Голос в голове приказал пассажиру сорвать стоп-кран поезда Даугавпилс-Рига(1)

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Виталий Вавилкин
20:45 26.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

21 января в поезде, следовавшим из Даугавпилса в Ригу, случилось чрезвычайное происшествие – после 7 часов утра без всякой серьезной причины был сдернут стоп-кран.

Как сообщила старший специалист Госполиции Ксения Белова, на переезде за Ливанами это сделал молодой человек 1994 года рождения – он выбил молотком стекло и вылез из вагона. В это время поблизости находился полицейский экипаж, который и задержал нарушителя порядка.

 

Свои действия задержанный объяснил голосом, прозвучавшим у него в голове – сам он лишь выполнял указания. Было начато административное делопроизводство – мужчину доставили в медицинское учреждение для проведения необходимых экспертиз.

 

gorod.lv / Фото
Комментарии (1)
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Да 23:07 26:01:2018

это ванятка (патриотс) был у него часто в голове каша варится.

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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