На вопросы читателей отвечают эксперты газеты «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

«Я представитель творческой профессии, достаточно востребован, получаю неплохие гонорары и имею возможность с них жить. Слышал, что со следующего года для получателей авторских гонораров вводятся какие-то изменения. В чем они будут заключаться? И правда ли, что все налоги должен будет взять на себя тот, кто платит гонорар?

Ф. Корнеев».

Отвечает независимый эксперт экономист Евгения Зайцева:

— По поводу гонораров. Согласно изменениям, внесенным в закон о подоходном налоге с населения, ситуация с гонорарами в 2018 году будет лучше для их получателей. Во-первых, снижена ставка налога с 23 до 25 процентов. Во-вторых, повышен размер оправданных расходов. В 2017 году они составляли от 15 до 40 процентов, с 2018 года это будет 25 или 50 процентов. Размер оправданных расходов зависит только от вида объекта авторского права.

Список этих объектов авторского права подробно перечислен в пункте 57 Правил Кабинета министров № 899 от 21 сентября 2010 года «О порядке применения норм закона «О подоходном налоге с населения». Эти оправданные расходы ничем не должны подтверждаться. Бухгалтер просто уменьшает сумму гонорара, чтобы рассчитать налог.

Пример: журналист за свою статью должен получить гонорар в размере 100 евро. В 2017 году сумма оправданных расходов была только 15%, и с 85 евро взимался налог по ставке 23% — то есть в результате на руки человек получал 80,45 евро. В 2018 году при сумме гонорара в те же 100 евро оправданные расходы составят уже 25%, и налог взимается только с 75 евро, притом по ставке 20%. То есть в результате на руки автор получит уже 85 евро, а не 80,45. Выгода, как говорится, налицо.

В-третьих, в 2018 году изменены правила социальных платежей с гонораров. До сих пор если человек за месяц получал гонораров на сумму, равную или превышающую минимальную месячную зарплату, то он был обязан вносить сам за себя социальные платежи как самозанятое лицо. А сумма была весьма солидной — около 129 евро в месяц, если сумма гонораров за месяц (на бумаге) достигла 380 евро (или 305,71 евро «чистыми»).

Теперь с 2018 года эта норма закона о государственном социальном страховании отменена, вместо нее вводится в действие другая система: организация, выплачивающая гонорар, должна за свой счет с суммы гонорара сделать взнос на дополнительное социальное страхование автора, на его пенсию в размере 5% от суммы гонорара. Но не всегда, а только в том случае, если у автора гонорара нет дохода в виде зарплаты. При этом сумма в целом должна быть не меньше, чем минимальная месячная зарплата (430 евро с 2018 года).

Вот и все, что касается гонораров и их налогообложения в 2018 году.

Микропредприятия: кто на новенького?

«Работаю параллельно на двух микропредприятиях. Согласно требованиям законодательства,с 2018 года можно будет работать только на одной фирме, имеющей статус микропредприятия. Значит, с одной из них придется уволиться? А если зарплаты только на одном МП на жизнь не хватает? Что делать?

Николай Родионов».

Отвечает независимый эксперт Евгения Зайцева:

— В самом деле, для микропредприятий со следующего года введено ограничение: один человек сможет работать только на одном микропредприятии. То есть он сможет работать где угодно, хоть в десяти местах, но лишь одно из них может быть со статусом «микропредприятие».

Однако есть один очень важный момент: эта норма распространяется пока только на новых работников. Тем, кто уже работает на нескольких микропредприятиях, дается один год — т. н. переходный период, чтобы они могли выбрать, на каком микропредприятии в 2019 году они продолжат работать. Информация о работниках, которые параллельно работают в двух или нескольких МП, будет и у администрации этих фирм: об этом позаботится Служба госдоходов, которая к 1 февраля разошлет бухгалтерам микропредприятий через систему EDS информацию о работниках, совмещающих работу на их МП с работой на других фирмах с аналогичным статусом.

