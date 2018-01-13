Латвия может гордиться своим вкладом в безопасность государств-членов Североатлантического альянса. Страна одна из немногих может обеспечить необходимые для этого средства в размере 2% от ВВП. Такое мнение в Twitter высказал депутат Сейма от «Единства», руководитель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Айнар Латковскис.

«Мы можем быть гордыми, что Латвия одна из немногих стран-участниц НАТО, которая на безопасность государства способна обеспечить необходимое финансирование в размере 2% от ВВП», — написал Латковскис, сопроводив свой пост видеосюжетом о вкладе Латвии в защиту и оборону государств альянса.

Впрочем, не все пользователи соцсети поддержали политика.

«Я горд тем, что на отопление трачу 20% своих доходов, а мой несознательный сосед на те же нужды — 5%. Какая разница, если результат один. У меня большая дырка в бюджете больше греет сердце», — съязвил один из пользователей.

«Нам это не надо делать, чтобы гордиться собою!! Нам надо это делать, чтобы обеспечить национальную безопасность своего государства!! Неужели вам нужны эти 2%, чтобы побахвалиться?», — вопрошает другой.

А политик от «Согласия» Ивар Зариньш указал на то, что раз мы делаем такие крупные вложения в безопасность и оборону, то почему нагнетается такая истерия о «внешнем враге».

«Тогда уж не только должны быть гордыми, но и безопасными, иначе — какой смысл от этой гордости и 2%, если продолжаете пичкать общество истерией?...», — вопрошает депутат.