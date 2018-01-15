Голливуд перезапускает «Ангелов Чарли»

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Анатолий Тарасов
11:10 15.01.2018
Кино / Новости кино

Съёмки перезапуска «Ангелов Чарли» стартуют 18 апреля и пройдут в Будапеште, выяснили источники Omega Underground. На главные роли в картине претендуют Кристен Стюарт и Лупита Нионго.

У руля проекта встанет режиссёр Элизабет Бэнкс («Идеальный голос 2»). Последнюю версию сценария экшн-комедии написали Карло Бернард и Даг Миро, известные по работе над сериалом «Нарко», а также Дэвид Оберн («Дом у озера»). В качестве продюсеров выступят сама Бэнкс и её бывший муж Макс Хэнделман.

 

В центре сюжета окажется агент Со Бэй, которая готовится стать четвёртым Ангелом Чарли. Однако её планы оказываются сорваны таинственным Ронни Петанканом, похитившим остальных Ангелов. Помочь Со вызывается нёрд Нэйтан Вудхолл, вместе с которым Бэй должна спасти своих будущих коллег, как и весь мир, находящийся под угрозой уничтожения.

 

Выпустить новых «Ангелов Чарли» в широкий прокат студия Sony планирует 7 июня 2019 года.

Vesti.lv / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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