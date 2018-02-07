Госконтроль раскопал непорядок на кладбищах: дерут с усопших!(2)

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Nekropole. info
Тимур Пушкарев
14:25 07.02.2018
Наша Латвия / Социум

Расходы на получение и содержание мест для захоронения на кладбищах в разных самоуправлениях существенно отличаются и составляют от 3 евро до 500 евро, заключил Госконтроль по итогам ревизии.

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции представитель Госконтроля Эдий Корчагин, почти всеми примерно 1740 кладбищами в Латвии управляют самоуправления, однако законов и правил, регулирующих эту сферу, в стране нет.

 

Самоуправления недостаточно полно информируют жителей о возможностях получения мест для могил и их использовании, заключил Госконтроль.

 

Так, например, получение нового места на кладбище где-то может обойтись в 3 евро, а где-то — более 500 евро, а годовая плата за могилу колеблется от 1,42 евро до 4,15 евро. Порой за получение места на кладбище приходится платить больше, чем за похороны.

 

У Госконтроля возникли подозрения в нечестном использовании финансовых средств в некоторых самоуправлениях.

 

Самоуправления обязались устранить выявленные Госконтролем недочеты, чтобы оказывать жителям понятные и доступные услуги с четким порядком оплаты.

 

Ревизия в 11 самоуправлениях проводилась с 1 января 2015 года по 30 июня 2017 года.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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Рига впереди всей страны 14:37 07:02:2018

Тут урну с прахом поставить на полку колумбария стоит дороже, чем купить хутор с землёй и хозяйством в Латгалии. Тут Кошакову спасибо говорите, потом ещё налоги так поднимет, что скелеты придётся выкапывать и хранить дома в шкафу.

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Kaupēns 14:54 07:02:2018

Nav neviens iemesls kāpēc Latvijā vajadzētu utilizēt okupantu mirekļus. Vienīgais par ļoti lielu naudu un, tad tikai atsevišķās, vidējā nākotnē pārveidojamās vietās. Ušaks savējos jau paspēja iebīdīt Svētajā zemē.

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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

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