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Голливудская актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу, хореографа Эмму Портер и сообщила об этом в своем Instagram.

«Не верится, что теперь я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой», — написала Пейдж и опубликовала фотографию с обручальными кольцами.

Пейдж и Портер впервые появились вместе на публике летом 2017 года. А о том, что она лесбиянка, Пейдж рассказала в феврале 2014 года. На конференции ЛГБТ-организации «Кампания за права человека» в Лас-Вегасе канадская кинозвезда призналась, что она долго страдала, поскольку боялась признаться в своей ориентации.

Эллен Пейдж известна по ролям в фильмах «Начало», «Джуно», «Люди Икс», «Лицом к лицу». За роль в картине «Джуно» актриса была номинирована на «Оскар».

14 мая сообщалось о заключении брака между звездой культового сериала «Теория большого взрыва» Джимом Парсонсом и его бойфрендом, графическим дизайнером Тоддом Спиваком. Исполнитель роли Шелдона Купера скрывал своего избранника от общественности в течение 10 лет и только в 2012 году признался, что он гей.