Google объявил Путина победителем президентских выборов(2)

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Владимир Бучельников
18:29 14.01.2018
В мире / Россия

Поисковая система Google по запросам «Президентские выборы в России 2018» и «выборы 2018» начала выдавать результаты, в которых победителем предстоящего мартовского голосования указан действующий глава государства Владимир Путин.

Победителем предстоящего мартовского голосования указан действующий глава государства Владимир Путин.

 

Виджет Google показывает данные о Путине-«победителе» по разным вариантам запроса, а также не только на русском, но и на английском языке.

 

Пользователи «ВКонтакте» предположили, что ранее кто-то отредактировал статью в «Википедии», откуда собирают информацию инструменты Google. В материале могли указать «результаты» еще не состоявшихся выборов. На момент публикации заметки такой информации в статье «Президентские выборы в России (2018)» не содержалось.

 

Выборы президента России пройдут 18 марта. 

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (2)
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ин-на 21:04 14:01:2018

пиндосовская мразь гадит везде, на то она и мразь. хуже пиндосовской мрази только подпиндосовская

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И 22:21 14:01:2018

А ты какая мразь?

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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