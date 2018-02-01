Система централизованных закупок оборонной отрасли неэффективна, что подтверждают фрагментарная ответственность и недостаточная заинтересованность в результате. Нередко сложности в ходе закупок решаются их простым прекращением. Таковы выводы проведенной Госконтролем ревизии эффективности системы планирования снабжения Национальных вооруженных сил.

При этом разбазаривание или пропажа средств в ходе ревизии не выявлены.

«Внутренние и внешние нормативные акты соблюдаются, но процесс очень бюрократизирован», — пояснила журналистам член совета Госконтроля Илзе Гринхофа.

Оборонный бюджет до сих пор долгое время был недостаточным, что отрицательно сказывалось на развитии боеспособности НВС. Сейчас ее приходится развивать стремительно и сразу в нескольких направлениях, отмечает Госконтроль.

Хотя финансирование оборонной отрасли существенно увеличилось и в 2018 году достигло 2% ВВП, в планировании бюджета на текущий год по-прежнему наблюдается математический подход, указывают ревизоры.

В условиях недостаточного и меняющегося финансирования особое значение приобретает эффективная система планирования обеспечения. Госконтроль заключил, что до сих пор Минобороны уделяло недостаточно внимания разработке принципов планирования обеспечения нужд НВС, в результате чего нет понимания важности их долгосрочного планирования.

Чтобы создать такую систему планирования, при которой нужды НВС определются на стратегическом уровне, необходимо изменить мышление, подчеркивает Госконтроль.

40% всех закупок осуществляются децентрализованно в подразделениях, 30% централизованных закупок по-прежнему являются ответственностью НВС. Это требует от персонала НВС компетентности уровня эксперта по закупкам, что невыполнимо, поясняет Госконтроль.

Полная ответственность за процесс не предусмотрена ни для одного из участвующих в подготовке и организации закупок учреждений, а разделенная ответственность учреждений позволяет им не углубляться в процессы.

Нарушений нормативных актов при осуществлении закупок Госконтроль не выявил.

Госконтроль не может оценить систему централизованных закупок в оборонной отрасли как эффективную, так как важные для нее закупки задерживались даже в обстоятельствах, когда были обеспечены все условия для их незамедлительного выполнения.

«Возможно, финансирование оборонной отрасли должно быть больше 2% ВВП, но планирование должно быть скрупулезным», — отметила Гринхофа.

Ревизия проводилась за период с января 2014 года по июнь 2017 года. В ходе ревизии была проанализирована информация о 1000 закупок, включая 456 централизованных.

По итогам ревизии Госконтроль подготовил 21 рекомендацию по улучшению системы планирования обеспечения НВС. Минобороны планирует выполнить их до января 2021 года