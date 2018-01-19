Имя Путина размещено справа — там, где обычно указана справочная информация. Там же дается ссылка на статью в «Википедии» о выборах 2018 года, пишет novayagazeta.ru.
Отметим, что вскоре после обнаружение данной оплошности, ошибка была удалена, хотя в соцсетях утверждают, что от этого все равно ничего не изменится – резудьтат за ранее известен.
Напомним, 18 марта в России пройдут выборы президента страны. О своем намерении участвовать в них заявили 18 человек, в том числе и Владимир Путин. Он идет как самовыдвиженец.
О решении выдвинуться кандидатом на выборы Путин объявил 6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Vidimo pora govorit' ob vmeshatel'stve ameriki v vybory v Rossii? Gde sankcii v otnoshenii USA?« ответить
Слово заранее пишется вместе,грамотеи!« ответить