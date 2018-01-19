Google за ранее объявил Путина победителем президентских выборов 2018 года(2)

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Виталий Вавилкин
15:20 18.01.2018
Техно / Интернет

Поисковый сервис Google при выдаче результатов поиска по запросу «президентские выборы в России 2018» называет победителем голосования действующего президента Владимира Путина.

Имя Путина размещено справа — там, где обычно указана справочная информация. Там же дается ссылка на статью в «Википедии» о выборах 2018 года, пишет novayagazeta.ru.

 

Отметим, что вскоре после обнаружение данной оплошности, ошибка была удалена, хотя в соцсетях утверждают, что от этого все равно ничего не изменится – резудьтат за ранее известен.

 

Напомним, 18 марта в России пройдут выборы президента страны. О своем намерении участвовать в них заявили 18 человек, в том числе и Владимир Путин. Он идет как самовыдвиженец.

 

О решении выдвинуться кандидатом на выборы Путин объявил 6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Nek-to 16:32 18:01:2018

Vidimo pora govorit' ob vmeshatel'stve ameriki v vybory v Rossii? Gde sankcii v otnoshenii USA?

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VG 23:20 18:01:2018

Слово заранее пишется вместе,грамотеи!

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

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