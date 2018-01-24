Юристы министерства культуры России призвали руководителя ведомства Владимира Мединского не пускать в прокат британскую комедию «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма, сообщает ТАСС во вторник, 23 января.

«Фильм «Смерть Сталина» направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма», — говорится в обращении юристов.

Авторы письма попросили отозвать прокатное удостоверение картины, премьера которой запланирована на 25 января. Протестующим не понравилось, в частности, что маршал Георгий Жуков представлен в «Смерти Сталина» «воинствующим клоуном».

«Мы уверены, что фильм сделан для того, чтобы извратить, исказить прошлое нашей страны, чтобы период жизни советских людей в 50-е годы вызывал только ужас и отвращение», — отмечается в обращении.

Лента «Смерть Сталина» рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина. В фильме режиссера Армандо Ианнуччи снялись Стив Бушеми, Тимоти Далтон, Ольга Куриленко и Майкл Пэйлин.