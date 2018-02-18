Голливуд начинает съемки сиквела «Оно»

Съёмочный процесс продолжения фильма ужасов «Оно» по роману Стивена Кинга стартует 18 июня в Торонто и продлится до ноября, сообщают Omega Underground. Режиссёрское кресло снова займёт Энди Мускетти, сценаристом сиквела выступил Гэри Доберман.

Все юные актеры, сыгравшие участников «Клуба Неудачников», вернутся во второй части, где их герои появятся во флэшбэках (при этом Стэна Уриса ждет та же печальная участь, что и в оригинальной книге). Мускетти уверяет, что данные сцены из прошлого «Неудачников» не будут короткими отрывками и сыграют ключевую роль в сюжете фильма.

В историю Майка Хэнлона, оставшегося жить в Дерри и воссоединившего основных персонажей спустя 27 лет, авторы планируют внести небольшие изменения: в киноверсии взрослый Хэнлон будет гораздо мрачнее, чем в романе Стивена Кинга, и предстанет как наркоман-библиотекарь, пытающийся избавиться от жутких воспоминаний из детства с помощью психотропных веществ.

Детали кастинга не раскрываются, однако известно, что на роль взрослой Беверли рассматриваются Джессика Честейн и Эми Адамс. К образу демона Пеннивайза вернется Билл Скарсгард, который пообещал ещё глубже раскрыть характер своего персонажа. Сцена с ритуалом, во время которого дети узнали о происхождении демона, не попала в первый фильм, но будет включена в сиквел.

Премьера хоррора запланирована на 6 сентября 2019-го.