Госконтроль следит, как правоохранительные органы поступают с предоставленной ревизорами информацией о выявленных нарушениях. Круминя отмечает, что в распоряжении самого Госконтроля нет инструментов и полномочий для наказания недобросовестных чиновников.
С 2014 года судам после сообщений Госконтроля направлено 19 уголовных дел против 21 лица, уголовное наказание применено и приговор вступил в силу против шести лиц, в судах находятся 13 дел против 14 лиц. В досудебной стадии находятся 14 уголовных процессов, в том числе два — в стадии уголовного преследования против 11 лиц (дело «Ригас наму парвалдниекс»).
Круминя сообщила, что Госполиция начала несколько проверок по нарушениям, выявленным в ходе ревизий в министерствах и подчиненных им учреждениях. Информация о нарушениях в самоуправлениях направлена региональным управлениям Госполиции для проверок.
Однако, по мнению Госконтролера, должностные лица наказываются недостаточно часто. Досудебному расследованию мешают проблемы с квалификацией следователей и недостатки в организации работы Госполиции. Следователи годами не предпринимают никаких следственных действий, хотя подозреваемый есть и к нему применена мера пресечения а начальники следователей не используют свое право контролировать процесс.
Недостаточно часто?« ответить
Они вообще не получают наказания. Чем больше украл, тем больше "респект и уважуха"
Видимо был приказ от дядя Сэма, которому нужны денежки. Щас всех воров в законе заставят вернуть украденное, а это миллиарды!« ответить
должностные лица недостаточно часто получают наказания« ответить
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za topremii dostatocno casto i bolsie.
откупаются сцуки !« ответить
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ,ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ« ответить
И
СУДЕБНЫЕ ВЛАСТИ - ЭТО ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННАЯ МАФИЯ ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ.
КОТОРАЯ В "РАБОТЕ" СВОЕЙ ВЛАСТИ ИСПОЛЬЗУЕТ КРУГОВУЮ ПОРУКУ,
ДЛЯ
СОКРЫТИЯ СВОИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ФИЗИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ НЕУГОДНЫХ ЛЮДЕЙ...
БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СОДЕРЖИТ НА СВОИ НАЛОГИ« ответить
НАРОД ЛАТВИИ,СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ ОБХОДЯТСЯ НАРОДУ ЛАТВИИ
В
БОЛЕЕ ЧЕМ 2 МИЛЛИАРДА ЕВРО...
В ЛССР ЧИНОВНИКОВ - "СЛУГ НАРОДА".
БЫЛО ОКОЛО 60-ти ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК...
только бздеть умеют, а толку от них никакого для народа страны.« ответить