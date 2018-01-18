Город открывает «Врата»(2)

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газета Сегодня
19:30 17.01.2018
газета Сегодня / Наш город

Многие рижане уже обратили внимание на странное сооружение на перекрестке бульвара Бривибас и улицы Элизабетес, напоминающее 10–метровую букву «П». Пугаться не стоит — это подарок художников к 100–летию Латвии, и простоит он на этом месте еще долго.

Официальное название странного сооружения — художественный объект городской среды «Врата почета». Завтра, 18 января, «Врата» будут торжественно открыты.

 

«Объект создан как виртуальный памятник, — объясняют власти не разбирающимся в современном искусстве, — посвящение времени, людям, чувствам, событиям и истории. Объект представляет собой концептуально новое оформление городской среды и благодаря современным технологиям позволяет регулярно менять содержание».

 

Автор идеи и дизайна объекта «Врата почета» — художник Висвалдис Асарис, автор трехмерной проекции объекта — видеохудожник Марис Калве. Объект создан из экранов, которые каждый месяц будут «рассказывать разные истории». 

 

Содержательное наполнение памятника разработал поэт Андрис Акментиньш. «Наши предки использовали врата почета как символ испытаний, через которые мы проходим в течение жизни. Проходя через врата, мы символически подтверждаем, что вышли на новый уровень зрелости. Таким испытанием является и столетие нашего государства», — говорит поэт.

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Jz 20:01 17:01:2018

П-это первая буква другова слова характеризующая ситуацию для жителей Латвии

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Юрий 20:13 17:01:2018

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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