Голливуд воскрешает творчество Агаты Кристи

«Здесь открывается множество возможностей, не правда ли? Наследие Кристи включает в себя 66 книг, рассказы, пьесы, где разные персонажи часто пересекаются, поэтому ей самой такая идея наверняка понравилась бы», ‒ заявил постановщик в беседе с Associated Press.
Что же касается фильма по «Смерти на Ниле», то Брана пообещал привлечь к работе над лентой «старых друзей», которые смогут передать «первобытные человеческие инстинкты и эмоции» вроде «одержимости, любви, ревности и сексуального влечения», в итоге создав «крайне опасную атмосферу».
В качестве сценариста снова выступит Майкл Грин («Логан», «Бегущий по лезвию 2049», «Американские боги»), информация об участниках каста и дате релиза картины в данный момент не разглашается.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.