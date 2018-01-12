Голливудскую звезду Стивена Сигала обвинили в изнасиловании коллеги(9)

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Виталий Вавилкин
16:50 12.01.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Американского актера и режиссера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании коллеги по съемочной площадке. Актриса Регина Симонс, сыгравшая со звездой в фильме «В смертельной опасности», заявила порталу The Wrap, что Сигал принудил ее к сексу.

По словам Симонс, инцидент произошел в 1993 году, на тот момент ей было 18 лет. Сигал пригласил ее на вечеринку в честь окончания съемок «В смертельной опасности» в свой дом в Беверли-Хиллз. Когда она пришла на праздник, оказалось, что она была единственным гостем.

 

«Он отвел меня в комнату, закрыл дверь и принялся целовать меня. После этого он снял с меня одежду, и не успела я опомниться, как он уже на мне, насилует меня. Я тогда еще была девственницей», — призналась актриса.

 

Симонс подчеркнула, что была «парализована» действиями Сигала, который «был в три раза крупнее ее». 43-летняя женщина отметила, что плакала во время происходящего, передает Lenta.

 

В конце 2017 года Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах три женщины — фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти, актриса Лиза Герреро и артистка Порша де Росси. Во всех случаях, по словам жертв, Сигал приставал к ним во время кастинга.

 

Боевик «В смертельной опасности» вышел в 1994 году. Сигал исполнил в нем главную роль, а также выступил режиссером и продюсером фильма.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu хуууесос 17:04 12:01:2018

ах девс!палыга креву окупанту!

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Ответ однако 18:54 12:01:2018

кратко.... американка в 18 лет и девственница.. ха ха ха не смешите мои тапки

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ук 19:26 12:01:2018

американка в 18 лет и девственница.. ха ха ха не смешите мои тапки
===================
Почему бы нет ? До лишения девственности в 18 лет, у неё мог быть зад и рот и это не в счёт. У латышского государства например 100 лет латвии = 100 дней празднуется долбёжка в зад и что ?

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И в Латвии есть НОД 17:21 12:01:2018

Это уже не смешно. Сигал вроде как в России. Если нет, самое время присоединиться к Депардье.

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И в Латвии есть НОД 17:22 12:01:2018

Это уже не смешно. Сигал вроде как в России. Если нет, самое время присоединится к Депардье.

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однако 17:51 12:01:2018

Депардье уже давно назвал Россию вонючим сараем, бросил подаренную жилплощадь и свалил обратно в европы.

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Latviešu patriots 18:17 12:01:2018

Dabīgi, ka kultūras cilvēkam kā Depardjē nav ko darīt krievijas cūkukūtī.

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Stzn 22:57 12:01:2018

Но тем немение что то лотыское гражданство не попросил

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Latviešu patriots 21:20 12:01:2018

А меня наша ВВФ трахала ну и чо!!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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