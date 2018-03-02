Девушка-заводчик кошек в Франции поставила себе цель вывести британских короткошерстных котов с голубыми глазами. Котенок, который появился у нее в начале прошлого года, имел не только голубые глаза, но и совершенно потрясающую расцветку: маленькая кошечка будто имела две мордочки, одну серую, другую черную, разделенные ровно посередине головы.

Удивительную кошечку назвали не менее удивительным именем — Нарния де ла Грейс. Обычно заводчица — ее зовут Стефани Хименес — продает или даже раздает так называемую «выбраковку», то есть котят, которые не соответствуют определенным стандартам породы, а вопрос соответствия Нарнии все же под сомнением, ведь папой стал не «британец», а обычный полосатый домашний кот, который, собственно, и был носителем гена голубых глаз. Но расстаться с Нарнией Стефани даже и не думала: «У Нарнии потрясающая расцветка и голубые глаза. Другой такой кошки нет во всем мире».

Описывая Нарнию, Стефани отмечает, что это очень милая и дружелюбная кошка, которая несколько стесняется, когда приходят новые незнакомые люди. «Но у меня с ней особая связь, — говорит Стефани. — Она не знает, что она такая особенная. А для меня она, по сути, как собственный маленький ребенок».

В январе 2018, когда Нарнии исполнилось 11 месяцев, Стефани решила привезти кошку на ее первую в жизни выставку — Paris Animal Show, и для этого накануне представления она попросила студию Arioko сделать профессиональные фотографии своей любимицы. Эти снимки оказались настолько прекрасны, что моментально разлетелись по всему Интернету. Такая необычная красавица и правда способна поразить в самое сердце.