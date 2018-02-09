Актер Джим Керри удалил свою страницу на Facebook, заявив, что социальная сеть якобы заработала на «российском вмешательстве» в выборы в США. Характерно, что Керри — артист комического жанра. В США в виде фарса повторяется история 1950-х годов, когда голливудские звезды тоже твердили о заокеанской угрозе.

Истерия в США по поводу «российского вмешательства» напоминает 1950-е годы. Олицетворением той эпохи стал сенатор-республиканец правых взглядов Джозеф МакКарти. Вашингтону надо было противостоять советскому влиянию в Европе и по всему миру. В Китае установился коммунистический режим.

В 1950 году МакКарти объявил, что располагает списком из 205 подозрительных сотрудников Госдепартамента. Позднее в этот список были включены еще три тысячи американских чиновников. Некоторых уволили. Из библиотек изъяли около 30 тысяч книг прокоммунистической направленности.

Еще до маккартизма в стране действовала комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Борьба с потенциально подрывными элементами затронула и Голливуд. Там составили свой черный список, запретив попавшим в него работать по профессии. Прежде всего это были члены американской компартии и сочувствующие им.

По фабрике грез прошла волна гонений. Коллег активно разоблачали такие актеры, как Рональд Рейган — будущий президент США, Роберт Тейлор и Гэри Купер. Рейган произнес речь, очень похожую на закадровый текст, который в 2017-м начитает Морган Фримен: «План коммунистов в отношении Голливуда был необыкновенно прост. Он заключался в том, чтобы завладеть кинопромышленным бизнесом с целью создания колоссальной всемирной пропагандистской базы».

В сентябре 2017-го американский актер Морган Фримен снялся в видео «Комитета по расследованию против России». В эту неправительственную организацию вошли, в частности, режиссер Роб Райнер, бывший глава Национальной разведки Джеймс Клэппер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут, Норм Орнштейн и Чарльз Сайкс.

В ролике Фримен утверждает, что Кремль вмешался в президентские выборы 2016 года в США. Заявление выдержано в алармистском духе. «На нас напали. Идет война», — провозглашает актер с экрана.

И предлагает вообразить сценарий фильма об агенте КГБ, который мстит за свою родину и решает стать президентом. При этом зрителю демонстрируют президента России Владимира Путина и кадры событий в Москве 1980-90-х годов.

Пятидесятые годы — время расцвета нового медиа, телевидения. На общественных началах был опубликован доклад в еженедельнике «Контратака» — «Красные каналы: Отчет о влиянии коммунистов на радио и телевидение». В списке значился 151 человек — «красные и их симпатизанты».

Сейчас то же самое — обвинения в пропаганде новейших медиа, связях с «врагом». И некоторые актеры Голливуда снова колеблются вместе с генеральной линией партии.

Но если в 1950-х тон задавала республиканская партия, то сейчас — демократы. Именно представители демократической партии критикуют Трампа и всю нынешнюю администрацию США за «мягкость» по отношению к России.

— Калифорния, где находятся и Голливуд, и офисы высокотехнологичных компаний, в том числе владеющие социальными медиа, — особый штат. Там постоянно говорят об отделении от США, хотя никогда этого не сделают, — объясняет Кирилл Разлогов, киновед. — Творческая интеллигенция традиционно больше поддерживает демократическую партию. Но заявление Керри — это его частное мнение.

По удивительному совпадению спустя 60 лет снова ищут следы влияния на медиа. «Фейковые, то есть сфабрикованные новости, — это, мягко говоря, не инновация. Они существовали всегда. Всегда кто-то пытался сбить с толку противника, отвлечь чье-то внимание, — рассказывает глава департамента медиа Высшей школы экономики Илья Кирия. — Другое дело, что в социальных сетях фейковые новости заметнее, они быстрее распространяются и быстрее разоблачаются. Но некоторые предпочитают бороться не с производителями фейков, а предъявлять претензии той среде, где они распространяются, — социальным сетям».

Кирия подчеркивает, что, несмотря на абсурдность такой позиции, рациональное зерно в ней есть. «Алгоритмы, по которым социальные сети предлагают нам новости, остаются скрытыми — это основные секреты медиакомпаний. Причем вся история с обвинениями социальных сетей в распространении неправильной информации, ведении пропаганды в социальных сетях, во вмешательстве в выборы и фейковых новостях представляет собой тоже новости — и тоже, вероятно, не всегда достоверные».