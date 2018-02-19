Госконтроль: чиновников надо чаще наказывать!(4)

Лента новостей
Европейская армия создается в Риге Дворец ВЭФ – лучший! Радикалы грозят новыми погромами российских объектов на Украине. Полиция позволяет Патриарх Кирилл попросил у всех прощения СМИ: спецслужбы США давно вмешиваются в выборы по всему миру Павла Дурова объявили долларовым миллиардером Глава банка ABLV намекнул на обман Госконтроль: чиновников надо чаще наказывать! В РПЦ рассказали о способности церкви «лечить» гомосексуальность
Eще в разделе
Глава банка ABLV намекнул на обман Задержанного Мартинсонса KNAB выпустил из изолятора Возмущенная «патриотка»: на латышском сайте “IKEA” можно выбрать русский язык?! Крик о помощи: в Валмиере пропала 15-летняя девушка В Риге вновь пройдет акция протеста против обучения только на госязыке
LETA
Герман Бергер
21:15 18.02.2018
Наша Латвия / Социум

Должностные лица недостаточно часто получают наказания за нарушения, говорится в опубликованном на сайте Госконтроля мнении госконтролера Элиты Крумини.

Госконтроль следит за тем, как правоохранительные органы поступают с предоставленной ревизорами информацией о выявленных нарушениях. Круминя отметила, что в распоряжении самого Госконтроля нет инструментов и полномочий для наказания недобросовестных чиновников.

 

С 2014 года судам после сообщений Госконтроля направлено 19 уголовных дел против 21 лица, уголовное наказание применено и приговор вступил в силу против шести лиц, в судах находятся 13 дел против 14 лиц. В досудебной стадии находятся 14 уголовных процессов, в том числе два — в стадии уголовного преследования против 11 лиц (дело Rīgas namu pārvaldnieks).

 

Круминя сообщила, что Госполиция начала несколько проверок по нарушениям, выявленным в ходе ревизий в министерствах и подчиненных им учреждениях.

 

Информация о нарушениях в самоуправлениях направлена региональным управлениям Госполиции для проверок.

 

Однако, Госконтролер считает, что должностные лица наказываются недостаточно часто. Досудебному расследованию мешают проблемы с квалификацией следователей и недостатки в организации работы Госполиции.

 

По ее словам, следователи годами не предпринимают никаких следственных действий, хотя подозреваемый есть и к нему применена мера пресечения а начальники следователей не используют свое право контролировать процесс.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
дед 21:32 18:02:2018

да кто же будет своих наказывать? Вот если приказ сверху поступит, то тогда да, могут даже кнаб наускать. 1 дело в год, не больше - типа "мы на страже". Коррупция и воровство.

« ответить
Profile_default
Знак Зодиака 22:06 18:02:2018

Ну что за глупость эта мадама лепит?
Вон ребят повязали, тряпки по всем Лангстыням разбросали и выпустили обоих с чистой совестью.
Если бы нашли то, что было рекомендовано из обкома, то тогда их карта, легла совсем по другому.
Или искать не умеют или спрятано так, что не по зубам оказались.
Да уж и адвокаты вовсю стараются, жалованье по полной отрабатывают.

« ответить
Profile_default
J 00:34 19:02:2018

Что значит чаще наказывать !? Сначала покажите мне хоть одного наказанного чинушу ! Тётка совсем завралась.

« ответить
Profile_default
1 04:10 19:02:2018

А разве кого то наказали ? Хоть одного ?
А вот госконтpолю, судя по фото, пора с буxлом зaвязывать, поpа !

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV