Горячая десятка — 2017

Вот и подошел к концу нынешний год. Каким он был? Газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ» вспоминает самые нашумевшие преступления и расследования, а также актуальные тенденции в правоохранительной сфере, которые переходят в год будущий.

Дело администраторов

В последние годы много говорилось о «судебной мафии»: судебные исполнители и администраторы неплатежеспособности, по утверждениям бизнесменов, набрасывались на их на ладан дышащие предприятия, доводили до окончательного разорения, с помощью разных ухищрений оставляя кредиторов с носом. Доказать что–либо жертвам было трудно — все документы выглядели прилично, да и политической воли бороться с ситуацией было мало. И вот вроде бы наметились перемены: в 2017–м под следствием оказались сразу несколько администраторов неплатежеспособности. Причем из числа миллионеров. Например, отстраненный администратор Trasta komercbanka Илмарс Крумс в прошлом году заработал 2,09 млн евро.

В нынешнем году госполиция начала сразу два дела о возможных нарушениях закона в процессах неплатежеспособности. Одно дело связано с процессом ликвидации Trasta komercbanka. В его рамках троим фигурантам — Крумсу, Марису Спрудсу и Йоренсу Райтумсу — инкриминируется вымогательство в организованной группе и легализация преступно нажитых средств.

По второму делу задержан администратор неплатежеспособности Наурис Дуревскис за попытку вымогательства взятки. Осенью этот процесс даже отправился в прокуратуру. Дуревскиса подозревают непосредственно в попытке вымогательства взятки. Кроме того, еще одному администратору 1980 г. р. вменяют халатное исполнению судебных обязанностей. (По неофициальным данным, это Сандис Саулитис, действие его сертификата было прекращено 20 июня 2017 года.)

Администраторам с лета уже пришлось испытать на себе тяготы тюремной жизни. Правда, Крумса выпустили в интересах следствия. Дуревскиса 1 ноября отпустили под залог в размере 25 000 евро. Спрудс остается под стражей. Его адвокат Янис Розенбергс сообщает, что клиент обратился в Европейский суд по правам человека в связи с несправедливыми условиями задержания.

Только Райтумс в заключении не был — для него сразу выбрали другую меру пресечения.

Наркотические рекорды

В уходящем году было много громких задержаний. Так, в конце ноября сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью госполиции завершили одну из крупнейших за последние годы операций. А именно: в результате следствия, которое длилось более полугода, госполиция раскрыла на территории Латвии два подпольных производства метадона. В рамках следствия задержаны девять человек, шестеро из которых остаются под арестом.

По версии следствия, эти два производства (в волостях Аллажу и Таурпес) работали около двух лет. Лаборатории были хорошо замаскированы — в столярной мастерской и под куриной фермой, чтобы по округе не распространялся запах.

В лабораториях был налажен полный цикл производства метадона. В ходе обыска изъято 6 кг метадона, 2 тонны прекурсоров, 80 000 евро наличностью, автомобили Audi A6 и Mercedes класса GL. Шесть человек помещены под арест. Что существенно: килограмм метадона на черном рынке стоит около 40 тыс. евро.

И еще одно громкое дело: в окрестностях Риги обнаружили одну из крупнейших лабораторий по производству амфетамина в Латвии. По подозрению в производстве наркотика в начале декабря были задержано три человека.

Профессионально оборудованная подпольная лаборатория действовала в подвальном помещении одного из частных домов в Ропажском крае. По предположению полиции, в оборудование было вложено около 150 000 евро. В ходе обыска изъято 46 кг амфетамина, а также оборудование для производства наркотического вещества. Цена изъятого наркотика на черном рынке может достигать 600 000 евро. По предположению следствия, амфетамин производился для отправки в страны Северной Европы.

Жуткие дороги

Год ознаменовался многими трагическими авариями, которые дали повод говорить о дисциплине наших водителей и состоянии дорог.

Так, 4 октября нынешнего года около 12 часов в Бартской волости Гробиньского края на 22–м километре автодороги Гробиня — Барта в столкновении двух автомашин погибли три человека. Авария произошла из–за столкновения автомашины «Фольксваген Гольф», которой управлял мужчина 1943 г. р., и КИА, за рулем которой сидел мужчина 1969 г. р.

В ДТП погибли водители обеих автомашин и пассажирка «Фольксваген Гольф» — женщина 1950 г. р.

Известно, что КИА управлял работник государственной полиции, который находился в отпуске с конца сентября этого года и ехал на своей личной автомашине. Пока по делу проводится расследование.

Под конец года, 9 декабря, около 10.00 на 16–м км дороги Бутнари — Салдус — Эзери в ДТП погибли два человека, еще трое получили травмы. Столкнулись Volvo и Toyota Avensis. По предварительным данным, авария произошла в тот момент, когда Toyota по скользкой дороге вынесло на встречную полосу, где она и столкнулась с Volvo.

