Горькая правда об известном бездомном, “спасавшем” жертв теракта в Манчестере

Перед судом Великобритании предстал бездомный Крис Паркер, который после теракта на концерте Арианы Гранде в Манчестере был назван героем за помощь раненым. Суд доказал, что помыслы бродяги были не столь благородными, как это показалось всем вначале, передает «Telegraph».

Суд признал, что Паркер крал сумки и мобильные телефоны у жертв теракта. Кадры с камер видеонаблюдения были представлены в суде, ужаснув присутствующих на заседании.

Паркер многократно возвращался на место теракта, воруя личные вещи жертв.

Так, убедившись, что одна из раненых скончалась, он взял ее сумку с бумажником. Стал известен факт, что через несколько часов после инцидента, Паркер использовал банковскую карту еще одной жертвы, чтобы перекусить в «McDonald's».

Во время суда 33-летний “герой” признал вину в двух кражах и мошенничестве, однако с другими подозрениями полиции он соглашаться не стал.

И хотя Паркер совершил на месте крайне циничное преступление, несколькими часами позже британские СМИ назвали его героем, который не побоялся за свою жизнь, бросившись спасать людей.

По его словам, ему приходилось вытаскивать из рук детей осколки.

“То, что я бездомный, не значит, что у меня нет сердца. Это были дети, они плакали и кричали. У меня просто сработал инстинкт», — сказал он тогда журналистам.