По поводу вопроса, что делать, если зарплаты, работая на одном МП, не хватает, а на двух и более фирмах со статусом «микропредприятие» работать нельзя. Думаю, ситуация по итогам 2018 года изменится: число микропредприятий сократится. Дело в том, что с 2018 года резко сокращена сумма оборота (дохода) микропредприятия – со 100 тысяч до 40 тысяч евро. В случае превышения оборота нужно будет платить повышенный налог, а со следующего года статус микропредприятия автоматически будет снят.

Так что не исключено, что работнику микропредприятия к концу 2018 года делать выбор, на каком микропредприятии остаться работать, даже не придется, потому что многим из нынешних МП, главным образом успешно работающим, возможно, этот статус придется изменить на какой-нибудь другой.

Курица «второй свежести»?

«Здравствуйте! Хочу поделиться своим возмущением.

Перед Рождеством купила в одном из лотков на рынке куриных окорочков. Продавщица божилась, что все свеженькое («Сегодня привезли!») и что у них сейчас ничего не залеживается — в преддверии-то праздников! Даже понюхать один окорочок дала — и впрямь был свежим, запах нормальный. Взяла я у нее два килограмма, заплатила, привезла домой, открыла мешок, а оттуда такое амбре! Запах не то чтобы тухлый, а какой-то… «задохнувшийся». Такой бывает у куриного мяса, когда оно пролежит энное время в плотно закрытом полиэтиленовом мешке.

Готовить праздничное блюдо из такой курятины я, понятно, не стала, терять время на поездку с Юглы на рынок, чтобы выяснять отношения, тоже не захотелось (тем более что и чек не сохранила). Но все равно считаю, что это безобразие! И подозреваю, что стала не единственной жертвой подобной «ловкости рук». Какие-то инстанции вообще надзирают за тем, чтобы покупателям не подсовывали вот такой товар – «второй свежести»?

С. Маркелова».

Согласно информации, размещенной на портале latvija.lv, при возникновении вопросов, связанных в том числе с качеством продуктов питания, следует обращаться в Государственную продуктовую и ветеринарную службу (PVD).

Информацию оставить можно, во-первых, позвонив по телефону доверия 67027402; вас соединят с автоответчиком, и после сигнала вы сможете сообщить о том, с чем вы столкнулись. Ваша жалоба будет направлена в территориальное управление PVD, в ведении которого находится район, где расположена торговая точка, упомянутая в вашей жалобе, и будет произведена проверка.

Жалобу можно также отправить на адрес электронной почты pvd@pvd.gov.lv

Жалобы, полученные PVD, в обязательном порядке регистрируются. В чрезвычайных случаях инспекторы проверку проводят оперативно, в обычных — в течение недели. PVD также ежедневно осуществляет плановые и внеплановые проверки.

Обращаясь в PVD, необходимо указать по возможности точно и подробно:

* Где произошло нарушение — название компании, город, улица. Если известен точный адрес, то нужно указать и его (согласитесь, невозможно должным образом отреагировать на жалобу, в которой говорится, что нарушение произошло в магазине Х, который находится на улице Y где-то в Риге).

* Суть нарушения. Если жалоба касается приобретения продуктов питания, нужно указать название продукта, если имеется маркировка — название производителя, срок хранения, в идеале привести и другую информацию, имеющуюся на упаковке (номер партии, вес, цена и др.).

* Если вы (заявитель) желаете получить информацию о проведенной проверке и ее результатах, нужно оставить свою контактную информацию — номер телефона или адрес электронной почты. Анонимные жалобы тоже проверяются, но в этом случае, разумеется, проинформировать заявителя о результатах по понятным причинам невозможно.

Обращаясь с заявлением в PVD, надо также иметь в виду, что сотрудники Службы только производят проверки на территориально поднадзорных фирмах, однако заменой товара и возвратом денег не занимаются.

Важно!

Согласно Закону о защите прав потребителей в случае, если покупатель приобрел некачественный, испорченный продукт или продукт с истекшим сроком годности, он имеет право либо данный товар обменять на другой, либо получить обратно деньги, потраченные на покупку. Однако эти возможно только в том случае, если покупатель сохранил документ, подтверждающий факт покупки, то есть чек.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.