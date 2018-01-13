«Мы можем быть гордыми, что Латвия одна из немногих стран-участниц НАТО, которая на безопасность государства способна обеспечить необходимое финансирование в размере 2% от ВВП», — написал Латковскис, сопроводив свой пост видеосюжетом о вкладе Латвии в защиту и оборону государств альянса.
Впрочем, не все пользователи соцсети поддержали политика.
«Я горд тем, что на отопление трачу 20% своих доходов, а мой несознательный сосед на те же нужды — 5%. Какая разница, если результат один. У меня большая дырка в бюджете больше греет сердце», — съязвил один из пользователей.
«Нам это не надо делать, чтобы гордиться собою!! Нам надо это делать, чтобы обеспечить национальную безопасность своего государства!! Неужели вам нужны эти 2%, чтобы побахвалиться?», — вопрошает другой.
А политик от «Согласия» Ивар Зариньш указал на то, что раз мы делаем такие крупные вложения в безопасность и оборону, то почему нагнетается такая истерия о «внешнем враге».
«Тогда уж не только должны быть гордыми, но и безопасными, иначе — какой смысл от этой гордости и 2%, если продолжаете пичкать общество истерией?...», — вопрошает депутат.
Латвия может гордиться своим вкладом в безопасность =================Это единственное, чем могут ,,гордится,, лошарики« ответить
Единственное , чему они научились за 27 лет, это тратить и зачастую не свои, а взятые в долг.« ответить
Эстония, Литва и Латвия все больше напоминают страшных теток, которые бегают по двору и орут, что их все хотят изнасиловать. А соседи понимают, что для этого они точно столько не выпьют.« ответить
Ясно дело, что Ресурсной Фидерации никакого интереса к Прибалтике нет, ведь мы все по Истории знаем, что это самое последнее место, куда стремились русские цари, оно им было и даром не нужно, так же и нынешнему, что Ваваном зовут. Другое дело, Донбасс например, обалденно "багатое" место..:))« ответить
Не устал мечтать и ждать? А денюжки-то тю-тю, жизнь проходит, а ты все надеешься.))))« ответить
кто не кормит свою армию , тот кормит чужую армию ( руская пословица )« ответить
лучше тратили бы на здравохранение...« ответить
нет мозгов .« ответить
тупым лабааатым втюхали старый хлам 85 года выпуска!и эти бляяяди думают что они защитены!придууурки!это как попуасам бусы продать!« ответить
На вооружении России до сих пор стоит модернизированный множество раз БТР-80, тот российский Т-90, это старина Т-72, с липосакцией и ботоксом, как у тамошнего "царька".« ответить
"Новинка" МиГ-35 российский многоцелевой истребитель, разработанный в начале 2000-х. , это модернизация базового старичка МиГ -29.
Сейчас повылазят выпердыши типа Ваняток и Патриотов они Вам расскажут зачем нужны эти 2%. Вы им не поверите, но они будут гордые, что проблеяли своё мнение и будут думать, что правы. Вот эти 2% тоже нужны и для таких дегенератов.« ответить
Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую« ответить