Голливуд ненавидит Сталина(9)

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Анатолий Тарасов
16:10 23.01.2018
Кино / Новости кино

Юристы министерства культуры России призвали руководителя ведомства Владимира Мединского не пускать в прокат британскую комедию «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма, сообщает ТАСС во вторник, 23 января.

«Фильм «Смерть Сталина» направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма», — говорится в обращении юристов.

 

Авторы письма попросили отозвать прокатное удостоверение картины, премьера которой запланирована на 25 января. Протестующим не понравилось, в частности, что маршал Георгий Жуков представлен в «Смерти Сталина» «воинствующим клоуном».

 

«Мы уверены, что фильм сделан для того, чтобы извратить, исказить прошлое нашей страны, чтобы период жизни советских людей в 50-е годы вызывал только ужас и отвращение», — отмечается в обращении.

 

Лента «Смерть Сталина» рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина. В фильме режиссера Армандо Ианнуччи снялись Стив Бушеми, Тимоти Далтон, Ольга Куриленко и Майкл Пэйлин.

ИТАР-ТАСС / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 16:13 23:01:2018

Ļoti laba filma! Malači! 100% atbalstu!

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jazva 16:39 23:01:2018

Neredzeji, bet gatavs atbalstit?
Stalins tevi ari atbalstitu ).

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ИвАн 16:15 23:01:2018

Русские жутко боятся правды и услышав её, начинают шизить, орать и размахивать руками, как будто правда в одночасье от этого изменится.

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Latviešu patriots 16:34 23:01:2018

IvAnam. Pilnīgi Tev piekrītu. Tā ir krievu nacionālā iezīme.

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уроду ИвАну родства не помнящему 16:41 23:01:2018

варзилоид. ты же урод сам русский, что ж ты, падаль, родства не помнящий тут изголяешься? урод детдомовский, тебя в сов. время урода вырастили и выкормили, когда твоя мать тебя бросила. Лучше б она тебя в даугаву бросила, урода.

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ИвАн-у юродивому 16:53 23:01:2018

биомусор ИвАн, и почему тебя алкашка- мать в даугаве не утопила? она же видела, что урода родила, физического и умственного. Про тебя: 50 лет, а ума нет и уже не будет.

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еще фильм не пущен в прокат........ 16:32 23:01:2018

а наш патриот и ему подобные шавки уже кричат = ОДОБРЯМС.- вот как выслуживатся ИУДЫ.

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Latviešu patriots 16:46 23:01:2018

Zinot režisoru, un.aktieru sastāvu, skaidri zinu, ka filma nevar būt slikta. Ar nepacietību gaidīšu pirmizrādi, un pēc tam DVD manai kolekcijai.

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П у т и н 17:32 23:01:2018

Хоспидя, да что же это за страна такая - козлы, совки и ватники!

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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