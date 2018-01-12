По словам Симонс, инцидент произошел в 1993 году, на тот момент ей было 18 лет. Сигал пригласил ее на вечеринку в честь окончания съемок «В смертельной опасности» в свой дом в Беверли-Хиллз. Когда она пришла на праздник, оказалось, что она была единственным гостем.
«Он отвел меня в комнату, закрыл дверь и принялся целовать меня. После этого он снял с меня одежду, и не успела я опомниться, как он уже на мне, насилует меня. Я тогда еще была девственницей», — призналась актриса.
Симонс подчеркнула, что была «парализована» действиями Сигала, который «был в три раза крупнее ее». 43-летняя женщина отметила, что плакала во время происходящего, передает Lenta.
В конце 2017 года Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах три женщины — фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти, актриса Лиза Герреро и артистка Порша де Росси. Во всех случаях, по словам жертв, Сигал приставал к ним во время кастинга.
Боевик «В смертельной опасности» вышел в 1994 году. Сигал исполнил в нем главную роль, а также выступил режиссером и продюсером фильма.
ах девс!палыга креву окупанту!« ответить
кратко.... американка в 18 лет и девственница.. ха ха ха не смешите мои тапки« ответить
американка в 18 лет и девственница.. ха ха ха не смешите мои тапки« ответить
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Почему бы нет ? До лишения девственности в 18 лет, у неё мог быть зад и рот и это не в счёт. У латышского государства например 100 лет латвии = 100 дней празднуется долбёжка в зад и что ?
Это уже не смешно. Сигал вроде как в России. Если нет, самое время присоединиться к Депардье.« ответить
Это уже не смешно. Сигал вроде как в России. Если нет, самое время присоединится к Депардье.« ответить
Депардье уже давно назвал Россию вонючим сараем, бросил подаренную жилплощадь и свалил обратно в европы.« ответить
Dabīgi, ka kultūras cilvēkam kā Depardjē nav ko darīt krievijas cūkukūtī.« ответить
Но тем немение что то лотыское гражданство не попросил« ответить
А меня наша ВВФ трахала ну и чо!!« ответить