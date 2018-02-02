Вооружение и амуниция для латвийской армии закупаются бестолково, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Система централизованных закупок оборонной отрасли Латвии неэффективна. Это подтверждают фрагментарная ответственность и недостаточная заинтересованность в результате. Нередко сложности в ходе закупок решаются их простым прекращением.

Таковы выводы проведенной Госконтролем ревизии эффективности системы планирования снабжения Национальных вооруженных сил (НВС), сообщает LETA.

Все пушки на месте

Одна радость — пропажи оружия и амуниции в ходе ревизии не выявлены. «Внутренние и внешние нормативные акты соблюдаются, но процесс очень бюрократизирован», — пояснила журналистам член совета Госконтроля Илзе Гринхофа.

Оборонный бюджет долгое время был недостаточным, что отрицательно сказывалось на развитии боеспособности НВС. Сейчас ее приходится развивать стремительно и сразу в нескольких направлениях, отмечает Госконтроль.

Хотя финансирование оборонной отрасли существенно увеличилось и в 2018 году составило две трети миллиарда евро, достигнув 2% от ВВП, в планировании бюджета на текущий год по–прежнему наблюдается математический подход, указывают ревизоры.

В условиях недостаточного и меняющегося финансирования особое значение приобретает эффективная система планирования обеспечения. Госконтроль заключил, что до сих пор минобороны уделяло недостаточно внимания разработке принципов планирования обеспечения нужд НВС, в результате чего нет понимания важности их долгосрочного планирования.

Генералам надо поменять мышление

Чтобы создать такую систему планирования, при которой нужды НВС определяются на стратегическом уровне, необходимо изменить мышление, подчеркивает Госконтроль.

Около 40% всех закупок осуществляются децентрализованно в подразделениях, 30% централизованных закупок по–прежнему являются ответственностью НВС. Это требует от персонала НВС компетентности уровня эксперта по закупкам, что невыполнимо, поясняет Госконтроль.

Полная ответственность за процесс не предусмотрена ни для одного из участвующих в подготовке и организации закупок учреждений, а разделенная ответственность учреждений позволяет им не углубляться в процессы.

Госконтроль не может оценить систему централизованных закупок в оборонной отрасли как эффективную, так как важные для нее закупки задерживались даже в обстоятельствах, когда были обеспечены все условия для их незамедлительного выполнения.

«Планирование должно быть скрупулезным», — отметила Гринхофа.

Ревизия проводилась за период с января 2014 года по июнь 2017 года. В ходе ревизии была проанализирована информация о 1000 закупок, включая 456 централизованных.

По итогам ревизии Госконтроль подготовил 21 рекомендацию по улучшению системы планирования обеспечения НВС.

Армейские скандалы

Закупки вооружения — сфера, максимально закрытая для общественного контроля. Военная тайна, болтун — находка для шпиона и все такое… Однако из арсеналов латвийской армии периодически приходят скандалы, связанные со стоимостью и качеством оружия, боеприпасов и амуниции.

Броня видал виды

Массу вопросов вызвала механизация пехотной бригады вооруженных сил Латвии. Разработанные в середине прошлого века подержанные бронемашины CVR(T), проданные Латвии британскими военными, оказались совсем несовременными и обошлись слишком дорого. 123 самодвижущиеся гусеничные машины обошлись бюджету Латвии в четверть миллиарда евро.

Смущает цена — 2 млн евро за машину, отслужившую в королевской армии не один десяток лет. Однако в минобороны отмахиваются от подозрений в расточительстве и недальновидности, утверждая, что это очень выгодная покупка.

Снарядов не прислали

В конце минувшего года выяснилось, что Британия закрыла все заводы, которые производили снаряды для бронемашин CVR(T), закупленных Латвией. Без снарядов бронемашины превращаются в трактора, но в минобороны не теряют присутствия духа.

«Боеприпасы для них будем производить здесь, на месте. Просто пока договор до конца не заключен», — сообщил министр обороны Раймонд Бергманис.

Справедливости ради отметим, что контракт на покупку безоружных бронемашин CVR(T), от которых отказывается британская армия, был подписан в 2014–м министром обороны Раймондом Вейонисом, которые ныне трудится на посту президента Латвии.

Сломанные винтовки

На днях Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заключили договор на сумму 13 млн евро о закупках немецких штурмовых винтовок G36 и другого вооружения. Стрелковое оружие будет приобретено у немецкой компании Heckler & Koch GmbH.

Интендантов не смущает, что латвийские солдаты во время тренировок сломали 57 винтовок. Об этом стало известно около года назад. То ли солдаты у нас очень сильные, то ли винтовки у немцев хрупкие.

Добавим, что к G36 есть претензии и у самих немцев. В минобороны ФРГ утверждали, что при длительном непрерывном огне точность и кучность попаданий резко снижаются.

Негодные патроны

В 2016 году обнаружилось, что для земессаргов закупили непригодные патроны: во время учебных занятий в оружии застревали пули. В результате вместо повышения боевой и политической подготовки солдаты занимались приведением в порядок личного оружия.

Хорошо что проблема вскрылась во время учений, а не в реальном бою.

Лопатки саперные

Отдельный скандал в Земессардзе связан с саперными лопатками, которые сломались через 5 минут после использования. По некоторым данным, экономные снабженцы закупили их по 3 евро на распродаже в Китае.

Как заявил тогда член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и коррупции Вейко Сполитис (это тот, которого выгнали из партии за пьянство), «бутафорское» оборудование было изъято и проведено служебное расследование.

Виктор СИНИЦКИЙ.

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Партнеры по НАТО

Латвийским интендантам в плане предприимчивости еще далеко до литовских коллег.

По результатам расследования Службы конкурсных закупок (СКЗ) стало известно, что в 2014 г. вооруженные силы Литвы закупили кухонной утвари на сумму 173,8 тыс. евро.

Проведя исследования рыночной стоимости купленных изделий, специалисты СКЗ пришли к выводу, что переплата составила более 150 тыс. евро.

Например, разделочная доска была куплена за 180 евро, идентичная разделочная доска в магазине стоила 28 евро. Нож для нарезания хлеба за 142 евро стоил тогда 13 евро, и т. д.