21 января в поезде, следовавшим из Даугавпилса в Ригу, случилось чрезвычайное происшествие – после 7 часов утра без всякой серьезной причины был сдернут стоп-кран.

Как сообщила старший специалист Госполиции Ксения Белова, на переезде за Ливанами это сделал молодой человек 1994 года рождения – он выбил молотком стекло и вылез из вагона. В это время поблизости находился полицейский экипаж, который и задержал нарушителя порядка.

Свои действия задержанный объяснил голосом, прозвучавшим у него в голове – сам он лишь выполнял указания. Было начато административное делопроизводство – мужчину доставили в медицинское учреждение для проведения необходимых экспертиз.