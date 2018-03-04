Голливуд готовит киноверсию «Мулан»

Walt Disney Pictures объявили дату премьеры киноадаптации мультфильма «Мулан» ‒ картина с Лю Ифэй («Запретное царство», «Изгой») в заглавной роли окажется на широких экранах 27 марта 2020 года.

В основе сюжета фильма (как и одноимённой анимационной ленты 1998 года) лежит китайская легенда об отважной женщине-воине по имени Хуа Мулань, которая выдавала себя за мужчину, чтобы пойти на войну вместо своего больного и престарелого отца.

Режиссёрское кресло займёт Ники Каро («МакФарланд», «Оседлавший кита»), над сценарием работают Лорен Хайнек, Рик Джаффа, Элизабет Мартин и Аманда Сильвер. Продюсированием «Мулан» займётся Уильям Конг, приложивший руку к таким проектам, как «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Тотем волка» и «Дом летающих кинжалов».