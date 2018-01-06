Поднимите бокалы и… опустите их
О том, что наступивший год будет богат на перемены, нам руководители страны напомнили прямо в новогоднюю ночь. За 10 минут до полуночи премьер заявил наполнившим бокалы латвийцам, что праздник праздником, а налоговой реформы не избежать. Заодно, чтобы уже совсем у населения пропало желание пить шампанское, Марис Кучинскис напомнил и о надвигающейся реформе образования. Когда же до наступления Нового года осталось четыре минуты, к гражданам и негражданам обратился президент, который вдруг заговорил о грядущих сеймовских выборах. Как говорится, нашел время и место! «Я призываю через 10 месяцев использовать возможность выбрать своих представителей в сейм, но оценивать их уже сейчас и в течение всего года», — заявил Раймондс Вейонис. Может, все–таки стоило дождаться рабочих будней и тогда уже напоминать о выборах?
Кстати, о рабочих буднях и реформах. Уже после праздников министр финансов Дана Рейзниеце–Озола не исключила, что в налоговой реформе возможны и коррективы, если обнаружатся слабые места в этих изменениях. О слабых местах более конкретно высказался уже бывший глава минфина Андрис Вилкс, который заявил, что это вовсе не налоговая реформа, а всего лишь перегруппировка налогов и никакого большого позитива она не принесет, а только усложнит жизнь бухгалтерам.
Новый год пришел не только с налоговой реформой, но и с прогнозом министра экономики о том, что, судя по всему, в ближайшее время найти реальных инвесторов для «Лиепаяс металургс» не удастся. Если так и произойдет, то единственный выход — продажа (или, если хотите, распил) предприятия по частям. В этом случае еще одно некогда флагманское производство окончательно уйдет в небытие.
И ядерный удар в подарок
А в целом новый год начался в привычном стиле: уже в первые дни 2018 года американские исследователи из RANG corporation запустили страшилку про то, как Россия будет себя вести в случае войны.
Да, уже давно подобных страшилок не было — ну прямо два месяца после учений «Запад–2017»! Видимо, аналитики из США решили, что уже пора снова всех напугать «рукой Москвы», которая в случае военных действий будет пытаться свое отставание в обычных вооружениях компенсировать при помощи… тактического и стратегического ядерного оружия. Во как! Прямо в начале года уже нам предрекают ядерный апокалипсис, причем затеянный коварной Россией.
Новый сейм сообразят на троих?
Чем ближе выборы в сейм, тем сильнее тему российской угрозы будут снова педалировать и наши местные политики. Им же надо что–то придумать, чтобы если и не увеличить свое представительство в следующем парламенте, то по крайней мере сохранить статус–кво. А сейчас ситуация для многих политических сил очень тревожная.
Согласно опросу общественного мнения, который был обнародован в первые дни 2018–го, если бы выборы проходили сегодня, то в 13–й сейм попали бы только три политические силы: «Согласие», Союз зеленых и крестьян и TB — Visu Latvijai!. Шансы преодолеть пятипроцентный барьер есть у «новых консерваторов», «Единства» и Регионального объединения, но только если приплюсовать к сегодняшним избирателям этих партий тех граждан ЛР, которые еще не определились. Если действительно в новый парламент попадут только три партии, то это станет сенсацией. Главное же — будет совершенно невозможно предсказать, как же в этом случае удастся сформировать правительство.
Ну а пока партии будут напоминать о себе старыми, проверенными способами. Так, нацобъединение возобновит войну с прошлым — партия Райвиса Дзинтарса уже презентовала партнерам по коалиции свою инициативу об установке информационных табличек возле советских памятников. Хорошо, что по крайней мере эта партия вновь не призывает снести памятники, а готова ограничиться только табличками.
Вы поете гимн в мажоре?
Каждый, конечно, развлекается по–своему. Одни носятся с поясняющими табличками к памятникам, а другие ведут схватку с коварными исполнителями гимна Латвии в неправильной аранжировке и даже в неправильном стиле.
Да, это вовсе не шутка: хоровые эксперты заявили, что хоры в зависимости от их состава могут исполнять гимн страны в стиле ля–бемоль мажор. Свободный же выбор стиля исполнения гимна воспрещается. Так, недопустимо исполнять гимн в джазовой интерпретации, в стиле рэп или, например, в жанре тяжелого рока. А если патриотически настроенные граждане просто собрались вместе, чтобы исполнить 18 ноября гимн Латвии? А им скажут: вы обязаны петь в стиле ла бемоль! Извините, но что могут на это ответить люди, не имеющие музыкального образования? Правильно — в стиле ля–мат! Тем более что комментарии с использованием этой лексики понимают даже эксперты по хоровому пению.
Абик ЭЛКИН.
СКЛАДЫВАЕТСЯ ТАКОЕ МНЕНИЕ,« ответить
ЧТО
ПРАВЯЩАЯ ПРЕСТУПНАЯ БАНДА ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ,
СВОИМИ АНТИНАРОДНЫМИ ВЫХОДКАМИ,ХОЧЕТ ВЫГНАТЬ
ПОСЛЕДНЮЮ МОЛОДЁЖЬ из ЛАТВИИ за ГРАНИЦУ...
Не выгнать а продать. Умных на фабрики, сильных на поля, здоровых на органы а больных и хилых на компост!« ответить
Ar tādiem prognoziem šeit neviens Latviešu patriots nepaliks.« ответить
Что за "стиль" ля бемоль? Тональность! Везде "спецы" и "эксперты"...« ответить
To Latviešu patriots zina. Bet tas ir šausmīgs noslēpums. Viņš to var atklāt tikai saviem ASV brāļiem.« ответить