Голливуд готовит киноверсию «Мулан»

В основе сюжета фильма (как и одноимённой анимационной ленты 1998 года) лежит китайская легенда об отважной женщине-воине по имени Хуа Мулань, которая выдавала себя за мужчину, чтобы пойти на войну вместо своего больного и престарелого отца.
Режиссёрское кресло займёт Ники Каро («МакФарланд», «Оседлавший кита»), над сценарием работают Лорен Хайнек, Рик Джаффа, Элизабет Мартин и Аманда Сильвер. Продюсированием «Мулан» займётся Уильям Конг, приложивший руку к таким проектам, как «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Тотем волка» и «Дом летающих кинжалов».
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