Гордость Латвии: мы тратим на армию уйму денег(31)

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Владимир Бучельников
11:46 13.01.2018
Политика / Мнение

Латвия может гордиться своим вкладом в безопасность государств-членов Североатлантического альянса. Страна одна из немногих может обеспечить необходимые для этого средства в размере 2% от ВВП. Такое мнение в Twitter высказал депутат Сейма от «Единства», руководитель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Айнар Латковскис.

«Мы можем быть гордыми, что Латвия одна из немногих стран-участниц НАТО, которая на безопасность государства способна обеспечить необходимое финансирование в размере 2% от ВВП», — написал Латковскис, сопроводив свой пост видеосюжетом о вкладе Латвии в защиту и оборону государств альянса.

 

Впрочем, не все пользователи соцсети поддержали политика.

 

«Я горд тем, что на отопление трачу 20% своих доходов, а мой несознательный сосед на те же нужды — 5%. Какая разница, если результат один. У меня большая дырка в бюджете больше греет сердце», — съязвил один из пользователей.

 

«Нам это не надо делать, чтобы гордиться собою!! Нам надо это делать, чтобы обеспечить национальную безопасность своего государства!! Неужели вам нужны эти 2%, чтобы побахвалиться?», — вопрошает другой.

 

А политик от «Согласия» Ивар Зариньш указал на то, что раз мы делаем такие крупные вложения в безопасность и оборону, то почему нагнетается такая истерия о «внешнем враге».

 

«Тогда уж не только должны быть гордыми, но и безопасными, иначе — какой смысл от этой гордости и 2%, если продолжаете пичкать общество истерией?...», — вопрошает депутат.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (31)
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шери 12:11 13:01:2018

Латвия может гордиться своим вкладом в безопасность =================Это единственное, чем могут ,,гордится,, лошарики

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Да 12:18 13:01:2018

Единственное , чему они научились за 27 лет, это тратить и зачастую не свои, а взятые в долг.

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шери 12:22 13:01:2018

Эстония, Литва и Латвия все больше напоминают страшных теток, которые бегают по двору и орут, что их все хотят изнасиловать. А соседи понимают, что для этого они точно столько не выпьют.

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Ага, так и поверили 14:08 13:01:2018

Ясно дело, что Ресурсной Фидерации никакого интереса к Прибалтике нет, ведь мы все по Истории знаем, что это самое последнее место, куда стремились русские цари, оно им было и даром не нужно, так же и нынешнему, что Ваваном зовут. Другое дело, Донбасс например, обалденно "багатое" место..:))

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Для. Ага, так и поверили 15:00 13:01:2018

Не устал мечтать и ждать? А денюжки-то тю-тю, жизнь проходит, а ты все надеешься.))))

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хуторянен 15:48 13:01:2018

кто не кормит свою армию , тот кормит чужую армию ( руская пословица )

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alecs 12:30 13:01:2018

лучше тратили бы на здравохранение...

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сл 12:32 13:01:2018

нет мозгов .

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Latviešu хуууесос 12:41 13:01:2018

тупым лабааатым втюхали старый хлам 85 года выпуска!и эти бляяяди думают что они защитены!придууурки!это как попуасам бусы продать!

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Лоху ликбез 13:57 13:01:2018

На вооружении России до сих пор стоит модернизированный множество раз БТР-80, тот российский Т-90, это старина Т-72, с липосакцией и ботоксом, как у тамошнего "царька".
"Новинка" МиГ-35 российский многоцелевой истребитель, разработанный в начале 2000-х. , это модернизация базового старичка МиГ -29.

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Да 12:47 13:01:2018

Сейчас повылазят выпердыши типа Ваняток и Патриотов они Вам расскажут зачем нужны эти 2%. Вы им не поверите, но они будут гордые, что проблеяли своё мнение и будут думать, что правы. Вот эти 2% тоже нужны и для таких дегенератов.

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Так 14:10 13:01:2018

Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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