Голливуд воскрешает творчество Агаты Кристи

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Анатолий Тарасов
16:40 28.12.2017
Кино / Новости кино

Режиссёр недавней экранизации «Убийства в Восточном экспрессе» Кеннет Брана поведал о своих планах по созданию целой киновселенной, основанной на детективах Агаты Кристи. Вторым проектом станет адаптация романа «Смерть на Ниле» из серии об Эркюле Пуаро.

«Здесь открывается множество возможностей, не правда ли? Наследие Кристи включает в себя 66 книг, рассказы, пьесы, где разные персонажи часто пересекаются, поэтому ей самой такая идея наверняка понравилась бы», ‒ заявил постановщик в беседе с Associated Press.

 

Что же касается фильма по «Смерти на Ниле», то Брана пообещал привлечь к работе над лентой «старых друзей», которые смогут передать «первобытные человеческие инстинкты и эмоции» вроде «одержимости, любви, ревности и сексуального влечения», в итоге создав «крайне опасную атмосферу».

 

В качестве сценариста снова выступит Майкл Грин («Логан», «Бегущий по лезвию 2049», «Американские боги»), информация об участниках каста и дате релиза картины в данный момент не разглашается.

Vesti.lv / Фото
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