«Фильм «Смерть Сталина» направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма», — говорится в обращении юристов.
Авторы письма попросили отозвать прокатное удостоверение картины, премьера которой запланирована на 25 января. Протестующим не понравилось, в частности, что маршал Георгий Жуков представлен в «Смерти Сталина» «воинствующим клоуном».
«Мы уверены, что фильм сделан для того, чтобы извратить, исказить прошлое нашей страны, чтобы период жизни советских людей в 50-е годы вызывал только ужас и отвращение», — отмечается в обращении.
Лента «Смерть Сталина» рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина. В фильме режиссера Армандо Ианнуччи снялись Стив Бушеми, Тимоти Далтон, Ольга Куриленко и Майкл Пэйлин.
Ļoti laba filma! Malači! 100% atbalstu!« ответить
Neredzeji, bet gatavs atbalstit?« ответить
Stalins tevi ari atbalstitu ).
Русские жутко боятся правды и услышав её, начинают шизить, орать и размахивать руками, как будто правда в одночасье от этого изменится.« ответить
IvAnam. Pilnīgi Tev piekrītu. Tā ir krievu nacionālā iezīme.« ответить
варзилоид. ты же урод сам русский, что ж ты, падаль, родства не помнящий тут изголяешься? урод детдомовский, тебя в сов. время урода вырастили и выкормили, когда твоя мать тебя бросила. Лучше б она тебя в даугаву бросила, урода.« ответить
биомусор ИвАн, и почему тебя алкашка- мать в даугаве не утопила? она же видела, что урода родила, физического и умственного. Про тебя: 50 лет, а ума нет и уже не будет.« ответить
а наш патриот и ему подобные шавки уже кричат = ОДОБРЯМС.- вот как выслуживатся ИУДЫ.« ответить
Zinot režisoru, un.aktieru sastāvu, skaidri zinu, ka filma nevar būt slikta. Ar nepacietību gaidīšu pirmizrādi, un pēc tam DVD manai kolekcijai.« ответить
Хоспидя, да что же это за страна такая - козлы, совки и ватники!« ответить