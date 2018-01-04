«Не верится, что теперь я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой», — написала Пейдж и опубликовала фотографию с обручальными кольцами.
Пейдж и Портер впервые появились вместе на публике летом 2017 года. А о том, что она лесбиянка, Пейдж рассказала в феврале 2014 года. На конференции ЛГБТ-организации «Кампания за права человека» в Лас-Вегасе канадская кинозвезда призналась, что она долго страдала, поскольку боялась признаться в своей ориентации.
Эллен Пейдж известна по ролям в фильмах «Начало», «Джуно», «Люди Икс», «Лицом к лицу». За роль в картине «Джуно» актриса была номинирована на «Оскар».
14 мая сообщалось о заключении брака между звездой культового сериала «Теория большого взрыва» Джимом Парсонсом и его бойфрендом, графическим дизайнером Тоддом Спиваком. Исполнитель роли Шелдона Купера скрывал своего избранника от общественности в течение 10 лет и только в 2012 году признался, что он гей.
Второсортная нация слабая психика не выдержала промывку мозгов все ненужное природе вымирает.« ответить
А которая из этих та самая?« ответить
Да, они обе в мужских пиджаках !« ответить
Та которая лысая :-)))« ответить