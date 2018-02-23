Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал покупку Турцией российского зенитного ракетного комплекса С-400 «сложной проблемой» для альянса, сообщает Hürriyet Daily News.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал покупку Турцией российского зенитного ракетного комплекса С-400 «сложной проблемой» для альянса. В то же время Столтенберг приветствовал сотрудничество турецкого правительства с французско-итальянским концерном по вопросам покупки зенитного ракетного комплекса SAMP-T, благодаря которому Турция сможет улучшить свою систему противовоздушной обороны, сообщает Hürriyet Daily News.

«Я знаю, что Турция подписала соглашение или объявила о своём намерении купить российский зенитный ракетный комплекс С-400. Это решение Турции. Альянсу важно знать, будет ли он интегрирован в систему ПВО НАТО. По этому поводу не было никакого запроса», — заявил Столтенберг группе международных журналистов.

«Само собой разумеется, что это будет непростой вопрос», — пояснил генеральный секретарь альянса, имея в виду несовместимость С-400 с системами ПВО НАТО.

Как пишет издание, сделка по С-400 встревожила Запад из-за того, что этот зенитный ракетный комплекс не может быть интегрирован в систему ПВО НАТО. В рамках обещаний по коллективной обороне НАТО союзники договорились объединять свои корабли, самолёты и системы вооружений таким образом, чтобы они работали вместе, а также разделять командование в альянсе.

Существуют также опасения по поводу того, что сделка с Россией создаст ещё большее напряжение в отношениях между Анкарой и Вашингтоном и что США могут ввести санкции против Турции по закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций». Закон предусматривает введение санкций в отношении стран и компаний, которые заключают сделки на поставку вооружений.

Выразив свою озабоченность по поводу сделки по С-400, глава НАТО напомнил о намерении Турции сотрудничать с двумя европейскими союзниками в рамках приобретения аналогичной системы, отмечает Hürriyet Daily News.

«Но в то же время я приветствую тот факт, что Турция подписала меморандум о взаимопонимании с французско-итальянским промышленным концерном Eurosam, который сейчас продумывает, рассматривает возможность продажи SAMP-T европейским силам ПВО, — отметил Столтенберг. — Я, конечно, буду приветствовать любое соглашение с союзником НАТО или между союзниками организации в области противовоздушной обороны».

Генеральный секретарь альянса также признал, что Турция не только обладает геостратегической значимостью для НАТО, но и играет огромную роль в борьбе с ИГ, сообщает Hürriyet Daily News.

«Турция — это очень важный союзник. Турция оказывает содействие НАТО по многим вопросам. Эта страна важна ещё для нас, не в последнюю очередь, из-за своего географического расположения. Граничащие с Турцией Ирак и Сирия обладают ключевым значением в борьбе с ИГ, а выход Турции к Чёрному морю также представляет собой преимущество», — отметил Столтенберг.