Голливуд перезапускает «Ангелов Чарли»

У руля проекта встанет режиссёр Элизабет Бэнкс («Идеальный голос 2»). Последнюю версию сценария экшн-комедии написали Карло Бернард и Даг Миро, известные по работе над сериалом «Нарко», а также Дэвид Оберн («Дом у озера»). В качестве продюсеров выступят сама Бэнкс и её бывший муж Макс Хэнделман.
В центре сюжета окажется агент Со Бэй, которая готовится стать четвёртым Ангелом Чарли. Однако её планы оказываются сорваны таинственным Ронни Петанканом, похитившим остальных Ангелов. Помочь Со вызывается нёрд Нэйтан Вудхолл, вместе с которым Бэй должна спасти своих будущих коллег, как и весь мир, находящийся под угрозой уничтожения.
Выпустить новых «Ангелов Чарли» в широкий прокат студия Sony планирует 7 июня 2019 года.
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