим его прошлого и воспоминаний.

 

Режиссёрское кресло займёт дебютант в большом кино Дэйв Уилсон, ранее помогавший Тиму Миллеру в работе над первым «Дэдпулом», а также создавший заставки для игр «Halo 2», «Mass Effect 2» и «BioShock Infinite».

 

В продюсерах значатся Нил Х. Мориц (франшиза «Форсаж»), Мэттью Вон («Kingsman») и Тоби Джаффе («Вспомнить все»). Над сценарием трудится оскароносный Эрик Хайссерер («Прибытие», «И гаснет свет…»), параллельно пишущий скрипт и для второй картины из киновселенной Valiant под названием «Harbinger». Затем Sony намереваются выпустить кроссовер двух франшиз – «Harbinger War».

 

Съёмочный процесс «Бладшота» продлится до конца лента, дата выхода на блокбастера на широкие экраны не разглашается.

Vesti.lv / Фото
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1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

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