Госконтроль следит за тем, как правоохранительные органы поступают с предоставленной ревизорами информацией о выявленных нарушениях. Круминя отметила, что в распоряжении самого Госконтроля нет инструментов и полномочий для наказания недобросовестных чиновников.
С 2014 года судам после сообщений Госконтроля направлено 19 уголовных дел против 21 лица, уголовное наказание применено и приговор вступил в силу против шести лиц, в судах находятся 13 дел против 14 лиц. В досудебной стадии находятся 14 уголовных процессов, в том числе два — в стадии уголовного преследования против 11 лиц (дело Rīgas namu pārvaldnieks).
Круминя сообщила, что Госполиция начала несколько проверок по нарушениям, выявленным в ходе ревизий в министерствах и подчиненных им учреждениях.
Информация о нарушениях в самоуправлениях направлена региональным управлениям Госполиции для проверок.
Однако, Госконтролер считает, что должностные лица наказываются недостаточно часто. Досудебному расследованию мешают проблемы с квалификацией следователей и недостатки в организации работы Госполиции.
По ее словам, следователи годами не предпринимают никаких следственных действий, хотя подозреваемый есть и к нему применена мера пресечения а начальники следователей не используют свое право контролировать процесс.
да кто же будет своих наказывать? Вот если приказ сверху поступит, то тогда да, могут даже кнаб наускать. 1 дело в год, не больше - типа "мы на страже". Коррупция и воровство.« ответить
Ну что за глупость эта мадама лепит?« ответить
Вон ребят повязали, тряпки по всем Лангстыням разбросали и выпустили обоих с чистой совестью.
Если бы нашли то, что было рекомендовано из обкома, то тогда их карта, легла совсем по другому.
Или искать не умеют или спрятано так, что не по зубам оказались.
Да уж и адвокаты вовсю стараются, жалованье по полной отрабатывают.
Что значит чаще наказывать !? Сначала покажите мне хоть одного наказанного чинушу ! Тётка совсем завралась.« ответить
А разве кого то наказали ? Хоть одного ?« ответить
А вот госконтpолю, судя по фото, пора с буxлом зaвязывать, поpа !