Также установлено, что глубина протектора на задних колесах Toyota оказалась несоответствующей. В ДТП погиб водитель Toyota и один из пассажиров, находившихся в салоне Volvo. Еще двое пассажиров и водитель Volvo получили травмы и были госпитализированы.

Полиция проводит регулярные рейды, вылавливая пьяных и водителей на лысых покрышках. Но пока, как видим, есть проблемы.

Студентка Синтия и другие пропавшие

Синтия Балиня пропала 23 ноября. Ее родители сразу же обратились в полицию. Позже к поискам подключились добровольцы Bezvests.lv. 26 ноября они прочесывали Мангальсалский лес. Но тело дочери обнаружил отец.

Мама Синтии сообщила журналистам, что они с дочерью стали получать угрозы, непонятные звонки и сообщения, после того как связались с неким украинским актером. Они смотрели сериал на телеканале 1+1, а потом написали актеру. Этот человек (или тот, кто себя за него выдавал), вел себя крайне странно. Среди прочего утверждал, что занимается черной магией и сделает такой ритуал, что Синтии не будет.

Обращение в полицию не помогло — вопрос об угрозах расследовать не стали. И вот Синтия мертва.

Впрочем, официально государственная полиция не рассматривает версию насильственной смерти девушки. «На данный момент как главную версию мы рассматриваем самоубийство и несчастный случай. О насильственной смерти однозначно здесь речь не идет», — заявил LTV7 представитель государственной полиции Норберт Трепша.

Точный ответ, почему скончалась девушка, должны дать в начале 2018 года. Тогда завершится судебно–медицинская экспертиза. Тем временем семья за помощью обратилась к частному детективу.

Не меньше вопросов вызывает другая трагедия: смерть Вани Берладина, которого летом искали всей Латвией и нашли в лесу мертвым.

Напомним, пятилетний лиепайчанин Ваня ушел субботним утром, 1 июля, из дому, гулял сам по себе, катался на общественном транспорте, а потом перепутал автобусы, заехал в глушь, заблудился в лесу и погиб там от переохлаждения. (Так показала предварительная экспертиза.)

В интернете ходили и продолжают ходить версии, что «в лесу находилось тело другого ребенка, а Иван жив и отвезен в какое–то другое место». Чтобы прекратить слухи, были проведены повторные анализы ДНК. Они подтвердили, что похороненный на Гарнизонном кладбище ребенок — Ваня. В любом случае еще остались те, кто считает, что «мальчика приметил психопат, который завел его в лес и убил».

После проведения служебной проверки от работы освобождена работница полиции, которая не передала поисковой группе информацию о том, что мальчика видели в Дубени, сказал ранее журналистам начальник государственной полиции Интс Кюзис.

На данном этап следствия полиция проверяет ответственность родителей мальчика, а также водителя автобуса, на котором Ваня по ошибке уехал из города.

Отмывы и сеть подпольных офисов

В уходящем году латвийские банки продолжили наказывать за прежние не слишком законные сделки. В сотрудничестве с американским Федеральным бюро расследований (ФБР) в ходе целевой проверки КРФК констатировала, что клиенты банков, используя зарегистрированные в офшорах предприятия и сложные цепочки сделок, производили перечисления в обход международных санкций — в частности, против Северной Кореи.

Накрывали и простые офисные «прачечные». Так, в сентябре Управление финансовой полиции Службы госдоходов при содействии бойцов спецподразделения Omega провели 27 обысков в Риге, Рижском районе и Елгаве, а также задержали нескольких лиц по подозрению в отмывах на 1,7 млн евро.

Рекорды сигаретных контрабандистов

Потоки сигарет через нашу страну не иссякают. О масштабах контрабанды дают представление уловы стражей порядка. К примеру, в середине ноября сотрудники госполиции в Риге обнаружили склад, где хранилось 22,69 млн контрабандных сигарет на общую сумму около 1,5 млн евро.

Началось с того, что 15 ноября на шоссе в окрестностях Риги обнаружили грузовик, который перевозил груз нелегальных сигарет. Затем в столице был обнаружен склад с «товаром». В целом сотрудники полиции изъяли 2269 ящиков с сигаретами NZ, NZ Gold, «Премьер», «Минск», «Фест» с белорусскими акцизными марками. Стоимость сигарет на черном рынке составляет около 1,5 млн евро.

По подозрению в совершении этого преступления задержан иностранный гражданин 1964 г. р.

Афёра на 100 млн: о «потёмкинских электростанциях»

Самым скандальным обманом года можно считать раскрытие махинаций с «зеленой энергией», который грозил накруткой счетов для потребителей на сумму порядка 100 млн евро.

