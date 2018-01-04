Голливудская актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу(4)

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Виталий Вавилкин
19:20 04.01.2018
Lifenews / Знаменитость

Голливудская актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу, хореографа Эмму Портер и сообщила об этом в своем Instagram.

«Не верится, что теперь я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой», — написала Пейдж и опубликовала фотографию с обручальными кольцами.

 

Пейдж и Портер впервые появились вместе на публике летом 2017 года. А о том, что она лесбиянка, Пейдж рассказала в феврале 2014 года. На конференции ЛГБТ-организации «Кампания за права человека» в Лас-Вегасе канадская кинозвезда призналась, что она долго страдала, поскольку боялась признаться в своей ориентации.

 

Эллен Пейдж известна по ролям в фильмах «Начало», «Джуно», «Люди Икс», «Лицом к лицу». За роль в картине «Джуно» актриса была номинирована на «Оскар».

 

14 мая сообщалось о заключении брака между звездой культового сериала «Теория большого взрыва» Джимом Парсонсом и его бойфрендом, графическим дизайнером Тоддом Спиваком. Исполнитель роли Шелдона Купера скрывал своего избранника от общественности в течение 10 лет и только в 2012 году признался, что он гей.

 

NEWSru.com / Фото
Комментарии (4)
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Правда тут 19:25 04:01:2018

Второсортная нация слабая психика не выдержала промывку мозгов все ненужное природе вымирает.

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:05 04:01:2018

А которая из этих та самая?

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Инопланетянка! 21:41 04:01:2018

Да, они обе в мужских пиджаках !

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Barmalej 21:59 04:01:2018

Та которая лысая :-)))

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Мнение
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