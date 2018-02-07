Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции представитель Госконтроля Эдий Корчагин, почти всеми примерно 1740 кладбищами в Латвии управляют самоуправления, однако законов и правил, регулирующих эту сферу, в стране нет.
Самоуправления недостаточно полно информируют жителей о возможностях получения мест для могил и их использовании, заключил Госконтроль.
Так, например, получение нового места на кладбище где-то может обойтись в 3 евро, а где-то — более 500 евро, а годовая плата за могилу колеблется от 1,42 евро до 4,15 евро. Порой за получение места на кладбище приходится платить больше, чем за похороны.
У Госконтроля возникли подозрения в нечестном использовании финансовых средств в некоторых самоуправлениях.
Самоуправления обязались устранить выявленные Госконтролем недочеты, чтобы оказывать жителям понятные и доступные услуги с четким порядком оплаты.
Ревизия в 11 самоуправлениях проводилась с 1 января 2015 года по 30 июня 2017 года.
Тут урну с прахом поставить на полку колумбария стоит дороже, чем купить хутор с землёй и хозяйством в Латгалии. Тут Кошакову спасибо говорите, потом ещё налоги так поднимет, что скелеты придётся выкапывать и хранить дома в шкафу.« ответить
Nav neviens iemesls kāpēc Latvijā vajadzētu utilizēt okupantu mirekļus. Vienīgais par ļoti lielu naudu un, tad tikai atsevišķās, vidējā nākotnē pārveidojamās vietās. Ušaks savējos jau paspēja iebīdīt Svētajā zemē.« ответить