Масштаб поражает: электростанции обсуждались и одобрялись «на самом верху», ведь «зеленость» и экология — это священная корова любого правительства в 21 веке. Суть скандала вот в чем: несколько предприятий обманным путем получили лицензии на компонент обязательной закупки (КОЗ). По неофициальным данным, эти предприятия подавали проверяющим из Sadales tikls данные о мощностях производства с помощью переносных генераторов. И если бы предприятия начали работу и воспользовались возможностью торговать электроэнергией по повышенной цене, потребителям в виде платежей КОЗ в последующие 10 лет заплатили бы около 100 млн евро.

22 из станций, которым выдали разрешения, работать так и не начали. Чиновники после скандала лично отправились проверять 8 станций и обнаружили, что на четырех объектах, уже «прошедших проверку», вообще нет ничего — это чистое поле. Еще на четырех идут работы, но до производства чего–либо еще очень далеко.

Виновные в этом мошенничестве будут найдены в первые три месяца следующего года, пообещал премьер Марис Кучинскис в эфире передачи Rita panorama на Латвийском телевидении. «Я бы сам не понял, если этот процесс затянулся бы на более поздний срок», — отметил глава правительства.

Проверки начаты в Министерстве экономки, расследование ведет госполиция, Sadales tikls проверяет Госконтроль. Остается надеяться, что всем им и правда удастся быстро выявить виновных.

Киберпреступность: задержали даже 110 китайцев!

За год было выявлено множество киберпреступников — разного класса и уровня умений. Но одно из дел по кибермошенничеству потрясло Латвию. Кто бы мог подумать, что в тихой Латвии — в Саулкрасты — затаились 110 граждан Тайваня, которые с балтийского побережья активно обманывали своих соотечественников! Размах поистине для нашей страны необычный.

В середине августа госполиция выявила и поймала этих нелегалов.

Как сообщил начальник управления криминальных расследований госполиции Янис Лаздиньш, речь идет о крупномасштабном кибермошенничестве по телефону и в интернете. Причем на территории Китая. То есть жертвы находились в Китае, а исполнители и организаторы — в Латвии.

По первоначальным данным, общая сумма, уведенная у жертв, внушительная — более 2 миллионов евро в течение нескольких месяцев (с марта по конец июля). В сентябре обманщиков депортировали на родину.

Осторожно: угоняют любые авто!

Самым жутким угоном стало литовское дело Иевы Страздаускайте. Напомним, девушка пропала 5 марта 2017 года, когда выехала из Плунге, где навещала родителей, в Вильнюс. Предполагали, что девушка была похищена. Оказалось, что ее забили насмерть, чтобы получить ее Audi A7. Автомобиль банда угонщиков присмотрела заранее. Для нас дело интересно еще и тем, что к «подвигам» жестоких грабителей добавилось и нападение на латвийского бизнесмена в прошлом году. Водитель из группы угонщиков сымитировал ДТП — врезался в Volkswagen Passat жертвы. Пострадавший с коллегой пытался звонить в полицию, но в том месте не было связи. Затем автомобиль латвийца отобрали.

Не все угоны настолько брутальны. Большинство машин уезжает «тихо» со стоянок и даже дворов частных домов. Как отмечают страховщики, топ предпочтений угонщиков возглавляют модели Volkswagen Golf и Passat. За ними следуют BMW 3–й и 5–й серии.

Как сообщает страховая компания Seesam, под угрозой сейчас новые авто. По сравнению с 2016 годом количество угнанных машин в возрасте до пяти лет удвоилось! Теперь на «молодняк» приходится 30% всех угнанных авто в стране.

Как показывают данные статистики, у угонщиков есть особо популярные модели. Вне конкуренции «народные» автомобили Volkswagen Golf и Passat, весьма популярны BMW 3–й и 5–й серии. Затем Audi 80 и Audi A4. Много внимания уделяют автоворы и Toyota RAV. В последнее время растет популярность Nissan X–Trail и Subaru Legacy — они впервые попали в десятку предпочтений угонщиков.

Особенно уязвимы машины с системой KeyLess Go. Об этом страховщики предупреждают уже не первый год.

Впрочем, актуальны и кражи 6–7–летних авто. На них приходится примерно четверть краж. Даже 20–летних «лошадок» активно крадут — они составляют сейчас около 20% потерь автопарка.

Побег года: с Кипра на яхте

В уходящем году Латвия нашла и снова потеряла объявленного в розыск фигуранта первого Юрмалгейта Германа Милуша.

Как раз наступил 10–летний юбилей приговору, объявленному в 2007 году, когда Милуш был осужден по делу о взятках на выборах мэра Юрмалы. И вот 10 лет спустя бизнесмена задержали на Кипре в Ларнаке. Кипрский суд, рассматривая вопрос о выдаче его Латвии, не стал арестовывать бизнесмена. В итоге на очередное заседание суда он не явился. По неофициальным данным, Милуш покинул остров на яхте, приехал в Москву и обратно возвращаться не собирается.

В связи с этим его объявили в национальный и международный розыск.

Николай КУДРЯВЦЕВ.