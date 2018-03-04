Голливуд готовит киноверсию «Мулан»

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Анатолий Тарасов
21:35 03.03.2018
Кино / Новости кино

Walt Disney Pictures объявили дату премьеры киноадаптации мультфильма «Мулан» ‒ картина с Лю Ифэй («Запретное царство», «Изгой») в заглавной роли окажется на широких экранах 27 марта 2020 года.

В основе сюжета фильма (как и одноимённой анимационной ленты 1998 года) лежит китайская легенда об отважной женщине-воине по имени Хуа Мулань, которая выдавала себя за мужчину, чтобы пойти на войну вместо своего больного и престарелого отца.

 

Режиссёрское кресло займёт Ники Каро («МакФарланд», «Оседлавший кита»), над сценарием работают Лорен Хайнек, Рик Джаффа, Элизабет Мартин и Аманда Сильвер. Продюсированием «Мулан» займётся Уильям Конг, приложивший руку к таким проектам, как «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Тотем волка» и «Дом летающих кинжалов».

Vesti.lv / Фото
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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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