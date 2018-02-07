Гордимся: новый спортивный холл для детей в Юрмале может обрушиться из-за снега

Каугурский спортивный холл обошелся самоуправлению в 5,3 миллиона евро. И хотя объект на территории 1 гимназии был открыт всего полтора года назад, сегодня он не доступен для использования, поскольку эксперты констатировали ошибки при строительстве, несущие потенциальную опасность, передает Bez Tabu.

Холл был закрыт еще в октябре прошлого года, а пользоваться им запрещено и сейчас. Жители города возмущены тем, что многомиллионный “подарок” города оказался браком, несущим опасность детям, которые теперь занимаются физкультурой в актовом зале школы.

“Дети не имеют нормальных занятий спортом. Когда откроется холл? Мы не знаем. На тренировки после школы детей приходится возить в другие места. Никто ничего, похоже, не делает, чтобы исправить ситуацию. Это не нормально”, — возмущается мать одного из местных школьников, считающая, что Юрмальское самоуправление держит жителей города в информационном голоде.

Подобного мнения придерживаются и учителя школы, считающие, что устранение строительных недочетов могло бы проходить быстрее.

“Ну, вы сами видите, что происходит. Тренировки в актовом зале. Без комментариев. Стараемся как-то двигаться, но это пародия, а не тренировки. С мячом нам запрещено тут работать”, — заявил учитель физкультуры.

Эксплуатация холла запрещена решением Государственного бюро по контролю за строительством, которое следит за безопасностью публичных зданий. Причина – опасность. В 2017 году эксперты проверяли здание дважды, каждый раз выявляя проблемы в несущей части конструкции. Оказалось, что несущая способность дуговой опорная конструкции недостаточна. Здание может устоять, однако выпавший снег создает проблемы. Именно поэтому холл и был закрыт на зиму.

“Люди, которые это строили, они ведь знали, что это делается для детей. Что нам теперь думать?!” – недоумевают местные жители.

Стоит отметить, что год назад новый холл уже закрывали, когда на полу внутри здания были обнаружены отвалившиеся болты и замечена поврежденная конструкция, удерживающая осветительные лампы.

На этом фоне в Юрмальской думе, по обыкновению, разводят руками, утверждая, что особых проблем в этом случае нет.

“Столько снега у нас выпадает раз в 50 лет. Чисто теоретически конструкция может не выдержать, если снежный покров превысит полтора метра и начнет быстро таять. Чисто теоретический расчет, но с этим надо считаться”, — рассказал представитель самоуправления И. Балтрумс, добавив, что он понимает, что сейчас, вероятно, начнется поиск виновных, но найти их будет довольно сложно.

Отметим, что здание было построено компанией “Velve”, технический проект был разработан компанией “Belss”, а надзором за строительством занималась компания “Forma 2”.