Голливуд готовит кинокомикс с Вином Дизелем

Центральный персонаж фильма – Анджело Морталли, современный Франкенштейн на службе у правительства – был реанимирован из мёртвых и превращен в «машину убийства». Для этого ФБР стёрло ему память и запустило в кровь специальные микрокомпьютеры, которые помогают телу Анджело быстро заживлять раны и контролировать различные электронные устройства. Вскоре эта прокачанная машина для убийств выходит из-под контроля и объявляет войну своим прежним работодателям, лишившим его прошлого и воспоминаний.
Режиссёрское кресло займёт дебютант в большом кино Дэйв Уилсон, ранее помогавший Тиму Миллеру в работе над первым «Дэдпулом», а также создавший заставки для игр «Halo 2», «Mass Effect 2» и «BioShock Infinite».
В продюсерах значатся Нил Х. Мориц (франшиза «Форсаж»), Мэттью Вон («Kingsman») и Тоби Джаффе («Вспомнить все»). Над сценарием трудится оскароносный Эрик Хайссерер («Прибытие», «И гаснет свет…»), параллельно пишущий скрипт и для второй картины из киновселенной Valiant под названием «Harbinger». Затем Sony намереваются выпустить кроссовер двух франшиз – «Harbinger War».
Съёмочный процесс «Бладшота» продлится до конца лента, дата выхода на блокбастера на широкие экраны не разглашается.
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