Голубоглазая кошка «с двумя мордами» стала звездой Интернета(1)

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Люблю!
17:44 02.03.2018
Люблю! / Животные

Девушка-заводчик кошек в Франции поставила себе цель вывести британских короткошерстных котов с голубыми глазами. Котенок, который появился у нее в начале прошлого года, имел не только голубые глаза, но и совершенно потрясающую расцветку: маленькая кошечка будто имела две мордочки, одну серую, другую черную, разделенные ровно посередине головы.

Удивительную кошечку назвали не менее удивительным именем — Нарния де ла Грейс. Обычно заводчица — ее зовут Стефани Хименес — продает или даже раздает так называемую «выбраковку», то есть котят, которые не соответствуют определенным стандартам породы, а вопрос соответствия Нарнии все же под сомнением, ведь папой стал не «британец», а обычный полосатый домашний кот, который, собственно, и был носителем гена голубых глаз. Но расстаться с Нарнией Стефани даже и не думала: «У Нарнии потрясающая расцветка и голубые глаза. Другой такой кошки нет во всем мире».

 

 

Описывая Нарнию, Стефани отмечает, что это очень милая и дружелюбная кошка, которая несколько стесняется, когда приходят новые незнакомые люди. «Но у меня с ней особая связь, — говорит Стефани. — Она не знает, что она такая особенная. А для меня она, по сути, как собственный маленький ребенок».

 

В январе 2018, когда Нарнии исполнилось 11 месяцев, Стефани решила привезти кошку на ее первую в жизни выставку — Paris Animal Show, и для этого накануне представления она попросила студию Arioko сделать профессиональные фотографии своей любимицы. Эти снимки оказались настолько прекрасны, что моментально разлетелись по всему Интернету. Такая необычная красавица и правда способна поразить в самое сердце.

 

 

 

 

 

Культурология / Фото
Комментарии (1)
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шаурмейкер 18:08 02:03:2018

приводиш 2 кошки.один шаурма -БЕСПЛАТНО.

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Люблю!
28.02.2018

Дорогие вы наши... (2)

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