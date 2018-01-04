Госканцелярия предлагает повысить зарплаты чиновникам «для блага народа»(16)

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Тимур Пушкарев
16:51 04.01.2018
Политика / Политика

Госканцелярия предлагает повысить зарплаты работающим в госуправлении руководителям высшего, среднего и низшего уровня и подготовила и передала для согласования предусматривающие это поправки к закону об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур.

Поправки призваны обеспечить, чтобы в госуправлении работали профессиональные, мотивированные работники и чтобы можно было успешно продолжить реформы госуправления для продвижения к компактному, профессиональному, ориентированному на жителей госуправлению.

 

Средняя зарплата в частном секторе ежегодно увеличивается, в прошлом году она выросла на 6,3%, и в ближайшие годы прогнозируется еще больший ее прирост. Ежегодно растет отток работников из госуправления, отмечает Госканцелярия.

 

«Месячные зарплаты работающих в госуправлении руководителей высшего, среднего и низшего уровня и высококвалифицированных экспертов сейчас значительно ниже, чем на аналогичных должностях в частном секторе, и составляют всего 37% от них», — поясняет Госканцелярия.

 

Дополнительное финансирование для повышения зарплат работникам госуправления не потребуется, подчеркивает Госканцелярия.

 

Поправками предусмотрено также установить критерии для оценки того, какие работники будут иметь преимущество остаться на работе при сокращении числа работников и ликвидации должностей.

 

Подготовленные Госканцелярией поправки — одна из задач, включенных в план реформ госуправления. Их рассмотрит правительство и затем — Сейм.

LETA / Фото
Комментарии (16)
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СМЕРШ 16:57 04:01:2018

Ни цента налогов правящим УБЛЮДКАМ !

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atos 16:59 04:01:2018

Какой дебил это выдумал.Люди,да эти ваши избранники просто обнаглели.

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Ваня 17:06 04:01:2018

Лишь бы народ жил хорошо ....

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Latviešu patriots 17:09 04:01:2018

Я за ИдиЁтоФ предлагающих такое, не голосую исключительно потому, что стыдно перед нищими пенсионерами и инвалидами.

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ин-на 17:11 04:01:2018

плодятся жирные свиньи, детишкам надо денюшку подкинуть

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