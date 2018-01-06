Чего только не готовит нам год грядущий! — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Поднимите бокалы и… опустите их

О том, что наступивший год будет богат на перемены, нам руководители страны напомнили прямо в новогоднюю ночь. За 10 минут до полуночи премьер заявил наполнившим бокалы латвийцам, что праздник праздником, а налоговой реформы не избежать. Заодно, чтобы уже совсем у населения пропало желание пить шампанское, Марис Кучинскис напомнил и о надвигающейся реформе образования. Когда же до наступления Нового года осталось четыре минуты, к гражданам и негражданам обратился президент, который вдруг заговорил о грядущих сеймовских выборах. Как говорится, нашел время и место! «Я призываю через 10 месяцев использовать возможность выбрать своих представителей в сейм, но оценивать их уже сейчас и в течение всего года», — заявил Раймондс Вейонис. Может, все–таки стоило дождаться рабочих будней и тогда уже напоминать о выборах?

Кстати, о рабочих буднях и реформах. Уже после праздников министр финансов Дана Рейзниеце–Озола не исключила, что в налоговой реформе возможны и коррективы, если обнаружатся слабые места в этих изменениях. О слабых местах более конкретно высказался уже бывший глава минфина Андрис Вилкс, который заявил, что это вовсе не налоговая реформа, а всего лишь перегруппировка налогов и никакого большого позитива она не принесет, а только усложнит жизнь бухгалтерам.

Новый год пришел не только с налоговой реформой, но и с прогнозом министра экономики о том, что, судя по всему, в ближайшее время найти реальных инвесторов для «Лиепаяс металургс» не удастся. Если так и произойдет, то единственный выход — продажа (или, если хотите, распил) предприятия по частям. В этом случае еще одно некогда флагманское производство окончательно уйдет в небытие.

И ядерный удар в подарок

А в целом новый год начался в привычном стиле: уже в первые дни 2018 года американские исследователи из RANG corporation запустили страшилку про то, как Россия будет себя вести в случае войны.

Да, уже давно подобных страшилок не было — ну прямо два месяца после учений «Запад–2017»! Видимо, аналитики из США решили, что уже пора снова всех напугать «рукой Москвы», которая в случае военных действий будет пытаться свое отставание в обычных вооружениях компенсировать при помощи… тактического и стратегического ядерного оружия. Во как! Прямо в начале года уже нам предрекают ядерный апокалипсис, причем затеянный коварной Россией.

Новый сейм сообразят на троих?

Чем ближе выборы в сейм, тем сильнее тему российской угрозы будут снова педалировать и наши местные политики. Им же надо что–то придумать, чтобы если и не увеличить свое представительство в следующем парламенте, то по крайней мере сохранить статус–кво. А сейчас ситуация для многих политических сил очень тревожная.

Согласно опросу общественного мнения, который был обнародован в первые дни 2018–го, если бы выборы проходили сегодня, то в 13–й сейм попали бы только три политические силы: «Согласие», Союз зеленых и крестьян и TB — Visu Latvijai!. Шансы преодолеть пятипроцентный барьер есть у «новых консерваторов», «Единства» и Регионального объединения, но только если приплюсовать к сегодняшним избирателям этих партий тех граждан ЛР, которые еще не определились. Если действительно в новый парламент попадут только три партии, то это станет сенсацией. Главное же — будет совершенно невозможно предсказать, как же в этом случае удастся сформировать правительство.

Ну а пока партии будут напоминать о себе старыми, проверенными способами. Так, нацобъединение возобновит войну с прошлым — партия Райвиса Дзинтарса уже презентовала партнерам по коалиции свою инициативу об установке информационных табличек возле советских памятников. Хорошо, что по крайней мере эта партия вновь не призывает снести памятники, а готова ограничиться только табличками.

Вы поете гимн в мажоре?

Каждый, конечно, развлекается по–своему. Одни носятся с поясняющими табличками к памятникам, а другие ведут схватку с коварными исполнителями гимна Латвии в неправильной аранжировке и даже в неправильном стиле.

Да, это вовсе не шутка: хоровые эксперты заявили, что хоры в зависимости от их состава могут исполнять гимн страны в стиле ля–бемоль мажор. Свободный же выбор стиля исполнения гимна воспрещается. Так, недопустимо исполнять гимн в джазовой интерпретации, в стиле рэп или, например, в жанре тяжелого рока. А если патриотически настроенные граждане просто собрались вместе, чтобы исполнить 18 ноября гимн Латвии? А им скажут: вы обязаны петь в стиле ла бемоль! Извините, но что могут на это ответить люди, не имеющие музыкального образования? Правильно — в стиле ля–мат! Тем более что комментарии с использованием этой лексики понимают даже эксперты по хоровому пению.

Абик ЭЛКИН.