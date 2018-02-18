Госконтроль: должностные лица недостаточно часто получают наказания(9)

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Виталий Вавилкин
10:00 18.02.2018
Политика

Должностные лица недостаточно часто получают наказания за нарушения, говорится в опубликованном на сайте Госконтроля мнении госконтролера Элиты Крумини.

Госконтроль следит, как правоохранительные органы поступают с предоставленной ревизорами информацией о выявленных нарушениях. Круминя отмечает, что в распоряжении самого Госконтроля нет инструментов и полномочий для наказания недобросовестных чиновников.

 

С 2014 года судам после сообщений Госконтроля направлено 19 уголовных дел против 21 лица, уголовное наказание применено и приговор вступил в силу против шести лиц, в судах находятся 13 дел против 14 лиц. В досудебной стадии находятся 14 уголовных процессов, в том числе два — в стадии уголовного преследования против 11 лиц (дело «Ригас наму парвалдниекс»).

 

Круминя сообщила, что Госполиция начала несколько проверок по нарушениям, выявленным в ходе ревизий в министерствах и подчиненных им учреждениях. Информация о нарушениях в самоуправлениях направлена региональным управлениям Госполиции для проверок.

 

Однако, по мнению Госконтролера, должностные лица наказываются недостаточно часто. Досудебному расследованию мешают проблемы с квалификацией следователей и недостатки в организации работы Госполиции. Следователи годами не предпринимают никаких следственных действий, хотя подозреваемый есть и к нему применена мера пресечения а начальники следователей не используют свое право контролировать процесс.

LETA / Фото
Комментарии (9)
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Саня 10:17 18:02:2018

Недостаточно часто?
Они вообще не получают наказания. Чем больше украл, тем больше "респект и уважуха"

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Молодец дядя Сэм! 10:55 18:02:2018

Видимо был приказ от дядя Сэма, которому нужны денежки. Щас всех воров в законе заставят вернуть украденное, а это миллиарды!

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janka 13:35 18:02:2018

должностные лица недостаточно часто получают наказания
===
za topremii dostatocno casto i bolsie.

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Так ведь 10:21 18:02:2018

откупаются сцуки !

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 11:33 18:02:2018

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ,ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
И
СУДЕБНЫЕ ВЛАСТИ - ЭТО ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННАЯ МАФИЯ ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ.
КОТОРАЯ В "РАБОТЕ" СВОЕЙ ВЛАСТИ ИСПОЛЬЗУЕТ КРУГОВУЮ ПОРУКУ,
ДЛЯ
СОКРЫТИЯ СВОИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ФИЗИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ НЕУГОДНЫХ ЛЮДЕЙ...

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 11:37 18:02:2018

БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СОДЕРЖИТ НА СВОИ НАЛОГИ
НАРОД ЛАТВИИ,СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ ОБХОДЯТСЯ НАРОДУ ЛАТВИИ
В
БОЛЕЕ ЧЕМ 2 МИЛЛИАРДА ЕВРО...
В ЛССР ЧИНОВНИКОВ - "СЛУГ НАРОДА".
БЫЛО ОКОЛО 60-ти ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК...

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Госконтроль 11:54 18:02:2018

только бздеть умеют, а толку от них никакого для народа страны.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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